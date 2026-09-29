God of War Laufey: Άνοιξαν οι προπαραγγελίες για τις δύο εκδόσεις του PS5

Σύνοψη

Το God of War Laufey κυκλοφορεί αποκλειστικά για το PlayStation 5 στις 16 Φεβρουαρίου 2027, ενώ οι επίσημες προπαραγγελίες ξεκινούν από τις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Διατίθενται επίσημα δύο ψηφιακές επιλογές: η απλή έκδοση (με μπόνους προπαραγγελίας) και η Digital Deluxe Edition που περιλαμβάνει αποκλειστικά in-game αντικείμενα και ψηφιακό artbook, χωρίς ωστόσο η Sony να έχει ανακοινώσει επίσημες τιμές πώλησης.

Το σύστημα μάχης διαφοροποιείται πλήρως από αυτό του Kratos, με την πρωταγωνίστρια Faye να χρησιμοποιεί το Serpent Bow, ένα μαγικό τόξο που διαθέτει δύο διαφορετικά modes στόχευσης (Full-aim και Half-aim) για μάχες σε κοντινή και μακρινή απόσταση.

Οι παίκτες θα μπορούν να προσαρμόσουν εκτενώς τον εξοπλισμό της Faye μέσω Scales για το τόξο, ειδικών Catalysts για την αξιοποίηση μαγικών ικανοτήτων και διαφορετικών τύπων βελών.

Το πολυαναμενόμενο επόμενο βήμα του Santa Monica Studio στο σύμπαν της σκανδιναβικής μυθολογίας παίρνει πλέον επίσημη μορφή, καθώς ανακοινώθηκαν όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες για το God of War Laufey. Με την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας να έχει οριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 αποκλειστικά για το PlayStation 5, η εταιρεία ανοίγει τις προπαραγγελίες από σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Sony διαθέτει δύο εκδόσεις. Η πρώτη αφορά τη βασική έκδοση του παιχνιδιού, η οποία ανταμείβει όσους προχωρήσουν στην έγκαιρη αγορά της πριν από την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας με ένα ειδικό ψηφιακό πακέτο μπόνους. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει το Last Wish Armor Set για την προστασία της ηρωίδας, το κοσμητικό Phranque Golden Leaves Appearance που τροποποιεί αισθητικά την εμφάνισή της, καθώς και ένα in-game resource pack που παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την αρχική αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Για τους παίκτες που επιθυμούν το κάτι παραπάνω, η Digital Deluxe Edition προσφέρει μια πιο πλούσια ψηφιακή συλλογή, ενσωματώνοντας το Dark Alchemy Armor Set, το Dark Alchemy Blade, τα ειδικά Dark Alchemy Bow Scales για την παραμετροποίηση του τόξου, καθώς και το Dark Alchemy Catalyst. Το συγκεκριμένο ψηφιακό πακέτο συμπληρώνεται από ένα ψηφιακό mini artbook και το επίσημο ψηφιακό soundtrack του τίτλου.

Η πραγματική ουσία της ανακοίνωσης, ωστόσο, εντοπίζεται στη λεπτομερή καταγραφή των ικανοτήτων της Laufey, η οποία καλείται να επιβιώσει και να πολεμήσει στο αινιγματικό περιβάλλον του Everywhen. Το επίκεντρο του οπλοστασίου της αποτελεί το Serpent Bow, ένα μαγικό τόξο το οποίο διαθέτει την ικανότητα να μεταβάλλει τη μορφή του σαν πραγματικό φίδι, επιτρέποντας στην πρωταγωνίστρια να μεταβαίνει αστραπιαία από την κατάσταση αναμονής στην εκτόξευση θανατηφόρων βολών. Ο σχεδιασμός του τόξου έχει δομηθεί γύρω από δύο θεμελιώδεις μηχανισμούς στόχευσης που προσφέρουν τεράστια ευελιξία κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων. Το Precision mode ή Full-aim ενεργοποιείται όταν ο παίκτης πιέζει πλήρως τη σκανδάλη στόχευσης του χειριστηρίου, αυξάνοντας δραματικά την ακρίβεια και την εμβέλεια της βολής. Χτυπώντας τους εχθρούς σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους, η Faye μπορεί να περιορίσει τις κινήσεις τους ή την ικανότητά τους να επιτεθούν, δημιουργώντας το ιδανικό άνοιγμα για να ακολουθήσει ένα ισχυρό χτύπημα από κοντά. Επιπλέον, η λειτουργία αυτή δίνει την επιλογή συσσώρευσης έως και πέντε βελών ταυτόχρονα για μια καταστροφική ομοβροντία, η οποία συνδυάζεται άψογα με την ικανότητα του συντρόφου της, Phranque, να εκτοξεύει τους εχθρούς ψηλά στον αέρα.

Από την άλλη πλευρά, το Hip-fire mode ή Half-aim ενεργοποιείται πιέζοντας τη σκανδάλη του DualSense μόνο μέχρι τη μέση της διαδρομής της, τοποθετώντας την πρωταγωνίστρια σε μια εξαιρετικά ευκίνητη στάση μάχης. Σε αυτή την κατάσταση, η Laufey μπορεί να εξαπολύσει ταχύτατα ομάδες βελών προκαλώντας τεράστια ζημιά σε εχθρούς που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση.Το γρήγορο στυλ βολής του Serpent Bow επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο των εχθρών που βρίσκονται στον αέρα και την επέκταση των συνδυαστικών επιθέσεων, καθώς η ηρωίδα αλλάζει απρόσκοπτα μεταξύ των όπλων και των μαγικών της ικανοτήτων. Η αποτελεσματικότητα των επιθέσεων ενισχύεται περαιτέρω από τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων βελών, τα οποία περιλαμβάνουν πυρομαχικά ταχείας βολής, εκρηκτικά βλήματα και βέλη που στοχεύουν πολλαπλούς αντιπάλους ταυτόχρονα, δίνοντας στον παίκτη τα εργαλεία για να προσαρμόσει την τακτική του ανάλογα με την πρόκληση που αντιμετωπίζει.

Το βάθος του συστήματος μάχης δεν σταματά στους μηχανισμούς του τόξου, καθώς το Santa Monica Studio έχει ενσωματώσει ένα εκτενές σύστημα παραμετροποίησης του εξοπλισμού. Το Serpent Bow μπορεί να εξοπλιστεί με διαφορετικούς τύπους Scales, τα οποία λειτουργούν ως αναβαθμίσεις που μεταβάλλουν όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση του όπλου, αλλά και το στυλ παιχνιδιού στο οποίο εξειδικεύεται, παρέχοντας μοναδικά πλεονεκτήματα όπως αυτά που προσφέρει το σετ Dark Alchemy από την Digital Deluxe έκδοση. Το παιχνίδι εισάγει επίσης τα Catalysts, τα οποία περιγράφονται ως πανίσχυρα τεχνουργήματα ικανά να διοχετεύσουν τη δραστική μαγεία του Everywhen. Η επιλογή του κατάλληλου Catalyst αναμένεται να αλλάζει δραστικά τις παθητικές και ενεργητικές ικανότητες της Faye, ενώ αντίστοιχη προσοχή έχει δοθεί και στο Blade, το σπαθί της ηρωίδας το οποίο διαθέτει και αυτό προσαρμόσιμα στοιχεία για μάχες σώμα με σώμα.

Το God of War Laufey θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου 2027.