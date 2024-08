Gemini AI: Οι νέες δυνατότητες απογειώνουν την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των νέων συσκευών του οικοσυστήματος Pixel, η Google ανακοίνωσε ορισμένες νέες και επερχόμενες λειτουργίες για smartphones που θα χρησιμοποιούν τον Generative AI Assistant Gemini. Μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις ήταν το Gemini Live. Η Google ισχυρίζεται ότι θα προσφέρει στους κατόχους smartphone μια εμπειρία συνομιλίας με το chatbot της AI.

Η Google αναφέρει ότι το Gemini Live θα επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε συνομιλίες με το AI chatbot, αλλά οι χρήστες μπορούν επίσης να διακόψουν τη συνομιλία για να συνεχίσουν τη συζήτηση κάποια στιγμή αργότερα, ή να διακόψουν τη συνομιλία ώστε να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο της συζήτησης.

Το Gemini Live κυκλοφορεί σήμερα στα αγγλικά για τους κατόχους συσκευών Android που είναι επίσης συνδρομητές στο πρόγραμμα Gemini Advance. Θα προστεθεί κάποια στιγμή στο μέλλον για τις συσκευές iOS και θα συμπεριληφθούν και άλλες γλώσσες. Η Google έχει επίσης προσθέσει 10 διαφορετικές φωνές για το Gemini Live.

Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες εβδομάδες η εταιρεία θα προσθέσει επεκτάσεις Gemini για τις εφαρμογές YouTube Music, Keep, Tasks και Utilities. Θα προσθέσει επίσης μια επέκταση για το Calendar που θα σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να τραβήξετε μια φωτογραφία ενός διαφημιστικού φυλλαδίου συναυλίας και στη συνέχεια να ρωτήσετε το Gemini αν είστε ελεύθεροι εκείνη την ημέρα.

Απλά κρατήστε πατημένο το power button και πείτε «Hey Google» και το Gemini θα ενεργοποιηθεί. Μπορείτε να πατήσετε την πρόταση "Ask about this screen" για να λάβετε βοήθεια σχετικά με αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη σας ή αν χρησιμοποιείτε το YouTube, να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό που παρακολουθείτε.