Από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά επίσημα η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού Euro 7 (Κανονισμός 2024/1257), εισάγοντας ένα ριζικά διευρυμένο πλαίσιο περιβαλλοντικής συμμόρφωσης για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τη βαρύτητα της ημερομηνίας, η αγορά στις αντιπροσωπείες δεν μεταβάλλεται από τη μία ημέρα στην άλλη, καθώς η πρώτη προθεσμία αφορά αποκλειστικά τις εγκρίσεις τύπου για εντελώς νέα μοντέλα επιβατικών (κατηγορία M1) και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (κατηγορία N1), αφήνοντας περιθώριο ενός ακόμη έτους για την πώληση και ταξινόμηση των ήδη εγκεκριμένων αυτοκινήτων Euro 6.

Η ουσιαστική τομή του νέου προτύπου έγκειται στο γεγονός ότι οι Βρυξέλλες παύουν να εξετάζουν μόνο τις εκπομπές από την εξάτμιση των κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου. Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο έλεγχος επεκτείνεται στο σύνολο του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε οχήματος (συμπεριλαμβανομένων των αμιγώς ηλεκτρικών) θέτοντας δεσμευτικά όρια για τα μικροσωματίδια από τα φρένα και τα ελαστικά, θεσπίζοντας ελάχιστα πρότυπα αντοχής για τις μπαταρίες υψηλής τάσης και καθιερώνοντας το ψηφιακό Περιβαλλοντικό Διαβατήριο Οχήματος.

Η διάκριση μεταξύ έγκρισης τύπου και ταξινόμησης δίνει παράταση ενός έτους στα Euro 6

Για όσους σχεδιάζουν την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου ή έχουν ήδη προχωρήσει σε παραγγελία εκμεταλλευόμενοι τις προωθητικές ενέργειες του έτους, κρίσιμη είναι η διάκριση ανάμεσα στην έγκριση τύπου και την ταξινόμηση. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1257 τέθηκε τυπικά σε ισχύ στις 28 Μαΐου 2024, όμως η 29η Νοεμβρίου 2026 αποτελεί το πρώτο ορόσημο από το οποίο κάθε νέο μοντέλο κατηγορίας M1 ή N1 που υποβάλλεται προς πιστοποίηση οφείλει να πληροί τις προδιαγραφές Euro 7.

Για τα μοντέλα που διαθέτουν ήδη ισχύουσα έγκριση τύπου Euro 6 (όπως το Euro 6e), οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να συνεχίσουν την εμπορική τους διάθεση και οι οδηγοί να τα ταξινομούν κανονικά έως και τις 28 Νοεμβρίου 2027. Από την επομένη, στις 29 Νοεμβρίου 2027, το Euro 7 καθίσταται υποχρεωτικό για κάθε καινούργια ταξινόμηση επιβατικού και ελαφρού επαγγελματικού οχήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ελάχιστες προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.Όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους, δεν απαιτείται καμία τεχνική προσαρμογή, καθώς η κυκλοφορία τους εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά από τις εθνικές διατάξεις και τυχόν τοπικούς περιορισμούς πρόσβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο σκέλος των καυσαερίων για τα επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά, το Euro 7 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα όρια ρύπων του Euro 6, αλλά αυστηροποιεί τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων, καταγράφοντας πλέον εξαιρετικά λεπτά σωματίδια μεγέθους άνω των 10 νανομέτρων (PN10). Παράλληλα, επιβάλλει την εγκατάσταση συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών εντός του οχήματος (On-Board Monitoring - OBM) καθώς και δικλίδων προστασίας κατά της παραποίησης λογισμικού και αισθητήρων, εξασφαλίζοντας ότι η συμμόρφωση διατηρείται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Φρένα και ελαστικά μπαίνουν στο μικροσκόπιο των εκπομπών εκτός εξάτμισης

Αν και ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν παράγει καυσαέρια, η τριβή κατά την πέδηση και η επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες σωματιδίων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις λεγόμενες εκπομπές εκτός εξάτμισης. Το Euro 7 επιβάλλει για πρώτη φορά μετρήσιμα ανώτατα όρια μάζας σωματιδίων PM10 που παράγονται από την τριβή δίσκων και τακακιών, με διαφορετικά κατώφλια ανάλογα με το σύστημα κίνησης. Τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα επωφελούνται από την αναγεννητική πέδηση, η οποία περιορίζει δραστικά τη χρήση των συμβατικών φρένων, ωστόσο, υπόκεινται στα αυστηρότερα όρια της κατηγορίας τους και δεν εξαιρούνται από τους ελέγχους.

Ανάλογη τεχνική πρόκληση ανοίγει στον τομέα των ελαστικών, καθώς η φθορά του πέλματος αποτελεί κοινή πηγή μικροπλαστικών και σωματιδίων για όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως κινητήρα. Οι κατασκευαστές ελαστικών καλούνται να εξελίξουν νέες γόμες που μειώνουν την αποβολή υλικού χωρίς να υποβαθμίζουν την πρόσφυση, την απόσταση φρεναρίσματος και τη συμπεριφορά στο βρεγμένο οδόστρωμα. Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος έρευνας και πιστοποίησης, ο κανονισμός προβλέπει σταδιακή εφαρμογή των ορίων φθοράς: από την 1η Ιουλίου 2028 για τους νέους τύπους ελαστικών κατηγορίας C1 (επιβατικά), από την 1η Απριλίου 2030 για την κατηγορία C2 (ελαφρά επαγγελματικά) και από την 1η Απριλίου 2032 για την κατηγορία C3 (βαρέα οχήματα).

Υποχρεωτικά όρια αντοχής για τις μπαταρίες ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων είναι η υποβάθμιση της μπαταρίας σε βάθος χρόνου, καθώς η εναπομένουσα χωρητικότητα καθορίζει άμεσα τόσο την πραγματική αυτονομία όσο και τη μεταπωλητική αξία στην αγορά των μεταχειρισμένων. Με το Euro 7 καθιερώνονται δεσμευτικά ελάχιστα όρια αντοχής για τις μπαταρίες έλξης, συνοδευόμενα από την υποχρέωση των κατασκευαστών να παρέχουν προσβάσιμες και συγκρίσιμες ενδείξεις για την κατάσταση υγείας της μπαταρίας.

Για τα επιβατικά οχήματα (M1), η μπαταρία οφείλει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικά πιστοποιημένης ωφέλιμης ενέργειας για διάστημα έως πέντε ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, όποιο επέλθει πρώτο. Στο επόμενο στάδιο, έως τα οκτώ έτη ή τα 160.000 χιλιόμετρα, το ελάχιστο όριο διαμορφώνεται στο 72%. Για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (N1), τα αντίστοιχα ποσοστά ορίζονται στο 75% και στο 67% με τα ίδια χρονικά και χιλιομετρικά όρια. Οι καταναλωτές θα πρέπει ωστόσο να διαχωρίζουν αυτά τα ποσοστά από τις εμπορικές εγγυήσεις των εταιρειών, διότι τα όρια του Euro 7 αποτελούν ρυθμιστικές προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και συμμόρφωσης, και όχι αυτόματη εμπορική εγγύηση αντικατάστασης προς τον τελικό αγοραστή.

Το Περιβαλλοντικό Διαβατήριο Οχήματος και το πλήρες χρονοδιάγραμμα έως το 2031

Κεντρική καινοτομία με άμεση πρακτική αξία για τον καταναλωτή αποτελεί το Περιβαλλοντικό Διαβατήριο Οχήματος (Environmental Vehicle Passport - EVP), μια ψηφιακή ταυτότητα που συνοδεύει κάθε καινούργιο αυτοκίνητο. Στο έγγραφο αυτό συγκεντρώνονται τυποποιημένα δεδομένα για την περιβαλλοντική κλάση, τις εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας, την αυτονομία, την ισχύ και (όπου εφαρμόζεται) τα στοιχεία αντοχής της μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η αντικειμενική σύγκριση μοντέλων με εντελώς διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης επεκτείνονται πλέον σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος (έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα για τα ελαφρά οχήματα), ώστε η τήρηση των ορίων να μην εξαντλείται στο στάδιο της αρχικής έγκρισης.

Η 29η Νοεμβρίου 2026 αποτελεί μόνο την αφετηρία ενός πολυετούς χρονοδιαγράμματος που εκτείνεται έως την επόμενη δεκαετία. Για τα βαρέα οχήματα, όπως λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4, ο κανονισμός θα ισχύσει για νέους τύπους από τις 29 Μαΐου 2028 και για όλες τις νέες ταξινομήσεις από τις 29 Μαΐου 2029. Μεγαλύτερα περιθώρια προσαρμογής προβλέπονται για τους κατασκευαστές μικρού όγκου παραγωγής, των οποίων οι προθεσμίες μετατίθενται για την 1η Ιουλίου 2030 στα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά, και για την 1η Ιουλίου 2031 στα φορτηγά και λεωφορεία. Για τον μέσο Ευρωπαίο οδηγό που εξετάζει την αλλαγή αυτοκινήτου, το πραγματικό σημείο καμπής παραμένει η 29η Νοεμβρίου 2027, ημερομηνία μέχρι την οποία τα μοντέλα Euro 6 και Euro 7 θα συνυπάρχουν κανονικά στις εκθέσεις.