Gmail: Νέα εργαλεία για τις αγορές και πιο «έξυπνες» προσφορές

Η Google ανακοίνωσε δύο σημαντικές αναβαθμίσεις για το Gmail, με στόχο να διευκολύνει τους χρήστες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα όχι μόνο για την καθημερινή τους επικοινωνία, αλλά και για τις διαδικτυακές τους αγορές. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον τρόπο που προβάλλονται τα emails που σχετίζονται με παραγγελίες και προωθητικές ενέργειες, δίνοντας έμφαση στην καλύτερη οργάνωση και στην ευκολότερη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.

Η πρώτη και πιο εντυπωσιακή αλλαγή είναι η νέα καρτέλα Purchases. Σύμφωνα με την Google, πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο όπου συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αγορές και αποστολές. Στην πράξη, ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει σε μια λίστα όλες τις εκκρεμείς παραδόσεις, έχοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έχει παραγγείλει και πότε αναμένεται να το παραλάβει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παραδόσεις που πρόκειται να φτάσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα σχετικά emails θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στην κορυφή του βασικού inbox, ώστε να μην χαθούν ανάμεσα στα υπόλοιπα μηνύματα. Παράλληλα, τα γνωστά summary cards θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μέσα στα emails επιβεβαίωσης των αγορών. Αυτό που αλλάζει με το Purchases είναι ότι δημιουργείται ένα κεντρικό σημείο ελέγχου, όπου συγκεντρώνονται όλα τα σχετικά μηνύματα, επιτρέποντας στον χρήστη να παρακολουθεί ευκολότερα την πορεία των παραγγελιών του.

Η διάθεση της νέας λειτουργίας ξεκινάει άμεσα τόσο στο web όσο και στην mobile εφαρμογή, για όλους τους κατόχους προσωπικών λογαριασμών Gmail σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Google δεν έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διάθεσης, κάτι που σημαίνει ότι η πρόσβαση μπορεί να ενεργοποιηθεί σταδιακά.

Η δεύτερη αναβάθμιση αφορά την καρτέλα Promotions, η οποία πλέον γίνεται πιο «έξυπνη». Μέχρι σήμερα, τα προωθητικά emails εμφανίζονταν με χρονολογική σειρά, κάτι που συχνά καθιστούσε δύσκολο τον εντοπισμό των πιο σχετικών ή ενδιαφερόντων προσφορών. Με την ανανεωμένη εκδοχή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ταξινόμηση κατά «most relevant». Με αυτόν τον τρόπο, το Gmail θα εμφανίζει πιο ψηλά τα μηνύματα από αποστολείς και brands με τα οποία υπάρχει συχνότερη αλληλεπίδραση.

Επιπλέον, εισάγονται και τα λεγόμενα «nudges» – ειδοποιήσεις που αναδεικνύουν επικείμενες εκπτώσεις ή προσφορές που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τον χρήστη. Η Google θεωρεί ότι αυτό το στοιχείο θα βοηθήσει ιδιαίτερα όσους θέλουν να είναι σε επαγρύπνηση για ειδικές ευκαιρίες χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν ανάμεσα σε δεκάδες άσχετα emails.

Φυσικά, για όσους προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο εμφάνισης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να παραμείνουν στην ταξινόμηση «most recent», ώστε τα emails να εμφανίζονται με βάση τη χρονολογική τους σειρά. Έτσι, η νέα λειτουργία δεν έρχεται να αντικαταστήσει πλήρως το υπάρχον σύστημα, αλλά να προσφέρει μια επιπλέον επιλογή προσαρμογής.

Η διάθεση της ανανεωμένης καρτέλας Promotions θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αρχικά στις mobile εφαρμογές, και θα αφορά αποκλειστικά χρήστες με προσωπικούς λογαριασμούς Gmail.

[via]