Galaxy AI: Η Samsung δημιουργεί ένα «οικοσύστημα πρακτόρων» με ενσωμάτωση του Perplexity

Σύνοψη

Η Samsung ανακοίνωσε την εξέλιξη του Galaxy AI σε ένα "Multi-Agent Ecosystem", σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τα απλά AI χαρακτηριστικά σε αυτόνομους πράκτορες. Κεντρικό ρόλο παίζει η βαθιά ενσωμάτωση του Perplexity AI για προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης και ανάλυσης πληροφοριών.

Ο πόλεμος της Τεχνητής Νοημοσύνης στα smartphones περνά στην επόμενη φάση. Αφήνοντας πίσω τα απλά εργαλεία μετάφρασης ή επεξεργασίας φωτογραφιών, η Samsung κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μετατρέπει το Galaxy AI σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα πολλαπλών πρακτόρων (multi-agent ecosystem).

Τι σημαίνει η ενσωμάτωση του Perplexity στο Galaxy AI;

Η Samsung μετατρέπει το Galaxy AI σε ένα οικοσύστημα πολλαπλών πρακτόρων. Η στρατηγική συνεργασία με το Perplexity AI επιτρέπει στις συσκευές Galaxy να εκτελούν σύνθετες αναζητήσεις με εις βάθος έρευνα στο διαδίκτυο, παραπομπές σε πηγές και φυσική γλώσσα. Το λογισμικό της συσκευής δεν βασίζεται πλέον σε ένα μόνο LLM, αλλά κατανέμει την εργασία στον κατάλληλο AI Agent, αλλάζοντας τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η αρχιτεκτονική Multi-Agent επιτρέπει σε διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να συνεργάζονται στο παρασκήνιο. Για παράδειγμα, αν ζητήσετε την οργάνωση ενός ταξιδιού, ένας πράκτορας αναλαμβάνει την αναζήτηση πληροφοριών (εκεί αναλαμβάνει δράση η μηχανή του Perplexity), ένας άλλος επεξεργάζεται τα δεδομένα της τοποθεσίας σας, και ένας τρίτος διαμορφώνει την απάντηση στο ημερολόγιό σας.

Η συμφωνία με το Perplexity είναι κομβική. Η μηχανή αναζήτησης του Perplexity έχει αποδείξει την ανωτερότητά της στην παρουσίαση ακαδημαϊκών, τεχνικών και καθημερινών πληροφοριών συνοδευόμενων αυστηρά από citations (παραπομπές), λύνοντας το πρόβλημα των παραισθήσεων που ταλανίζει τον ανταγωνισμό.

Με τη ματιά του Techgear

Η κίνηση της Samsung είναι ευφυέστατη. Αντί να προσπαθήσει να κερδίσει την Google ή το ChatGPT στο δικό τους παιχνίδι δημιουργώντας τα πάντα από το μηδέν, δημιουργεί ένα "AI Hub" όπου ενσωματώνει τους καλύτερους (όπως το Perplexity).

Για τους Έλληνες χρήστες, αυτή η συνεργασία είναι "δώρο", καθώς το Perplexity κατανοεί και απαντά εξαιρετικά στην ελληνική γλώσσα, παρακάμπτοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς που συχνά βλέπουμε σε ντεμπούτα άλλων native AI λειτουργιών.