Νέα εποχή για το ChatGPT: Ταχύτερο και εξυπνότερο χάριν στο μοντέλο GPT-5

Η OpenAI ανακοίνωσε την κυκλοφορία του GPT-5, του πιο πρόσφατου και εξελιγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία και τις δυνατότητες του ChatGPT. Πρόκειται για το πρώτο «ενοποιημένο» μοντέλο της εταιρείας, το οποίο συνδυάζει την ταχύτητα απόκρισης των προηγούμενων GPT μοντέλων με τις προηγμένες δεξιότητες λογικής επεξεργασίας των o-series. Με το GPT-5, η OpenAI επιδιώκει να μετατρέψει το ChatGPT από έναν απλό ψηφιακό συνομιλητή σε έναν πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό βοηθό, ικανό να αναλαμβάνει ουσιαστικές δράσεις για λογαριασμό του χρήστη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το GPT-5 ως «το καλύτερο μοντέλο στον κόσμο» και να το παρουσιάσει ως σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI), ενός σημείου όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τον άνθρωπο σε κάθε είδους εργασία με οικονομική αξία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ύπαρξη ενός μοντέλου όπως το GPT-5 θα ήταν αδιανόητη σε οποιαδήποτε προηγούμενη εποχή της ιστορίας».

Με την κυκλοφορία του, το GPT-5 είναι διαθέσιμο σε όλους τους δωρεάν χρήστες του ChatGPT ως προεπιλεγμένο μοντέλο. Σύμφωνα με τον Nick Turley, αντιπρόεδρο του ChatGPT, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής της OpenAI να διασφαλίσει ότι η τεχνολογία της ωφελεί όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Είναι η πρώτη φορά που προηγμένο μοντέλο λογικής είναι διαθέσιμο χωρίς συνδρομή.

Οι δυνατότητες του GPT-5 δεν περιορίζονται στην απλή συνομιλία. Μπορεί να διαχειρίζεται ημερολόγια, να δημιουργεί σύνθετες εφαρμογές λογισμικού, ακόμη και να συντάσσει ερευνητικές αναφορές, χωρίς να απαιτείται ενεργή καθοδήγηση από τον χρήστη. Η εμπειρία χρήσης γίνεται πιο φιλική, χάρη σε έναν ενσωματωμένο μηχανισμό που προσαρμόζει αυτόματα τις απαντήσεις με βάση τις ανάγκες της στιγμής, είτε πρόκειται για άμεση απάντηση, είτε για εκτενέστερη ανάλυση.

Η τεχνολογική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, καθώς το GPT-5 θεωρείται δείκτης προόδου στον τομέα της AI. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το νέο μοντέλο υπερέχει σε διάφορους τομείς. Στις δοκιμές SWE-bench Verified για κώδικα, το GPT-5 πέτυχε σκορ 74,9%, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα μοντέλα της Anthropic (Claude Opus 4.1) και της Google DeepMind (Gemini 2.5 Pro). Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις του στην αξιολόγηση GPQA Diamond, όπου απάντησε σωστά σε ποσοστό 89,4% των ερωτήσεων επιπέδου διδακτορικού.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στις ικανότητες του GPT-5 στον τομέα της υγείας. Σε σχετικό τεστ (HealthBench Hard Hallucinations), το μοντέλο παρήγαγε ψευδείς πληροφορίες μόλις στο 1,6% των περιπτώσεων — σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα GPT-4o και o3, τα οποία εμφάνιζαν ποσοστά σφαλμάτων πάνω από 12%.

Παρότι το GPT-5 δεν αντικαθιστά ειδικούς της υγείας, η OpenAI επισημαίνει ότι είναι πλέον πιο ευαίσθητο στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων και μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τα ιατρικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Αντίστοιχα, βελτιωμένες είναι και οι επιδόσεις του στο δημιουργικό πεδίο: από συγγραφή κειμένων έως σχεδιαστικά έργα, το μοντέλο ανταποκρίνεται με φυσικότερο λόγο και πιο «καλό γούστο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Turley.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για τη μείωση του φαινομένου των «παραισθήσεων», δηλαδή της δημιουργίας ψευδών ή ανύπαρκτων πληροφοριών από το μοντέλο. Το GPT-5 παρουσιάζει σαφώς μειωμένα ποσοστά σφαλμάτων σε σύγκριση με τους προκατόχους του, φτάνοντας το 4,8%, ενώ τα μοντέλα o3 και GPT-4o κυμαίνονταν στο 22% και 20,6%, αντίστοιχα.

Σε επίπεδο ασφάλειας, το GPT-5 εμφανίζεται πιο αξιόπιστο, με μειωμένη τάση για παραπλανητικές συμπεριφορές. Ο επικεφαλής του τομέα ασφαλείας της OpenAI, Alex Beutel, υπογράμμισε ότι το μοντέλο είναι πιο «ειλικρινές» και μπορεί να αναγνωρίζει καλύτερα τις κακόβουλες προθέσεις, χωρίς να περιορίζει άδικα τους καλόπιστους χρήστες.

Η αναβάθμιση συνοδεύεται από νέες λειτουργίες στο ChatGPT. Οι χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων νέων προσωπικοτήτων για τον ψηφιακό βοηθό: Cynic, Robot, Listener και Nerd, δίνοντας έτσι έναν πιο προσωποποιημένο χαρακτήρα στη συνομιλία. Όσοι διαθέτουν συνδρομή Plus ($20 μηνιαίως) απολαμβάνουν υψηλότερα όρια χρήσης, ενώ οι συνδρομητές του προγράμματος Pro ($200 μηνιαίως) αποκτούν πρόσβαση στο GPT-5 Pro, μια πιο ισχυρή εκδοχή με ενισχυμένη υπολογιστική ισχύ.

Για τους προγραμματιστές, το GPT-5 έρχεται μέσω API σε τρεις παραλλαγές — gpt-5, gpt-5-mini και gpt-5-nano — και παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής του μήκους των απαντήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Η βασική έκδοση κοστολογείται στα $1,25 ανά εκατομμύριο input tokens και $10 ανά εκατομμύριο output tokens.

Η κυκλοφορία του GPT-5 ακολουθεί μια έντονα παραγωγική περίοδο για την OpenAI, η οποία πρόσφατα παρουσίασε και το gpt-oss, ένα ανοιχτού κώδικα μοντέλο συλλογιστικής, διαθέσιμο για δωρεάν χρήση από επιχειρήσεις και προγραμματιστές. Αν και το GPT-5 δεν υπερέχει σε κάθε επιμέρους τομέα έναντι του ανταγωνισμού, το συνολικό του προφίλ το καθιστά σημείο αναφοράς για την επόμενη φάση στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

