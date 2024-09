Google Search: Με τα Wayback Machine links βλέπεις πως ήταν το Internet κάποτε!

Μετά την απόσυρση των cached αποτελεσμάτων στις αρχές του έτους, η Google προσθέτει τώρα ενσωματωμένους συνδέσμους του Internet Archive στα αποτελέσματα αναζήτησης, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε παλαιότερες εκδόσεις των ιστοσελίδων.

Θα βρείτε τα νέα Wayback Machine links ακριβώς εκεί που ήταν οι cached links κάνοντας κλικ στις τρεις τελείες δίπλα σε έναν σύνδεσμο στα αποτελέσματα και επιλέγοντας «More about this page». Η επιλογή «See previous versions on Internet Archive» θα πρέπει να βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οι αλλαγές στη μηχανή αναζήτησης μπορεί να χρειαστούν λίγο χρόνο για να εμφανιστούν με συνέπεια σε όλους, οπότε συνεχίστε να ελέγχετε αν δεν τις βλέπετε ακόμα.

Μπορείτε να κάνετε απευθείας αναζήτηση στο Internet Archive, αλλά αυτή η νέα συνεργασία με τη Google θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη και βολική την πρόσβαση σε αρχειοθετημένες εκδόσεις ιστοσελίδων καθώς κάνετε την καθημερινή σας περιήγηση.

Δείτε, για παράδειγμα, πως ήταν το Techgear.gr το 2010...

Όσο ωραία και αν είναι τα links του Wayback Machine, ωστόσο, δεν αντικαθιστούν τα χαμένα cached links. Αυτές επέτρεπαν στους χρήστες να βλέπουν μια ιστοσελίδα ακριβώς όπως την βλέπει η Google, συμπεριλαμβανομένων όλων των επεξεργασιών και των αλλαγών που έχουν γίνει. Χρησιμοποιούνταν για εντοπισμό σφαλμάτων, συλλογή ειδήσεων, ακόμα και ως εναλλακτική λύση VPN.

Τα links του Internet Archive είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση που αποτελεί μια χρήσιμη προσθήκη στο οικοσύστημα αναζήτησης.

