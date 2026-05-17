Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο ανίχνευσης AI Deepfake σε όλους τους ενήλικες δημιουργούς

Σύνοψη

Το εργαλείο Likeness Detection του YouTube, μέχρι πρότινος διαθέσιμο μόνο σε πολιτικούς, δημοσιογράφους και μέλη του Partner Program, ανοίγει σταδιακά για όλους τους δημιουργούς άνω των 18 ετών.

Η λειτουργία σαρώνει αυτόματα κάθε νέο βίντεο που αναρτάται στην πλατφόρμα, εντοπίζοντας αλλοιωμένα πρόσωπα (deepfakes) ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση εικόνας μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η ενεργοποίηση απαιτεί αυστηρή ταυτοποίηση μέσω του YouTube Studio, με σάρωση κρατικού εγγράφου (π.χ. ταυτότητα/διαβατήριο) και καταγραφή βίντεο selfie.

Οι δημιουργοί αποκτούν τη δυνατότητα άμεσης αναφοράς του υλικού για παραβίαση απορρήτου, αν και το YouTube διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης βίντεο που εμπίπτουν στη σάτιρα ή την παρωδία.

Η ραγδαία εξέλιξη των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης καθιστά επιτακτική την προστασία της ψηφιακής ταυτότητας. Η παραγωγή ρεαλιστικών deepfake βίντεο, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για την παραπλάνηση του κοινού, την προώθηση απάτης (scams) ή την άνευ άδειας εκμετάλλευση της εικόνας προσώπων, αποτελεί πλέον μια καθημερινή τεχνική πρόκληση. Ανταποκρινόμενο σε αυτή την ανάγκη, το YouTube ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του εργαλείου Likeness Detection σε όλους τους δημιουργούς περιεχομένου ηλικίας 18 ετών και άνω.

Μέχρι πρότινος, η συγκεκριμένη λειτουργία βρισκόταν σε πιλοτικό στάδιο, περιορισμένη αρχικά στα μέλη του YouTube Partner Program και, από τον Μάρτιο του 2026, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους. Η τρέχουσα αναβάθμιση καθιστά το εργαλείο προσβάσιμο στο ευρύ κοινό των δημιουργών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών ή τη νομισματοποίηση του καναλιού τους.

Ενεργοποίηση και τεχνική διαδικασία ταυτοποίησης

Το εργαλείο Likeness Detection του YouTube είναι ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που εντοπίζει AI-generated ή επεξεργασμένο περιεχόμενο στο οποίο εμφανίζεται το πρόσωπο του δημιουργού χωρίς την άδειά του. Οι χρήστες λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις στο YouTube Studio όταν το σύστημα ανιχνεύσει αντίστοιχο οπτικό υλικό σε νέα uploads τρίτων χρηστών, δίνοντάς τους την επιλογή να ζητήσουν την άμεση αφαίρεσή του βάσει των πολιτικών απορρήτου της πλατφόρμας.

Για την αποφυγή καταχρήσεων, η πρόσβαση στο εργαλείο προϋποθέτει μια αυστηρή διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Η υποδομή της Google απαιτεί αδιαμφισβήτητη σύνδεση του φυσικού προσώπου με τον λογαριασμό. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο δημιουργός συνδέεται στο YouTube Studio μέσω υπολογιστή. Από το κεντρικό μενού στα αριστερά, επιλέγει την καρτέλα Content detection (Ανίχνευση περιεχομένου) και στη συνέχεια Likeness (Ομοιότητα). Με την επιλογή «Έναρξη», εμφανίζεται ένας κωδικός QR στην οθόνη. Ο χρήστης σαρώνει τον κωδικό με το smartphone του για να μεταφερθεί στο ασφαλές περιβάλλον ταυτοποίησης της Google. Εκεί, απαιτείται η αποστολή φωτογραφίας ενός επίσημου κρατικού εγγράφου (π.χ. ελληνική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο) και η λήψη ενός σύντομου βίντεο selfie.

Η Google διευκρινίζει πως τα βιομετρικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επαλήθευση της ταυτότητας του δημιουργού και για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ασφαλείας. Η εταιρεία δεσμεύεται ρητά πως τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν τροφοδοτούν τα μοντέλα εκπαίδευσης της δικής της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (όπως το Gemini ή το Veo).

Ο μηχανισμός σάρωσης και εντοπισμού

Από τη στιγμή που η επαλήθευση ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο λογαριασμός εντάσσεται στην προστατευμένη βάση δεδομένων. Ο αλγόριθμος του YouTube εκτελεί μια αυτοματοποιημένη, συνεχή σάρωση σε κάθε νέο βίντεο που αναρτάται (upload) στους διακομιστές του παγκοσμίως. Η λειτουργία προσομοιάζει τον μηχανισμό του Content ID, ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και χρόνια για τον εντοπισμό πνευματικών δικαιωμάτων σε μουσική και βίντεο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση επικεντρώνεται αποκλειστικά στα βιομετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου.

Όταν το σύστημα καταγράψει μια πιθανή ταύτιση, το βίντεο εμφανίζεται στην ενότητα For review του YouTube Studio. Οι δημιουργοί έχουν στη διάθεσή τους φίλτρα ταξινόμησης, βάσει του αριθμού προβολών του επίμαχου βίντεο ή των εγγεγραμμένων χρηστών του καναλιού που το ανήρτησε. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση και ιεράρχηση των απειλών. Μια παραποιημένη εικόνα σε ένα κανάλι με μηδενικούς συνδρομητές μπορεί να αρχειοθετηθεί, ενώ το ίδιο deepfake σε ένα κανάλι χιλιάδων προβολών απαιτεί άμεση δράση.

Διαχείριση παραβιάσεων: Απόρρητο vs. πνευματικά δικαιώματα

Ο δημιουργός που εντοπίζει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας του έχει στη διάθεσή του τρεις βασικές επιλογές μέσα από το πάνελ ελέγχου:

Υποβολή αιτήματος αφαίρεσης λόγω απορρήτου: Αυτή είναι η προτεινόμενη και πιο άμεση οδός για τις περιπτώσεις των AI deepfakes. Ο χρήστης αναφέρει ότι η ψηφιακή του οντότητα αναπαράγεται χωρίς συναίνεση, παραβιάζοντας την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του YouTube.

Υποβολή αιτήματος αφαίρεσης λόγω πνευματικών δικαιωμάτων: Εάν το βίντεο χρησιμοποιεί αυτούσιο, προστατευόμενο υλικό από τον δημιουργό, μπορεί να ακολουθηθεί η νομική οδός του DMCA.

Μετακίνηση στο αρχείο: Ο χρήστης απλώς αγνοεί την ειδοποίηση, διατηρώντας το βίντεο ενεργό στην πλατφόρμα, με τη δυνατότητα να ανακαλέσει την απόφαση του στο μέλλον.

Η ανίχνευση δεν ισοδυναμεί με αυτόματη διαγραφή. Κάθε αίτημα αφαίρεσης ελέγχεται από τις ομάδες αξιολόγησης του YouTube. Η εταιρεία επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά τις εξαιρέσεις που αφορούν τη σάτιρα, την παρωδία, και τη δημόσια κριτική. Ένα AI βίντεο με σατιρικό χαρακτήρα που δεν έχει σκοπό την απάτη ή την παραπλάνηση (misinformation), ενδέχεται να παραμείνει ενεργό στην πλατφόρμα, παρά την αναφορά.

Αντίκτυπος στο οικοσύστημα των δημιουργών

Η διεύρυνση της προστασίας σε όλους τους ενήλικες δημιουργούς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις περιφερειακές αγορές, όπως η ελληνική. Οι απάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί, χρησιμοποιώντας συχνά πρόσωπα από τον τοπικό τηλεοπτικό και διαδικτυακό χώρο για την προώθηση επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, ιατρικών σκευασμάτων αγνώστου προελεύσεως, ή κακόβουλων συνδέσμων.

Για τον Έλληνα δημιουργό, η δυνατότητα πρόσβασης σε εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να απαιτείται η ένταξη του στο Partner Program, σημαίνει δραστική μείωση του χρόνου εντοπισμού αυτών των περιπτώσεων. Προηγουμένως, η ανακάλυψη τέτοιου υλικού βασιζόταν αποκλειστικά σε αναφορές από συνδρομητές ή σε τυχαία εύρεση κατά την πλοήγηση.

