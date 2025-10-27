Google Gemini: Αυτόματη δημιουργία παρουσιάσεων στο Canvas

Η Google επεκτείνει για ακόμη μία φορά τις δυνατότητες του AI chatbot Gemini. Αυτή τη φορά, η εταιρεία παρουσιάζει μια νέα λειτουργία στο Canvas, τον δωρεάν, διαδραστικό χώρο εργασίας που ενσωματώνεται στην εφαρμογή του Gemini, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία ολόκληρων παρουσιάσεων μέσα σε λίγα λεπτά, απλώς με ένα prompt ή με τη βοήθεια κάποιου αρχείου.

Η νέα λειτουργία απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που χρειάζονται να παράγουν γρήγορα παρουσιάσεις για μελέτες, αναφορές ή εταιρικά meetings. Το σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους: ο χρήστης μπορεί είτε να δώσει ένα γενικό prompt όπως «φτιάξε μια παρουσίαση για το μέλλον της AI», είτε να ανεβάσει το δικό του υλικό όπως ένα έγγραφο, ένα spreadsheet ή ακόμα και μια ερευνητική εργασία. Στη δεύτερη περίπτωση, το Gemini αναλύει το περιεχόμενο και δημιουργεί μια παρουσίαση βασισμένη στις πιο σημαντικές πληροφορίες.

Αν ο χρήστης θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της πηγής, απλώς ανεβάζει πρώτα το αρχείο και στη συνέχεια ζητά από το σύστημα να το μετατρέψει σε slides. Αν, αντίθετα, προτιμά μια πιο ελεύθερη προσέγγιση, μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στο prompt. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο deck με θέμα, κείμενο και εικόνες, έτοιμο προς παρουσίαση ή επεξεργασία.

Ένα από τα πιο πρακτικά χαρακτηριστικά της νέας δυνατότητας είναι η άμεση εξαγωγή των παρουσιάσεων στο Google Slides. Μέσα από την εφαρμογή του Gemini, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο, να το επεξεργαστεί περαιτέρω ή να συνεργαστεί με συναδέλφους του πάνω στο ίδιο deck. Η συνεργατική διάσταση παραμένει κεντρική, καθώς το Gemini επιτρέπει ταυτόχρονη εργασία, προσαρμογή θεμάτων και βελτίωση του περιεχομένου χωρίς να χαθεί ο αυτοματισμός της αρχικής δημιουργίας.

Η λειτουργία αυτή κυκλοφορεί σταδιακά τόσο για προσωπικούς λογαριασμούς όσο και για χρήστες του Google Workspace, φέρνοντας το ίδιο εργαλείο τόσο στα χέρια απλών φοιτητών όσο και επαγγελματικών ομάδων που χρειάζονται ταχύτητα και συνέπεια στην επικοινωνία των ιδεών τους.

New Gemini Drops just dropped!



Create richer videos with Veo 3.1, generate slides in Canvas, get personalized recommendations on Google TV, and more.



Catch up on all the latest Gemini news from this month 🧵 1/9 pic.twitter.com/I9CFLRlBlm — Google Gemini App (@GeminiApp) October 24, 2025

[source]