Google Vids: Ενισχύεται με το πιο προηγμένο AI μοντέλο Veo 3 για παραγωγή video

Η Google συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της δημιουργίας περιεχομένου με την εφαρμογή Google Vids, προσφέροντας πλέον στους χρήστες τη δυνατότητα να μετατρέπουν φωτογραφίες σε σύντομα βίντεο, χάρη στη νέα λειτουργία που αξιοποιεί το μοντέλο Veo 3. Η εφαρμογή, διαθέσιμη από πέρσι για τους συνδρομητές του Google Workspace, έχει ήδη ξεπεράσει το όριο του ενός εκατομμυρίου ενεργών χρηστών το μήνα, δείχνοντας τη μεγάλη ζήτηση για εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη.

Η σημερινή ανακοίνωση αφορά μια σημαντική ενημέρωση που φέρνει κάποιες από τις προηγούμενες δυνατότητες σε πλήρη διαθεσιμότητα. Το καλοκαίρι, η Google είχε παρουσιάσει σε preview τη δυνατότητα χρήσης του Veo 3 για τη δημιουργία βίντεο από φωτογραφίες. Τώρα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικά βίντεο οκτώ δευτερολέπτων, συμπεριλαμβανομένου ήχου, μετατρέποντας στατικές εικόνες σε σύντομα, ζωντανά κλιπ με μερικά μόνο κλικ.

Παράλληλα, η λειτουργία AI avatars, που είχε αποκαλυφθεί στο συνέδριο Google I/O, είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας Vids. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο χρήστη να γράψει ένα σενάριο και να επιλέξει έναν ψηφιακό χαρακτήρα για να δημιουργήσει το βίντεο. Για εκείνους που προτιμούν να ηχογραφούν τους εαυτούς τους, η Google έχει προσθέσει ένα εργαλείο αυτόματης επεξεργασίας κειμένου, το οποίο αφαιρεί τα περιττά λόγια και τις αμήχανες παύσεις, απλοποιώντας τη διαδικασία παραγωγής βίντεο.

Επιπλέον, η Google ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα θα είναι διαθέσιμες και άλλες επιλογές επεξεργασίας, όπως ακύρωση θορύβου, φόντα, φίλτρα και προσαρμογές εμφάνισης, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στους δημιουργούς. Στο πλαίσιο των προτάσεων που έχουν υποβάλει οι χρήστες, η Google σχεδιάζει επίσης να προσθέσει νέες μορφές βίντεο, ώστε να μπορούν να δημιουργούνται σε κατακόρυφο, οριζόντιο ή τετράγωνο σχήμα, διευρύνοντας τις επιλογές για διαφορετικές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα.

Ο Vishnu Sivaji, Διευθυντής Διαχείρισης Προϊόντων για το Google Workspace, τόνισε ότι η απήχηση της εφαρμογής είναι εντυπωσιακή:

Η απόκριση των χρηστών της Vids ήταν συντριπτικά θετική. Η πρόσφατη εισαγωγή της δυνατότητας δημιουργίας βίντεο οκτώ δευτερολέπτων με Veo 3 καταδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση για διαισθητικά, AI-driven εργαλεία δημιουργικότητας.

Η εφαρμογή Google Vids είναι πλέον διαθέσιμη για πελάτες Google Workspace Business ή Enterprise Starter, συνδρομητές Google AI Pro ή Ultra, καθώς και για εκπαιδευτικούς χρήστες του Workspace for Education. Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε ότι ο βασικός επεξεργαστής της Vids, χωρίς λειτουργίες Gemini ή AI, είναι πλέον δωρεάν διαθέσιμος για όλους τους χρήστες με λογαριασμό Google, επιτρέποντας ευκολότερη πρόσβαση στην παραγωγή βίντεο ακόμα και σε όσους δεν έχουν συνδρομή.

