Μετά από μεγάλη αναμονή και μια μεγάλη καθυστέρηση, η Google θέτει επιτέλους σε λειτουργία το νέο της δίκτυο Find My Device σε smartphones και άλλες συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Η διάθεση ξεκινά στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο.



Η ίδια η ιδέα είναι οικεία, ειδικά για όσους έχουν χρησιμοποιήσει το δίκτυο Find My της Apple. Ουσιαστικά, η τεράστια γκάμα συσκευών Android που κυκλοφορούν στον κόσμο αξιοποιείται μέσω Bluetooth για να εντοπίζουν η μία την τοποθεσία της άλλης σε πραγματικό χρόνο.



"Με ένα νέο, crowdsourced δίκτυο με πάνω από ένα δισεκατομμύριο συσκευές Android, το Find My Device μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τις χαμένες συσκευές Android και τα καθημερινά σας αντικείμενα γρήγορα και με ασφάλεια", αναφέρει η Google.



Ο εντοπισμός της συσκευής επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Η ενημερωμένη εφαρμογή Find My Device σας επιτρέπει να εντοπίζετε τη συσκευή σας, βάζοντάς την να εκπέμπει έναν δυνατό ήχο κουδουνίσματος. Είναι επίσης διαθέσιμη μια προβολή χάρτη που παρέχει μια οπτική αναπαράσταση της θέσης της συσκευής σας, ακόμη και αν αυτή δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.



Αν τύχει να χάσετε μια συσκευή που βρίσκεται κοντά σας, μια εύχρηστη διεπαφή "find nearby" μέσα στην εφαρμογή μπορεί να σας οδηγήσει απευθείας στο χαμένο σας αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τη θέση των αντικειμένων με άλλους χρήστες της επιλογής σας, όπως με έναν σύζυγο ή έναν στενό φίλο.



Ενώ οι διάφορες λειτουργίες εντοπισμού λειτουργούν στο ευρύτερο οικοσύστημα Android, η Google έχει ορισμένα εξτραδάκια για όσους έχουν επιλέξει συσκευές Nest για το σπίτι τους, καθώς η εφαρμογή Find My Device θα σας πει σε ποια συσκευή ήταν πιο κοντά το αντικείμενο που προσπαθείτε να εντοπίσετε τελευταία. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε τα κλειδιά σας, η εφαρμογή θα σας δείξει ποιο έξυπνο ηχείο ή ποια έξυπνη οθόνη «είδαν» τα κλειδιά σας κοντά τους την τελευταία φορά.



Όσοι έχουν στην κατοχή τους κάποιο από τα Pixel 8 ή Pixel 8 Pro, μπορούν να εντοπίζουν τη θέση τους ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένα ή με εντελώς άδεια μπαταρία, σύμφωνα με την εταιρεία. Αυτή η δυνατότητα είναι αποτέλεσμα του "εξειδικευμένου hardware που χρησιμοποιεί στα Pixel", οπότε δεν είναι σαφές αν η λειτουργία θα φτάσει και σε άλλες συσκευές στο μέλλον.

Φυσικά, το Find My Device δεν λειτουργεί μόνο με το smartphone. Οι ανιχνευτές Bluetooth που είναι συμβατοί με το δίκτυο θα εμφανίζονται επίσης μέσα στην εφαρμογή, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για σύνδεση σε αποσκευές, μπρελόκ ή ακόμη και κολάρα κατοικίδιων ζώων. Ήδη έχουν μπει ή πρόκειται να μπουν στο παιχνίδι η Chipolo, Sony, JBL και θα ακολουθήσουν πολλοί άλλοι κατασκευαστές.

Υπενθυμίζουμε ότι Google και Apple συνεργάζονται για την ανάπτυξη δικλείδων ασφαλείας που θα αποτρέπουν το ανεπιθύμητο tracking. Αν προτιμάτε να μην συμμετέχετε στο σύστημα Find My Device, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή.



"Οι χρήστες του Android έχουν πάντα τον πλήρη έλεγχο για το ποιες από τις συσκευές τους συμμετέχουν στο δίκτυο Find My Device και πώς συμμετέχουν αυτές οι συσκευές. Οι χρήστες μπορούν είτε να παραμείνουν στην προεπιλογή και να συμβάλλουν στη συγκεντρωτική αναφορά τοποθεσίας, είτε να επιλέξουν να συμβάλλουν σε μη συγκεντρωτικές τοποθεσίες, είτε να απενεργοποιήσουν το δίκτυο εντελώς", αναφέρει η Google.

[Google]