Gmail: Η νέα AI λειτουργία κανονίζει τα ραντεβού μας

Η Google εισάγει μια νέα, έξυπνη λειτουργία στο Gmail, που υπόσχεται να κάνει τη διαδικασία προγραμματισμού συναντήσεων ευκολότερη από ποτέ. Η νέα επιλογή “Help me schedule”, η οποία βασίζεται στις δυνατότητες του Gemini AI, επιτρέπει στους χρήστες να συντονίζουν αυτόματα ραντεβού και συναντήσεις απευθείας μέσα από τα email τους, χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσονται μεταξύ εφαρμογών ή να χάνουν χρόνο με αλλεπάλληλα μηνύματα.

Η λειτουργία αυτή αρχίζει να διατίθεται σταδιακά σε διαφορετικά επίπεδα του Google Workspace και θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της γραμμής εργαλείων κατά τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος. Με τη βοήθεια του Gemini, το Gmail μπορεί πλέον να αναγνωρίζει πότε μια συζήτηση μέσω email αφορά τον συντονισμό μιας συνάντησης, προτείνοντας αυτόματα διαθέσιμες ώρες και ημερομηνίες που ταιριάζουν στο πρόγραμμα του χρήστη.

Ήδη, το Gemini αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Gmail ως βοηθητικό πάνελ στη δεξιά πλευρά της οθόνης, προσφέροντας υποστήριξη στη συγγραφή email, στην ανίχνευση περιεχομένου που σχετίζεται με το Calendar και στην οργάνωση εργασιών. Με τη νέα δυνατότητα “Help me schedule”, το εργαλείο αποκτά πιο πρακτικό ρόλο, καθώς μετατρέπει τη διαχείριση χρόνου σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Όταν το Gmail αντιληφθεί ότι ο χρήστης προσπαθεί να κανονίσει μια συνάντηση, εμφανίζει το κουμπί “Help me schedule” στη γραμμή εργαλείων. Με ένα απλό κλικ, ο Gemini αναλύει το περιεχόμενο του email και προτείνει αυτόματα τα πιο κατάλληλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το περιεχόμενο της συζήτησης όσο και τη διαθεσιμότητα που εμφανίζεται στο Google Calendar του αποστολέα. Οι προτάσεις εμφανίζονται σε ένα ειδικό παράθυρο, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει επεμβάσεις μέσω του εικονιδίου με το μολύβι, προσθέτοντας ή αφαιρώντας επιλογές και τροποποιώντας τις ώρες που προτείνει ο Gemini.

Από την πλευρά του, ο παραλήπτης του email βλέπει απευθείας τις διαθέσιμες επιλογές μέσα στο μήνυμα και μπορεί να επιλέξει την ώρα που τον εξυπηρετεί με ένα κλικ. Μόλις η επιλογή ολοκληρωθεί, το Gmail δημιουργεί αυτόματα πρόσκληση στο ημερολόγιο και για τα δύο μέρη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία χωρίς επιπλέον βήματα.

Σύμφωνα με τη Google, η νέα λειτουργία υποστηρίζει προς το παρόν τον προγραμματισμό συναντήσεων μεταξύ δύο ατόμων και όχι ομάδων, αν και η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική επέκταση. Το “Help me schedule” θα ενεργοποιείται αυτόματα για τους χρήστες που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα χρήσης, ενώ η διάθεση της δυνατότητας αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για διάφορες εκδόσεις του Google Workspace, μεταξύ των οποίων οι Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Plus, Google AI Pro for Education, καθώς και τα Gemini Business και Enterprise add-ons. Έτσι, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα εμπειρία που προσφέρει ο Gemini AI.

