GPT-5: Πότε αναμένεται στις συσκευές της Apple

Η OpenAI παρουσίασε το GPT-5, τη νεότερη και πιο εξελιγμένη έκδοση του δημοφιλούς γλωσσικού μοντέλου (αν και με ορισμένα προβλήματα σε αυτό το αρχικό λανσάρισμα). Από τη στιγμή της ανακοίνωσης, το ερώτημα για πολλούς χρήστες Apple ήταν πότε θα δουν αυτή την αναβάθμιση να ενσωματώνεται στο Apple Intelligence, το οποίο αυτή τη στιγμή βασίζεται στο GPT-4o.

Σύμφωνα με πληροφορίες του 9to5Mac, η ενσωμάτωση του GPT-5 θα πραγματοποιηθεί στις τελικές εκδόσεις των iOS 26, iPadOS 26 και macOS Tahoe 26. Οι νέες εκδόσεις αναμένεται να αρχίσουν να διατίθενται τον επόμενο μήνα, χρονική περίοδο που συμπίπτει και με την επίσημη παρουσίαση της σειράς iPhone 17.

Το Apple Intelligence αξιοποιεί ήδη το ChatGPT μέσω της Siri, η οποία μπορεί να αντλεί απαντήσεις από το μοντέλο όταν αυτό κρίνεται χρήσιμο για το αίτημα του χρήστη. Επιπλέον, η τεχνολογία της OpenAI ενσωματώνεται στα Writing Tools του Apple Intelligence, προσφέροντας υποστήριξη στη συγγραφή κειμένων, αλλά και στο Visual Intelligence, με δυνατότητες όπως το Camera Control για άμεση αναγνώριση και παροχή πληροφοριών για το περιβάλλον γύρω από τον χρήστη.

Όλες αυτές οι λειτουργίες σήμερα βασίζονται στο GPT-4o, όμως η μετάβαση στο GPT-5 με την κυκλοφορία των νέων λειτουργικών συστημάτων της Apple υπόσχεται βελτιωμένη ακρίβεια, ταχύτητα και κατανόηση στα αποτελέσματα. Οι χρήστες δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ, καθώς η αναβάθμιση αναμένεται να φτάσει σύντομα σε όλες τις συμβατές συσκευές, προσφέροντας πλήρη πρόσβαση στις ενισχυμένες δυνατότητες του GPT-5, αρκεί η OpenAI να διορθώσει τα κακώς κείμενα των πρώτων ημερών.

[via]