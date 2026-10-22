Unitree UniUni: Το νέο AI μοντέλο μαζικού ελέγχου για σμήνη ρομπότ [Video]

Σύνοψη

Η Unitree Robotics ανακοίνωσε το UniUni, ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο να απλοποιεί τον ταυτόχρονο έλεγχο και συγχρονισμό μεγάλων ομάδων ρομπότ.

Το σύστημα επιτρέπει στους χειριστές να καθοδηγούν πολλαπλά ανθρωποειδή (όπως το G1) και τετράποδα ρομπότ (όπως το Go2) εκτελώντας πολύπλοκες χορογραφίες και κινήσεις ακριβείας.

Η τεχνολογία αξιοποιεί προηγμένους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να μεταφράζει βασικές εντολές σε συγχρονισμένη ομαδική δράση, μειώνοντας δραματικά την ανάγκη για πολύπλοκο ατομικό προγραμματισμό του κάθε ρομπότ ξεχωριστά.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τομείς όπως η βιομηχανική παραγωγή, τα logistics και η έρευνα και διάσωση, όπου η συνεργασία πολλαπλών ρομποτικών μονάδων θεωρείται κρίσιμης σημασίας.

Η δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου δεκάδων ρομπότ με υψηλή ακρίβεια αποτελούσε μέχρι πρότινος μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους μηχανικούς ρομποτικής, απαιτώντας εξαιρετικά πολύπλοκο κώδικα και ατελείωτες ώρες μικρορυθμίσεων προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις και δυσλειτουργίες.

Η Unitree Robotics παρουσίασε επίσημα το UniUni, ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο αναλαμβάνει ακριβώς αυτό το βαρύ φορτίο του μαζικού ελέγχου, επιτρέποντας στους χειριστές να χορογραφούν με χαρακτηριστική ευκολία τις κινήσεις ολόκληρων στόλων από ανθρωποειδή και τετράποδα ρομπότ. Το σύστημα βασίζεται σε προηγμένα νευρωνικά δίκτυα που ερμηνεύουν τις βασικές παραμέτρους της επιθυμητής κίνησης και τις κατανέμουν αυτόματα σε κάθε ρομπότ της ομάδας, διασφαλίζοντας την απόλυτη αρμονία κατά την εκτέλεση των εντολών.

Η αρχιτεκτονική πίσω από τη μαζική χορογραφία των ρομπότ

Η προσέγγιση της εταιρείας μέσω του UniUni εστιάζει στη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος "εγκεφάλου" το οποίο επικοινωνεί αδιάλειπτα με τις επιμέρους ρομποτικές μονάδες, όπως είναι το προηγμένο ανθρωποειδές G1 και το εξαιρετικά δημοφιλές ρομπότ-σκύλος Go2. Αντί να απαιτείται από τον χειριστή να γράψει εξειδικευμένες ρουτίνες κώδικα για το κάθε βήμα ή την κάθε κάμψη των αρθρώσεων της κάθε μονάδας μεμονωμένα, η πλατφόρμα δέχεται γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και αναλαμβάνει την ασφαλή χωρική τοποθέτηση και τον χρονικό συγχρονισμό του στόλου. Οι αλγόριθμοι μηχανικής όρασης και αντίληψης χώρου ενσωματώνονται βαθιά στον πυρήνα του μοντέλου, προσφέροντας στα ρομπότ την απαραίτητη επίγνωση του περιβάλλοντος ώστε να διατηρούν τις αποστάσεις τους και να προσαρμόζουν τη στάση τους δυναμικά, ακόμα και όταν προκύπτουν απρόβλεπτα εμπόδια στο πεδίο δράσης τους.

Η επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος ανέδειξε την εντυπωσιακή ρευστότητα με την οποία ομάδες ανθρωποειδών G1 εκτελούν απολύτως συγχρονισμένες κινήσεις πολεμικών τεχνών και γυμναστικής, υποδηλώνοντας το υψηλό επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων που συντελείται σε πραγματικό χρόνο. Η πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης διαχείρισης δεκάδων σερβοκινητήρων και αισθητήρων ισορροπίας αποκρύπτεται πλήρως από τον τελικό χρήστη χάρη στο έξυπνο περιβάλλον διεπαφής του UniUni, καθιστώντας την τεχνολογία προσβάσιμη όχι μόνο σε ερευνητικά εργαστήρια στελεχωμένα με εξειδικευμένους προγραμματιστές αλλά και σε ευρύτερες εμπορικές εφαρμογές.

Εφαρμογές στη βιομηχανία, τα logistics και την έρευνα

Η ικανότητα άμεσου συντονισμού πολλαπλών αυτόνομων μηχανών ανοίγει νέους δρόμους για την ενσωμάτωση της ρομποτικής σε κλίμακα εντός κρίσιμων τομέων της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στα σύγχρονα κέντρα διανομής και αποθήκευσης, όπου η ταχύτητα και η αποφυγή ατυχημάτων καθορίζουν την αποδοτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, τα σμήνη ρομπότ που λειτουργούν υπό την ομπρέλα του UniUni μπορούν να αναδιοργανώνουν τον χώρο, να μεταφέρουν φορτία και να συνεργάζονται αρμονικά χωρίς να διακόπτουν την πορεία το ένα του άλλου. Ακόμη, σε περιβάλλοντα βιομηχανικής παραγωγής, η ευελιξία μετάβασης από μια παραγωγική διάταξη σε μια άλλη επιτυγχάνεται πλέον με την απλή αναπροσαρμογή των παραμέτρων στο κεντρικό λογισμικό AI.

Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι προοπτικές χρήσης σε αποστολές έρευνας και διάσωσης όπου μεγάλες εκτάσεις πρέπει να καλυφθούν άμεσα και μεθοδικά από ομάδες ρομπότ όπως τα τετράποδα Go2. Το σύστημα ελέγχου μπορεί να συντονίσει την ανάπτυξη του στόλου σε σχηματισμούς που μεγιστοποιούν την εμβέλεια των αισθητήρων και των καμερών τους, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα από το πεδίο με ρυθμούς που οι μεμονωμένες μονάδες είναι αδύνατον να προσεγγίσουν.