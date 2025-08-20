Google Pixel 10 Pro Fold: Επίσημα πιο ανθεκτικό αναδιπλούμενο της εταιρείας

Η Google παρουσίασε το Pixel 10 Pro Fold, το νέο μέλος της οικογένειας Pixel που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στα foldable smartphones. Με βελτιωμένο σχεδιασμό, αυξημένη αντοχή, κορυφαίες οθόνες, μεγαλύτερη αυτονομία και νέα AI εργαλεία, το Pixel 10 Pro Fold έρχεται να ορίσει νέα πρότυπα για τις συσκευές αυτού του είδους.

Ένα αναδιπλούμενο με έμφαση στην ανθεκτικότητα

Το νέο μοντέλο διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένο gearless hinge, το οποίο σύμφωνα με την Google είναι διπλάσιας αντοχής σε σχέση με αυτό του Pixel 9 Pro Fold. Το κινητό συνοδεύεται επίσης από πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη, καθιστώντας το το πρώτο foldable στον κόσμο με τέτοιο επίπεδο προστασίας. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο αεροναυπηγικής ποιότητας και διατίθεται σε δύο χρώματα: Moonstone και Jade.

Η οθόνη έχει δεχθεί σημαντικές βελτιώσεις. Η νέα Super Actua Flex Display ενισχύεται με εξαιρετικά λεπτό γυαλί και δύο στρώσεις ειδικής αντι-κραδασμικής μεμβράνης, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία από πτώσεις. Σε συνδυασμό με τον νέο μηχανισμό, το Pixel 10 Pro Fold υπόσχεται διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα δέκα χρόνια αναδιπλώσεων.

Οθόνες που ξεχωρίζουν

Το εσωτερικό panel φτάνει τις 8 ίντσες, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη οθόνη σε foldable συσκευή μέχρι σήμερα. Παράλληλα, η εξωτερική οθόνη φτάνει πλέον τις 6,4 ίντσες χάρη στη μείωση των bezels. Και τα δύο panels αγγίζουν τα 3000 nits φωτεινότητας, εξασφαλίζοντας άψογη εικόνα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Μπαταρία μεγάλης διάρκειας και ταχύτερη φόρτιση

Το Pixel 10 Pro Fold φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετήσει ποτέ η Google σε foldable συσκευή. Η αυτονομία αγγίζει τις 30+ ώρες, ενώ η γρήγορη ενσύρματη φόρτιση ανεβάζει το 50% της μπαταρίας σε μόλις μισή ώρα. Επιπλέον, είναι το πρώτο foldable με ενσωματωμένη υποστήριξη Qi2. Χάρη στη νέα τεχνολογία Pixelsnap, η φόρτιση γίνεται απλούστερη με μαγνητικά αξεσουάρ όπως το Pixelsnap Charger with Stand ή το Pixelsnap Ring Stand για hands-free χρήση.

Νέος επεξεργαστής, ισχυρότερη τεχνητή νοημοσύνη

Όπως και τα υπόλοιπα Pixel 10, το νέο foldable τροφοδοτείται από τον Tensor G5, τον πιο ισχυρό custom επεξεργαστή της Google μέχρι σήμερα. Ο chip αυτός υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις, εξελιγμένη επεξεργασία εικόνας και προηγμένα AI εργαλεία που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στην καθημερινή χρήση.

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά συναντάμε το Gemini Live, το Magic Cue και το Daily Hub, ενώ στον τομέα της φωτογραφίας κάνουν την εμφάνισή τους λειτουργίες όπως το Add Me, το Best Take και το Camera Coach, βοηθώντας τον χρήστη να πετύχει την τέλεια λήψη σε κάθε περίσταση.

Κάμερες που ξεπερνούν τα όρια

Η Google δίνει για ακόμη μία φορά ιδιαίτερη έμφαση στη φωτογραφία. Το Pixel 10 Pro Fold διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών με κύριο αισθητήρα 48MP. Χάρη στις λειτουργίες Macro Focus, Super Res Zoom έως 20x και Rear Camera Selfie, ο χρήστης μπορεί να καταγράψει με ευκρίνεια τα πάντα — από μικροσκοπικές λεπτομέρειες μέχρι μακρινά τοπία.

Μια νέα λειτουργία, το Instant View, επιτρέπει την άμεση προεπισκόπηση φωτογραφιών όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να ξανατραβήξει μια λήψη χωρίς να χάσει τη στιγμή. Μαζί επιστρέφουν και τα foldable exclusives όπως το Made You Look, το Dual Screen Preview και το Tabletop Mode.

Πολυδιεργασία και ψυχαγωγία στη μεγάλη οθόνη

Η εσωτερική οθόνη των 8 ιντσών προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για multitasking. Με τη λειτουργία Split Screen ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δύο εφαρμογές και να προσαρμόζει το μέγεθός τους κατά βούληση. Η δυνατότητα Drag and Drop απλοποιεί τη μεταφορά αρχείων, εικόνων ή βίντεο από εφαρμογή σε εφαρμογή.

Η Google συνεργάζεται στενά με προγραμματιστές για να βελτιστοποιήσει τις εφαρμογές στο foldable format. Νέες δυνατότητες όπως game controller στην εξωτερική οθόνη μετατρέπουν το Pixel 10 Pro Fold σε ισχυρή φορητή κονσόλα, με παιχνίδια όπως το Asphalt Legends και το Disney Speedstorm να υποστηρίζουν πλέον το νέο σχήμα. Επίσης, υπηρεσίες streaming όπως το Netflix και το Disney+ έχουν προσαρμοστεί ώστε να προσφέρουν κινηματογραφική εμπειρία εν κινήσει.

Διαθεσιμότητα

Το Pixel 10 Pro Fold είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία και θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 9 Οκτωβρίου.