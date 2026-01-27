Google Assistant: Συμβιβασμός $68 εκατ. για τις κρυφές ηχογραφήσεις χρηστών

Μία από τις πιο επίμονες νομικές διαμάχες που αφορούν την ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή έφτασε στο τέλος της. Η Google, θυγατρική της Alphabet Inc., συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 68 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει ομαδική αγωγή που την κατηγορούσε ότι ο φωνητικός της βοηθός (Google Assistant) ηχογραφούσε συνομιλίες χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η συμφωνία δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική τακτοποίηση, αλλά αναδεικνύει ξανά το φλέγον ζήτημα της εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και τεχνολογικών κολοσσών. Παρόλο που η εταιρεία δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για τις κατηγορίες, η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως προσπάθεια να κλείσει οριστικά ένας κύκλος αρνητικής δημοσιότητας που πλήττει την αξιοπιστία των έξυπνων οικιακών συσκευών.

Το χρονικό των «φαντασμάτων»

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε η τεχνολογία ενεργοποίησης του Google Assistant. Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι οι συσκευές τους —από έξυπνα ηχεία Nest μέχρι smartphones με λειτουργικό Android— κατέγραφαν ήχο ακόμη και όταν δεν είχε προηγηθεί η εντολή αφύπνισης «Ok Google» ή «Hey Google».

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «false accepts» ή λανθασμένες ενεργοποιήσεις, συμβαίνει όταν το λογισμικό της συσκευής παρερμηνεύει τυχαίους ήχους του περιβάλλοντος ως την εντολή ενεργοποίησης. Το αποτέλεσμα; Η συσκευή «ξυπνά», καταγράφει τον ήχο και τον στέλνει στους servers της Google για επεξεργασία.

Η αγωγή, ωστόσο, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Οι νομικοί εκπρόσωποι των χρηστών παρουσίασαν στοιχεία που έδειχναν ότι η εταιρεία γνώριζε για τη συχνότητα αυτών των περιστατικών και παρόλα αυτά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να ενημερώσει το κοινό ή να διαγράψει άμεσα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παράτυπα. Μάλιστα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν αναφορές ότι τμήματα αυτών των ηχογραφήσεων ενδέχεται να είχαν περάσει από ανθρώπινο έλεγχο για τη βελτίωση του αλγορίθμου, εκθέτοντας προσωπικές στιγμές τρίτων σε υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας.

Η στρατηγική του συμβιβασμού

Η απόφαση της Google να προχωρήσει σε συμβιβασμό ύψους 68 εκατομμυρίων δολαρίων είναι στρατηγικής σημασίας. Σε νομικό επίπεδο, η εταιρεία αποφεύγει μια μακροχρόνια και πιθανώς επιζήμια δίκη, όπου εσωτερικά έγγραφα και τεχνικές λεπτομέρειες του αλγορίθμου θα μπορούσαν να δουν το φως της δημοσιότητας.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Google καλείται όχι μόνο να πληρώσει, αλλά και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στις πρακτικές της. Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν περίπλοκες, αναμένεται ότι η εταιρεία θα πρέπει να καταστήσει πιο ξεκάθαρο στους χρήστες πότε η συσκευή καταγράφει και να απλοποιήσει τις διαδικασίες διαγραφής του ιστορικού φωνής.

Από την πλευρά της, η Google διατηρεί τη θέση ότι ο Assistant σχεδιάστηκε με γνώμονα την προστασία του χρήστη και ότι οι ηχογραφήσεις πραγματοποιούνται μόνο όταν ανιχνεύεται η λέξη-κλειδί. Ωστόσο, η πραγματικότητα των «false accepts» είναι τεχνικά αναπόφευκτη σε κάποιο βαθμό, γεγονός που δημιουργεί μια γκρίζα ζώνη νομιμότητας και ηθικής.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Το ποσό των 68 εκατομμυρίων ακούγεται εντυπωσιακό, όμως η πραγματικότητα για τον μεμονωμένο χρήστη είναι διαφορετική. Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες ομαδικές αγωγές (class action lawsuits), ένα σημαντικό μέρος του ποσού θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων. Το υπόλοιπο θα διαμοιραστεί στους δικαιούχους που θα υποβάλουν αίτηση, με το τελικό ποσό ανά άτομο να αναμένεται μικρό.

Ωστόσο, η αξία της απόφασης δεν μετριέται μόνο σε δολάρια. Η υπόθεση αυτή δημιουργεί ένα νομικό προηγούμενο. Καθιστά σαφές ότι οι εταιρείες τεχνολογίας φέρουν ευθύνη για τη συμπεριφορά των αλγορίθμων τους, ακόμη και όταν πρόκειται για τεχνικά λάθη και όχι για σκόπιμη παρακολούθηση.

Επιπλέον, αναγκάζει τη βιομηχανία να επανεξετάσει τον τρόπο λειτουργίας των «always-on» μικροφώνων. Ήδη παρατηρείται μια τάση προς την επεξεργασία φωνής τοπικά στη συσκευή (on-device processing), ώστε τα δεδομένα να μην φεύγουν από το σπίτι του χρήστη, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο υποκλοπής ή αθέμιτης χρήσης.

Η επόμενη μέρα για την ιδιωτικότητα

Η υπόθεση της Google έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που αφορούν και άλλους παίκτες της αγοράς, όπως την Amazon και την Apple. Καθίσταται σαφές ότι η άνεση που προσφέρουν οι φωνητικές εντολές δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της ιδιωτικής ζωής.

Οι ρυθμιστικές αρχές, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις. Ο νέος συμβιβασμός ενδέχεται να επιταχύνει τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων κανόνων για τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων και φωνητικών αρχείων.

Για τον μέσο καταναλωτή, η είδηση αυτή λειτουργεί ως υπενθύμιση. Οι «έξυπνες» συσκευές αποτελούν εργαλεία, αλλά και σημεία εισόδου στον προσωπικό μας χώρο. Η ρύθμιση των επιλογών απορρήτου, η τακτική διαγραφή του ιστορικού και η συνειδητή επιλογή του πότε και πού χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές, αποτελούν πλέον απαραίτητες δεξιότητες ψηφιακής επιβίωσης.

Η Google μπορεί να έκλεισε αυτό το δικαστικό μέτωπο, αλλά η συζήτηση για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο σαλόνι μας μόλις άρχισε να ωριμάζει. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αποδείξουν στην πράξη, και όχι μόνο στα ψιλά γράμματα των όρων χρήσης, ότι σέβονται το απόρρητο των πελατών τους.

FAQ: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση;

Η συμφωνία αφορά κυρίως χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες που χρησιμοποίησαν συσκευές συμβατές με Google Assistant εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένονται να ανακοινωθούν μέσω ειδικής ιστοσελίδας διακανονισμού.

Είναι ασφαλές το Google Assistant σήμερα;

Η Google έχει προχωρήσει σε σημαντικές αναβαθμίσεις ασφαλείας, εισάγοντας ρυθμίσεις που επιτρέπουν στον χρήστη να μειώσει την ευαισθησία του μικροφώνου στην εντολή αφύπνισης και να απενεργοποιήσει την αποθήκευση ηχογραφήσεων στους διακομιστές της.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου;

Οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα «Η δραστηριότητά μου» (My Activity) στον λογαριασμό Google τους και να επιλέξουν τη διαγραφή των ηχογραφήσεων φωνής και ήχου, ή να ρυθμίσουν την αυτόματη διαγραφή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.