Η νέα γραμμή στο κάτω μέρος του Google Maps αρχίζει να διατίθεται στην έκδοση της υπηρεσίας για συσκευές Android.



Το Google Maps απλοποιεί ακόμη περισσότερο την κάτω μπάρα που πλέον περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Explore You και Contribute. Η πρώτη και η τελευταία ενότητα παραμένουν αμετάβλητες, αλλά το You ενσωματώνει τη λειτουργικότητα των Go, Saved και Updates.



Το You διατηρεί το ίδιο εικονίδιο σελιδοδείκτη με το Saved και διατηρεί το γενικό σχεδιασμό. Δεν υπάρχει πλέον μπάρα αναζήτησης στο επάνω μέρος, με τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα από επιχειρήσεις να είναι προσβάσιμα από την επάνω δεξιά γωνία. Εν τω μεταξύ, το Go έχει μετατραπεί τώρα μια λίστα που ονομάζεται «Saved trips».



Το Google Maps εξακολουθεί να μην χρησιμοποιεί μια ψηλή κάτω μπάρα Material You ή το Dynamic Color. Τούτου λεχθέντος, η εφαρμογή πρόκειται να υιοθετήσει το εκφραστικό καρουσέλ εικόνων, όπως το Google Photos.



Η Google ανακοίνωσε την «καθαρότερη αρχική οθόνη» στα τέλη Μαρτίου για να «δώσει στο Maps μια νέα, φρέσκια εμφάνιση». Αναμένεται επίσης να εμφανιστούν «νέα χρώματα pin που διευκολύνουν την εύρεση θέσεων στο χάρτη».



