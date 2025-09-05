Google Photos: Ενισχύεται με το πανίσχυρο Veo 3 για τη μετατροπή φωτογραφιών σε video!

Η Google συνεχίζει να εμπλουτίζει το Google Photos με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας στους χρήστες περισσότερους τρόπους να ζωντανέψουν τις εικόνες τους. Η πιο πρόσφατη αναβάθμιση φέρνει στο προσκήνιο το Veo 3, το πιο ισχυρό μοντέλο AI της εταιρείας για παραγωγή βίντεο, το οποίο πλέον αναλαμβάνει τη λειτουργία photo-to-video στο Google Photos. Η προσθήκη αυτή υπόσχεται πιο καθαρά, πιο ρεαλιστικά και γενικά υψηλότερης ποιότητας βίντεο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, όπου τον ρόλο είχε το Veo 2.

Η επιλογή αυτή μοιάζει απολύτως λογική, αφού η Google είχε ήδη παρουσιάσει το Veo 3 μέσω του Gemini, της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί prompts κειμένου για να μετατρέψει στατικές φωτογραφίες σε κινούμενες εικόνες. Το Google Photos, ωστόσο, ακολουθεί πιο απλή προσέγγιση: οι χρήστες δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουν οδηγίες, αλλά μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο έτοιμες επιλογές, το “Subtle movement” ή το “I’m feeling lucky”. Από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να προσθέσει κίνηση, προσφέροντας ένα εύκολο και γρήγορο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την Google, οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένο αριθμό από photo-to-video μετατροπές με το Veo 3 ανά ημέρα. Όσοι διαθέτουν συνδρομή στα προγράμματα Google AI Pro ή Google AI Ultra θα απολαμβάνουν μεγαλύτερα όρια, αποκτώντας περισσότερη ελευθερία στη δημιουργία περιεχομένου. Η νέα αυτή δυνατότητα είναι ήδη ενεργή για το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από το ειδικό tab "Create", το οποίο συγκεντρώνει όλα τα εργαλεία AI επεξεργασίας.

Οι υπόλοιπες λειτουργίες του "Create" tab

Το "Create" tab δεν περιορίζεται στη μετατροπή φωτογραφιών σε βίντεο. Περιλαμβάνει μια σειρά από δυνατότητες που δείχνουν πόσο αποφασισμένη είναι η Google να μετατρέψει το Google Photos σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα δημιουργίας περιεχομένου.

Μία από αυτές είναι το Remix. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναφαντάζεται» τις φωτογραφίες σε εντελώς διαφορετικά στυλ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει μια εικόνα ως anime, comic, σκίτσο ή ακόμα και τρισδιάστατη απόδοση. Όπως και με το photo-to-video, υπάρχουν ημερήσια όρια στη χρήση του, με τα προγράμματα συνδρομής να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Το Collage επιτρέπει τη δημιουργία συνθέσεων με πολλές εικόνες. Ο χρήστης διαλέγει το layout που προτιμά και το AI φροντίζει να ενώσει τις φωτογραφίες, ενώ δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία, όπως αλλαγές στη φωτεινότητα ή εφαρμογή φίλτρων. Πρόκειται για ιδανικό εργαλείο για όσους θέλουν να δημιουργήσουν υλικό για κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντας πολλές εικόνες σε μία ενιαία προβολή.

Παρόμοιο αλλά διαφορετικής φιλοσοφίας είναι το Highlight. Αντί να συνθέτει φωτογραφίες σε ένα κολάζ, δημιουργεί βίντεο από εικόνες και clips που έχει αποθηκεύσει ο χρήστης στο Google Photos. Η διαδικασία ξεκινά με μια αναζήτηση, για παράδειγμα “Paris”, και το AI συλλέγει τα σχετικά υλικά, τα συνδυάζει με μουσική και παράγει ένα ολοκληρωμένο βίντεο-αναμνηστικό.

Οι Cinematic photos είναι μια ακόμα εντυπωσιακή επιλογή. Η λειτουργία αυτή μετατρέπει τις εικόνες σε τρισδιάστατες, θυμίζοντας τα δυναμικά wallpapers ή τις αυτόματα παραγόμενες αναμνήσεις του Google Photos. Πλέον, ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει το εφέ σε οποιαδήποτε φωτογραφία, δίνοντάς της αίσθηση κίνησης και βάθους.

Τέλος, η δυνατότητα Animation αξιοποιεί πολλαπλές στατικές εικόνες για να δημιουργήσει GIFs. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να φτιάξει μικρά κινούμενα αρχεία που συλλαμβάνουν μια στιγμή με πιο διασκεδαστικό τρόπο.

