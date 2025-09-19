Google Chrome: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση φέρνει Gemini, AI Mode και έξυπνες δυνατότητες

Από το 2008, όταν το Google Chrome έκανε την εμφάνισή του σε μια αγορά που κυριαρχούσαν ο Internet Explorer και ο Mozilla Firefox, η πορεία του ήταν ασταμάτητη. Σήμερα κατέχει σχεδόν το 70% της παγκόσμιας αγοράς και έχει συνδεθεί άρρηκτα με το ChromeOS, το λειτουργικό σύστημα που τροφοδοτεί τα Chromebook. Τώρα, η Google παρουσιάζει την πιο φιλόδοξη αναβάθμιση στην ιστορία του δημοφιλέστερου browser, ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε του πτυχή.

Η εταιρεία δεν κρύβει πως βλέπει αυτή την αλλαγή ως ένα θεμελιώδες βήμα για το μέλλον της πλοήγησης. Όπως δήλωσε: «Δεν πρόκειται απλώς για νέες λειτουργίες, αλλά για μια μετάβαση από την παθητική εμπειρία σε μια πιο προδραστική και έξυπνη». Με άλλα λόγια, η Google θέλει να μετατρέψει τον Chrome από ένα εργαλείο που απλώς «απεικονίζει» τον ιστό, σε έναν ψηφιακό βοηθό που κατανοεί συμφραζόμενα και αναλαμβάνει δράση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Gemini in Chrome. Ο νέος AI browsing assistant μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με άρθρα, να συνοψίζει σελίδες ή ακόμα και να εντοπίζει αναφορές σε βίντεο στο YouTube. Η λειτουργία είναι ήδη σε διάθεση για χρήστες Windows και Mac στις ΗΠΑ, ενώ σύντομα θα φτάσει και σε Android και iOS. Η υποστήριξη γλωσσών περιορίζεται προς το παρόν στα αγγλικά, αλλά η Google υπόσχεται επέκταση.

Το Gemini δεν περιορίζεται σε έναν μόνο tab: μπορεί να «βλέπει» τι κάνει ο χρήστης σε πολλαπλές καρτέλες και να συνεργάζεται με άλλες εφαρμογές, όπως τα Google Docs, το YouTube, το Maps ή το Calendar. Έτσι, η εμπειρία της πλοήγησης γίνεται πιο ενοποιημένη και προσαρμοσμένη.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Google προετοιμάζει τον Chrome για «agentic» δυνατότητες. Σύντομα, το Gemini θα μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες που σήμερα απαιτούν χρόνο και κόπο. Από την παραγγελία ειδών παντοπωλείου μέχρι το κλείσιμο ραντεβού για κούρεμα, ο browser θα αναλαμβάνει τα βαρετά βήματα, μετατρέποντας δουλειές μισής ώρας σε διαδικασίες τριών κλικ. Ο χρήστης παραμένει πάντα σε έλεγχο, αλλά ο Chrome κάνει τη «βρώμικη δουλειά».

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει και τον τρόπο που θυμόμαστε το παρελθόν μας στο διαδίκτυο. Το chatbot θα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ιστοσελίδων από το ιστορικό με φυσικές ερωτήσεις, όπως «Ποιο site με το ξύλινο γραφείο είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα;».

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στη γραμμή διευθύνσεων, το γνωστό omnibox. Εκεί θα ενεργοποιηθεί το AI Mode, μια αναβαθμισμένη εκδοχή των AI Overviews που γνωρίσαμε στην αναζήτηση της Google. Το νέο σύστημα μπορεί να χειριστεί σύνθετες, πολυμερικές ερωτήσεις και να απαντά σε επόμενα ερωτήματα με πιο «συνομιλιακό» τρόπο.

Παράλληλα, το omnibox αποκτά έξυπνες προτάσεις με βάση το περιεχόμενο της σελίδας. Για παράδειγμα, ενώ ο χρήστης περιηγείται σε ένα site με στρώματα, το πρόγραμμα μπορεί να προτείνει σχετική αναζήτηση όπως «Ποια είναι η πολιτική εγγύησης;». Οι contextual suggestions έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στις ΗΠΑ, ενώ το AI Mode αναμένεται να φτάσει αργότερα μέσα στον μήνα. Όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες, προς το παρόν λειτουργούν μόνο στα αγγλικά.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό κομμάτι της αναβάθμισης. Ο Chrome θα διαθέτει πλέον το Enhanced Protection Mode, που χρησιμοποιεί το Gemini Nano για να εντοπίζει απάτες, όπως ψεύτικες ειδοποιήσεις ιών ή «δώρο»-παγίδες. Επιπλέον, ο password manager του browser αποκτά νέα δυνατότητα: την άμεση αλλαγή κωδικών που έχουν παραβιαστεί με ένα κλικ, σε συνεργασία με ιστοσελίδες όπως Spotify, Duolingo, H&M και Coursera.

Παρότι όλα αυτά δείχνουν το μέλλον της πλοήγησης, η ίδια η Google παραδέχεται ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμα αλάνθαστη. Στην επίσημη σελίδα του chatbot διατηρεί την προειδοποίηση «το Gemini μπορεί να κάνει λάθη, οπότε να ελέγχετε διπλά», καθιστώντας σαφές ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη παραμένει υπό εξέλιξη και χρειάζεται προσοχή.

