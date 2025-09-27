Google και Apple ενώνουν δυνάμεις κατά του Digital Markets Act της Ευρώπης

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να κορυφώνεται, καθώς η Google προστέθηκε στη λίστα των εταιρειών που επικρίνουν ανοικτά το Digital Markets Act (DMA). Μετά την Apple, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα μια μακροσκελή ανακοίνωση καταγγέλλοντας ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών και ευνοεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό, η Google ζητά πλέον «επανεκκίνηση» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το DMA σχεδιάστηκε με στόχο να δημιουργήσει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά, περιορίζοντας τη δύναμη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και δίνοντας περισσότερες επιλογές στους χρήστες. Ωστόσο, η Google υποστηρίζει ότι οι πρακτικές συνέπειες της νομοθεσίας οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κανόνες όχι μόνο δεν ενισχύουν τον ανταγωνισμό αλλά τελικά τον υπονομεύουν, αφήνοντας τους καταναλωτές εκτεθειμένους σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.

Ένα από τα παραδείγματα που επικαλέστηκε η Google αφορά τον τουριστικό τομέα. Στο παρελθόν, το Google Search μπορούσε να κατευθύνει απευθείας τους χρήστες σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων ή αεροπορικών εταιρειών για κρατήσεις. Με βάση το DMA όμως, η εταιρεία υποχρεώνεται πλέον να συνδέει τις αναζητήσεις με ενδιάμεσες πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Google, είναι μια χειρότερη εμπειρία χρήστη, αυξημένες τιμές για τον καταναλωτή και ένα άδικο πλεονέκτημα για τους μεσάζοντες σε βάρος των επιχειρήσεων που προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες ότι η εξάρτηση από τρίτους μπορεί να ενισχύσει τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.

Η Apple είχε υποστηρίξει ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθυστερεί την ανάπτυξη υπηρεσιών και κάνει το iOS να μοιάζει περισσότερο με Android, χάνοντας έτσι την διαφοροποίηση που χαρακτήριζε την πλατφόρμα της. Η Google κινείται σε παρόμοια γραμμή, τονίζοντας ότι η έλλειψη σαφήνειας γύρω από τους κανόνες την ανάγκασε να καθυστερήσει την παρουσίαση νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους χρήστες έως και έναν χρόνο. Έτσι, οι καταναλωτές στην Ευρώπη μένουν πίσω σε σχέση με άλλες αγορές, παρά τον στόχο της Ένωσης να προωθήσει την καινοτομία.

Η Google αναγνώρισε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στα προϊόντα της για να συμμορφωθεί με τον DMA. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα εργαλεία φορητότητας δεδομένων για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και προγραμματιστές, που θεωρητικά προσφέρουν περισσότερη ευελιξία. Ωστόσο, η εταιρεία σημειώνει ότι η γενικότερη εικόνα παραμένει θολή. Οι επάλληλες ρυθμίσεις από εθνικές αρχές και οι παράλληλες δικαστικές υποθέσεις σε διάφορες χώρες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού πλαισίου, που ήταν εξαρχής ο στόχος της νομοθεσίας.

Με αυτά τα δεδομένα, η Google καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το πώς εφαρμόζεται ο DMA. Ζητά επιβολή κανόνων που να είναι συνεπείς, φιλικοί προς τον καταναλωτή και βασισμένοι σε πραγματικά δεδομένα. Σύμφωνα με την εταιρεία, μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρώπη να αποφύγει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες και να επιτύχει τον στόχο της για μια πιο ανοιχτή και ανταγωνιστική ψηφιακή αγορά.

Η δημόσια τοποθέτηση της Google, σε συνδυασμό με τη σκληρή κριτική της Apple, δείχνει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι πρόθυμες να ασκήσουν έντονη πίεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της εξισορρόπησης: να περιορίσει την ισχύ των «gatekeepers» χωρίς να πνίξει την καινοτομία ή να δημιουργήσει νέα προβλήματα για τους ίδιους τους πολίτες της.

Το αν θα υπάρξει πράγματι «επανεκκίνηση» του DMA μένει να φανεί. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι η διαμάχη αυτή μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

[via]