6G στα 7GHz: Η Samsung σπάει τα ρεκόρ σταθερότητας και ταχύτητας

Σύνοψη

Η Samsung σε συνεργασία με την KT Corporation πραγματοποίησαν με απόλυτη επιτυχία τη δοκιμή της τεχνολογίας eXtreme MIMO (X-MIMO) στη ζώνη των 7GHz, βάζοντας τα τεχνολογικά θεμέλια για την έλευση των δικτύων 6G.

Ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές παγκοσμίως μόλις τώρα αρχίζουν να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες των δικτύων 5G, οι κολοσσοί της τεχνολογίας εργάζονται ήδη πυρετωδώς για το επόμενο μεγάλο βήμα. Η Samsung Electronics και η KT Corporation ανακοίνωσαν ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των δικτύων έκτης γενιάς (6G).

Τι είναι η τεχνολογία 6G X-MIMO της Samsung και τι προσφέρει;

Η Samsung ανακοίνωσε την επιτυχή επαλήθευση της τεχνολογίας X-MIMO (eXtreme Multiple-Input Multiple-Output) για δίκτυα 6G. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη συχνολογική ζώνη των 7GHz (upper-midband). Η συγκεκριμένη τεχνολογία πολλαπλασιάζει τις κεραίες εκπομπής και λήψης συγκριτικά με τα συστήματα Massive MIMO του 5G, αυξάνοντας δραματικά τη χωρητικότητα του δικτύου και επιτρέποντας τεράστιες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων με ελάχιστη καθυστέρηση.

Η επιλογή της ζώνης των 7GHz δεν είναι τυχαία. Τα δίκτυα 6G απαιτούν τεράστιο εύρος ζώνης (bandwidth) το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στις χαμηλότερες συχνότητες. Ωστόσο, οι υψηλές συχνότητες υποφέρουν από μικρή εμβέλεια και αδυναμία διαπέρασης εμποδίων. Το σύστημα X-MIMO έρχεται ακριβώς για να λύσει αυτό το πρόβλημα, εστιάζοντας το σήμα (beamforming) με ακραία ακρίβεια προς τη συσκευή του χρήστη, εξασφαλίζοντας σταθερότητα ακόμα και σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα.

Η εμπορική ανάπτυξη του 6G υπολογίζεται γύρω στο 2030, με στόχο να υποστηρίξει υπηρεσίες που σήμερα ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, όπως τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) υπερ-υψηλής πιστότητας και τις πλήρως εμβυθιστικές εμπειρίες εκτεταμένης πραγματικότητας (XR).

Με τη ματιά του Techgear

Η είδηση αυτή αποτελεί μια ματιά στο μέλλον, αλλά για την Ελλάδα κρύβει ένα σημαντικό μάθημα. Η μετάβαση στο 6G θα απαιτήσει οι σταθμοί βάσης (κεραίες) να είναι συνδεδεμένοι με δίκτυα οπτικών ινών τεράστιας χωρητικότητας.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να σχεδιάσουν τις σημερινές τους επενδύσεις στο FTTH έχοντας κατά νου τις μεγάλες απαιτήσεις που θα φέρει το X-MIMO της Samsung στο τέλος της δεκαετίας.