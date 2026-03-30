Google TurboQuant: Ο αλγόριθμος που μειώνει τις απαιτήσεις μνήμης AI κατά 6x

Σύνοψη

Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται μέχρι σήμερα σε έναν άτυπο κανόνα: η αύξηση της υπολογιστικής ισχύος απαιτεί εκθετικά μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης. Αυτή η παραδοχή έχει εκτοξεύσει τα οικονομικά μεγέθη των κατασκευαστών hardware τα τελευταία χρόνια. Η Google, ωστόσο, μόλις απέδειξε ότι το πρόβλημα της μνήμης μπορεί να λυθεί μέσω του λογισμικού, παρουσιάζοντας το TurboQuant.

Η νέα ερευνητική δημοσίευση της Google Research και της DeepMind καταρρίπτει τους περιορισμούς του AI inference, προκαλώντας ταυτόχρονα ισχυρούς τριγμούς στο παγκόσμιο χρηματιστήριο ημιαγωγών και επαναπροσδιορίζοντας το κόστος λειτουργίας των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs).

Τι είναι ο αλγόριθμος TurboQuant της Google και πώς λειτουργεί;

Ο TurboQuant είναι ένας νέος αλγόριθμος συμπίεσης από την Google DeepMind που μειώνει τις απαιτήσεις μνήμης για την εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων κατά έξι φορές. Συμπιέζει την προσωρινή μνήμη Key-Value (KV cache) από τα 16 bits στα 3 bits ανά τιμή, διατηρώντας απόλυτη ακρίβεια και αυξάνοντας την ταχύτητα συμπεράσματος έως και 8 φορές σε hardware όπως οι GPUs Nvidia H100.

Η τεχνική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο TurboQuant εντοπίζεται στη διαδικασία της παραγωγής κειμένου (inference). Κάθε φορά που ένα LLM επεξεργάζεται μια συνομιλία, αποθηκεύει τους προηγούμενους υπολογισμούς του στην προσωρινή μνήμη Key-Value (KV) cache. Αυτό το ψηφιακό «σκονάκι» εμποδίζει το μοντέλο από το να επανυπολογίζει ολόκληρο το κείμενο από το μηδέν για κάθε νέα λέξη (token) που παράγει. Καθώς τα μοντέλα αποκτούν μεγαλύτερα «παράθυρα πλαισίου» (context windows) —όπως η ικανότητα επεξεργασίας 1 ή 2 εκατομμυρίων tokens— το μέγεθος του KV cache αυξάνεται γραμμικά, καταναλώνοντας τεράστια ποσότητα πανάκριβης μνήμης VRAM (Video RAM).

Μέχρι σήμερα, το KV cache απαιτούσε αποθήκευση υψηλής ακρίβειας (16-bit). Ο TurboQuant χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική δύο σταδίων (Polar Quantization και Error Correction), η οποία επιτρέπει τη μείωση του μεγέθους της κάθε τιμής στα 3 bits. Η Google δοκίμασε τη μέθοδο σε ανοιχτά μοντέλα, όπως τα Gemma και Mistral, διαπιστώνοντας ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως υποβάθμιση στην ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών του μοντέλου, ενώ οι ταχύτητες ανάγνωσης της μνήμης ενισχύθηκαν θεαματικά λόγω του μικρότερου όγκου δεδομένων που μεταφέρονται από τη μνήμη στον επεξεργαστή.

Γιατί κατέρρευσαν οι μετοχές των κατασκευαστών μνήμης;

Η ανακοίνωση του TurboQuant προκάλεσε πτώση 5% έως 7% στις μετοχές των κορυφαίων κατασκευαστών μνήμης (Samsung, SK Hynix, Micron). Οι επενδυτές φοβήθηκαν ότι η ραγδαία μείωση των απαιτήσεων VRAM κατά την εκτέλεση AI θα μειώσει την παγκόσμια ζήτηση για ακριβά τσιπ μνήμης HBM (High Bandwidth Memory), ανατρέποντας τις προβλέψεις εσόδων των εταιρειών.

Από την έναρξη της έκρηξης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, οι αγορές είχαν προεξοφλήσει ότι η ζήτηση για chips μνήμης θα ακολουθούσε μια αδιάκοπα ανοδική πορεία. Η μετοχή της Kioxia είχε καταγράψει άνοδο άνω του 700% το προηγούμενο έτος, ενώ οι SK Hynix και Samsung απολάμβαναν ιστορικά υψηλά περιθώρια κέρδους χάρη στην αποκλειστική σχεδόν παροχή HBM chips για τους επιταχυντές της Nvidia.

Η απλή μαθηματική προβολή που έκαναν οι αναλυτές της Wall Street ήταν η εξής: εάν τα μοντέλα χρειάζονται 6 φορές λιγότερη μνήμη για να εξυπηρετήσουν τον ίδιο αριθμό χρηστών, τα data centers θα ακυρώσουν τις παραγγελίες για χιλιάδες επιπλέον servers. Το φαινόμενο του sell-off ανέδειξε την υπερβολική εξάρτηση των αποτιμήσεων του τομέα των ημιαγωγών από το αφήγημα της «απεριόριστης ανάγκης για hardware». Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση των αγορών στερείται βαθύτερης κατανόησης του πώς λειτουργούν οι υποδομές machine learning.

Η τεχνολογική πραγματικότητα: Εκπαίδευση εναντίον Συμπεράσματος (Training vs Inference)

Ο πανικός γύρω από τις μετοχές αγνοεί μια θεμελιώδη τεχνική διάκριση: ο αλγόριθμος της Google βελτιστοποιεί αποκλειστικά το στάδιο του συμπεράσματος (inference), δηλαδή τη χρήση του ήδη εκπαιδευμένου μοντέλου από τον τελικό χρήστη. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (training), όπου διαμορφώνονται τα δισεκατομμύρια βάρη ενός νέου LLM, οι απαιτήσεις για εξαιρετικά γρήγορη μνήμη HBM παραμένουν κολοσσιαίες και δεν επηρεάζονται από τον TurboQuant.

Επιπλέον, η βιομηχανία υπόκειται στο «Παράδοξο του Jevons» (Jevons Paradox). Στην οικονομία, όταν μια τεχνολογική πρόοδος αυξάνει την αποδοτικότητα χρήσης ενός πόρου, η τελική κατανάλωση αυτού του πόρου τείνει να αυξάνεται, όχι να μειώνεται, επειδή η χρήση του γίνεται ευρύτερα προσιτή. Κάνοντας το AI inference 6 φορές πιο οικονομικό, η Google επιτρέπει την ενσωμάτωση LLMs σε εκατομμύρια νέες εφαρμογές —από κινητά τηλέφωνα και τοπικούς εξυπηρετητές μέχρι οικιακές συσκευές. Αντί τα data centers να σταματήσουν να αγοράζουν μνήμη, είναι εξαιρετικά πιθανό να επεκτείνουν τις υποδομές τους για να υποστηρίξουν 100 φορές μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων, διατηρώντας ή και αυξάνοντας τη συνολική ζήτηση για hardware.

Τέλος, ο ρυθμός ανάπτυξης του μεγέθους των παραμέτρων στα νέα μοντέλα AI παραμένει εκθετικός. Μια εξοικονόμηση της τάξης του 6x στην προσωρινή μνήμη αποτελεί μια σημαντική ανάσα, αλλά σύντομα θα απορροφηθεί από την ανάγκη για υποστήριξη πολυτροπικών μοντέλων που διαχειρίζονται ταυτόχρονα τεράστια αρχεία βίντεο, ήχου και εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες κειμένου.

Τι σημαίνει το TurboQuant για την ελληνική αγορά και τις επιχειρήσεις

Η άμεση εφαρμογή αλγορίθμων όπως ο TurboQuant έχει συγκεκριμένο και μετρήσιμο αντίκτυπο στον τρόπο που οι ελληνικές επιχειρήσεις θα προσεγγίσουν την τεχνητή νοημοσύνη το 2026. Το βασικό εμπόδιο για την εγκατάσταση τοπικών γλωσσικών μοντέλων (on-premise LLMs) σε ελληνικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και παρόχους υγείας ήταν το απαγορευτικό κόστος του hardware. Ένα μοντέλο 70 δισεκατομμυρίων παραμέτρων απαιτούσε τη συστοιχία πολλαπλών GPUs αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ μόνο για να φορτώσει το KV cache κατά την ανάλυση νομικών ή ιατρικών εγγράφων.

Με την ενσωμάτωση τέτοιων τεχνικών συμπίεσης στα εργαλεία ανοιχτού κώδικα, ένα σύγχρονο τοπικό data center στην Ελλάδα, ή ακόμη και ένας ισχυρός εταιρικός server με consumer-grade κάρτες γραφικών της σειράς RTX, μπορεί να παρέχει ταχύτατες υπηρεσίες AI σε εκατοντάδες υπαλλήλους ταυτόχρονα. Μειώνεται έτσι δραματικά το λειτουργικό κόστος (OpEx), ενώ οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν την πλήρη ιδιωτικότητα των δεδομένων τους (data privacy), αποφεύγοντας την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών σε αμερικανικά cloud APIs.

Με τη ματιά του Techgear

Η δημοσίευση της Google για τον TurboQuant επιβεβαιώνει την τεχνολογική ωρίμανση του οικοσυστήματος AI, όπου η έμφαση μετατοπίζεται πλέον από την ωμή υπολογιστική βία στην αλγοριθμική κομψότητα.

Η υπεραντίδραση των αγορών και το απότομο sell-off των SK Hynix, Samsung και Micron είναι ενδεικτικά του πόσο επιφανειακά κατανοεί η Wall Street την αρχιτεκτονική του machine learning. Οι κατασκευαστές μνήμης δεν πρόκειται να χάσουν τους πελάτες τους. Αντιθέτως, η μείωση του «φόρου μνήμης» στο inference θα εκδημοκρατίσει την πρόσβαση σε υπερ-παραγωγικά μοντέλα.

Η πραγματική νίκη εδώ ανήκει στους developers και στις εταιρείες που δημιουργούν υποδομές. Βλέπουμε το hardware bottleneck να παρακάμπτεται μέσω εξυπνότερου software, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται εξίσου από τους αλγόριθμους βελτιστοποίησης όσο και από το μέγεθος του πυριτίου.