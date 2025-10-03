Google Maps: Εμφανίστηκαν νέες αλλαγές στο περιβάλλον χρήσης για συσκευές Android

Η Google προχωρά για ακόμη μία φορά σε αλλαγές στην εφαρμογή Google Maps για συσκευές Android, δίνοντας μια πιο φρέσκια αισθητική σε ορισμένα από τα πιο βασικά κουμπιά της πλατφόρμας. Η εφαρμογή, που χρησιμοποιείται καθημερινά από περίπου 154 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό πλοηγό. Δεν παρέχει μόνο οδηγίες στροφή-στροφή, αλλά προτείνει εστιατόρια, ξενοδοχεία, αξιοθέατα και λειτουργεί ως καθημερινός οδηγός για εκατομμύρια χρήστες.

Η Google, γνωστή για τις συχνές αλλά συνήθως μικρές αισθητικές επεμβάσεις στις εφαρμογές της, εισάγει τώρα μια σειρά από νέες αλλαγές στη διεπαφή του Google Maps για Android. Οι αλλαγές επικεντρώνονται σε βασικά κουμπιά, που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους χρήστες κατά τον προγραμματισμό των διαδρομών τους.

Η πρώτη και πιο εμφανής διαφοροποίηση αφορά το Floating Action Button (FAB), που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Μέχρι πρότινος, ήταν ένα μεγάλο, κυκλικό κουμπί. Πλέον, είναι μικρότερο και έχει χρώμα teal, με ένα εικονίδιο σε σχήμα ρόμβου στο κέντρο. Μέσα σε αυτόν τον ρόμβο διακρίνεται ένα βέλος που δείχνει προς τα δεξιά.

Η λειτουργία παραμένει η ίδια: μετά την εισαγωγή του προορισμού σας, πατώντας στο κουμπί μεταφέρεστε στην οθόνη σχεδιασμού της διαδρομής. Εκεί, μπορείτε να προσθέσετε στάσεις, να δείτε επιλογές κατανάλωσης καυσίμου, να αποφύγετε διόδια, αυτοκινητόδρομους ή φεριμπότ, αλλά και να αλλάξετε το avatar του οχήματός σας στον χάρτη. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται όταν πατήσετε στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες δίπλα στο πεδίο "Your location".

Μία ακόμη αλλαγή αφορά το κουμπί που δείχνει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μέχρι πρότινος, το εικονίδιο ήταν ένας μπλε κύκλος με ένα βέλος. Τώρα, έχει αποκτήσει νέο σχήμα —ένα squircle (κάτι μεταξύ τετραγώνου και κύκλου)— με εικονίδιο πυξίδας στο εσωτερικό του. Όταν ο χάρτης δεν δείχνει τη θέση σας, το εικονίδιο μετατρέπεται στο γνωστό μπλε στίγμα που υποδηλώνει το σημείο όπου βρίσκεστε.

Πιο ψηλά στην οθόνη, βρίσκεται το layers button, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάξουν τον τύπο του χάρτη που βλέπουν: κλασική όψη, δορυφορική απεικόνιση ή χαρτογράφηση με έμφαση στην τοπογραφία. Το κουμπί αυτό έχει πλέον ένα μικρό επιπλέον στοιχείο: μια τελεία στο εσωτερικό του εικονιδίου. Πατώντας το, οι χρήστες μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την κίνηση σε πραγματικό χρόνο με χρωματική κωδικοποίηση, το οδικό δίκτυο για ποδήλατα ή ακόμα και την προβολή μέσω Street View.

Οι νέες αυτές αισθητικές βελτιώσεις έχουν ήδη αρχίσει να διατίθενται σε χρήστες Android, μέσα από την έκδοση 25.39 του Google Maps. Όπως συμβαίνει συνήθως, οι ενημερώσεις της Google εφαρμόζονται σταδιακά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστούν σε όλους ταυτόχρονα, αλλά σταδιακά θα γίνουν διαθέσιμες σε όλο το κοινό.

[via]