Google Search: Αναβάθμιση του AI Mode με οπτικές και αγοραστικές δυνατότητες

Η Google ανακοίνωσε σημαντικές βελτιώσεις στο AI Mode του Google Search, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2025. Το νέο πακέτο αναβαθμίσεων δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην οπτική αναζήτηση αλλά και στις δυνατότητες που σχετίζονται με τις online αγορές, δείχνοντας πως η εταιρεία στοχεύει να μετατρέψει την αναζήτηση σε μια πιο διαδραστική και προσωποποιημένη εμπειρία.

Το AI Mode βασίζεται στα Gemini AI μοντέλα της εταιρείας και επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες με φυσικό λόγο, σαν να συνομιλούν με έναν ψηφιακό βοηθό. Χάρη στο λεγόμενο “multimodal search”, οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν κείμενο και εικόνες για να κάνουν πιο ακριβείς ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις που λαμβάνουν υπόψη τους το ευρύτερο πλαίσιο. Η δύναμη της υπάρχουσας υποδομής αναζήτησης της Google επιτρέπει στα Gemini μοντέλα να παρέχουν επικαιροποιημένες και σχετικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Με την τελευταία αναβάθμιση, οι χρήστες μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την αναζήτηση ανεβάζοντας ή επιλέγοντας φωτογραφίες και να κάνουν στη συνέχεια διαδοχικές ερωτήσεις πάνω σε αυτές. Η νέα τεχνολογία “visual search fan-out” δίνει τη δυνατότητα στην τεχνητή νοημοσύνη να αναλύει πολλαπλά στοιχεία μέσα σε μια εικόνα – τόσο το κύριο αντικείμενο όσο και δευτερεύοντα στοιχεία – και να προσφέρει αποτελέσματα με βαθιά συνάφεια.

Αντί να περιορίζονται στα παραδοσιακά φίλτρα, οι χρήστες μπορούν πλέον να περιγράψουν αυτό που θέλουν με λέξεις και εικόνες. Η Google έδειξε ως παράδειγμα το πώς κάποιος μπορεί να αναζητήσει “maximalist bedroom inspo” με έμφαση σε “dark tones” και να λάβει προτάσεις που ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτή την αισθητική. Η νέα προσέγγιση δίνει περισσότερη δημιουργική ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εκφράζουν τις ανάγκες τους.

Το πεδίο των online αγορών αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη συνεργασία του ChatGPT με το Shopify. Η Google ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση, ενσωματώνοντας στο AI Mode λειτουργίες που κάνουν το shopping πιο φυσικό και λιγότερο μηχανικό.

Η καρδιά αυτής της λειτουργίας είναι το Shopping Graph, η τεράστια βάση δεδομένων της Google που περιλαμβάνει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια προϊόντα και ανανεώνεται κάθε ώρα. Αυτό σημαίνει πως οι προτάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες είναι πάντα επικαιροποιημένες, περιλαμβάνοντας νέες προσφορές, εναλλακτικές χρωματικές επιλογές, πληροφορίες διαθεσιμότητας και φυσικά κριτικές καταναλωτών. Με περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ενημερώσεις καταχωρήσεων ανά ώρα, η εμπειρία αγοράς γίνεται πιο δυναμική από ποτέ.

Η Google τονίζει ότι η αναβαθμισμένη εμπειρία οφείλεται στη συνδυαστική ισχύ της τεχνογνωσίας της στην οπτική αναγνώριση μέσω Lens και Image Search, μαζί με τις προηγμένες πολυτροπικές δυνατότητες και τη γλωσσική κατανόηση του Gemini 2.5. Ο συνδυασμός αυτών των εργαλείων προσφέρει μια αναζήτηση που δεν περιορίζεται απλώς σε λέξεις-κλειδιά, αλλά κατανοεί εικόνες, περιγραφές και προθέσεις των χρηστών.

Οι νέες δυνατότητες του AI Mode στην Αναζήτηση αρχίζουν να διατίθενται αυτήν την εβδομάδα στις ΗΠΑ, με την Google να σχεδιάζει να επεκτείνει την εμπειρία σε περισσότερες χώρες τους επόμενους μήνες.

