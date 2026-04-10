Η βιομηχανία των indie games συνεχίζει να αποδεικνύει τη δυναμική της μέσα από στοχευμένες κυκλοφορίες που συνδυάζουν βαθιούς μηχανισμούς διαχείρισης και ιδιαίτερο χιούμορ. Στο πλαίσιο του φετινού ψηφιακού event Triple-I Initiative, η εκδότρια εταιρεία tinyBuild και το στούντιο ανάπτυξης Lazy Bear Games προχώρησαν στην επίσημη αποκάλυψη του Graveyard Keeper 2. Το παιχνίδι, το οποίο έρχεται να διαδεχθεί τον επιτυχημένο προκάτοχο του που κατέγραψε περισσότερες από τέσσερις εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει εντός του 2026.

Παράλληλα με την ανακοίνωση, οι εταιρείες προχώρησαν σε μια επιθετική αλλά ιδιαίτερα φιλική προς τον καταναλωτή προωθητική ενέργεια, διαθέτοντας τον αρχικό τίτλο εντελώς δωρεάν στις περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες.

Το πρώτο Graveyard Keeper χτίστηκε πάνω στη δομή παιχνιδιών όπως το Stardew Valley, προσθέτοντας ωστόσο μια έντονα μακάβρια και σατιρική χροιά. Οι παίκτες καλούνταν να διαχειριστούν ένα μεσαιωνικό νεκροταφείο, εξισορροπώντας την ηθική με το κέρδος, συχνά με ανορθόδοξους τρόπους. Το Graveyard Keeper 2 επιδιώκει να επεκτείνει αυτή τη βασική φιλοσοφία σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι παίκτες δεν θα περιορίζονται πλέον στα όρια της εκκλησίας και των τάφων. Ο πρωταγωνιστής αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη ολόκληρης της γειτονικής πόλης, η οποία έχει δεχθεί επίθεση από ορδές ζόμπι. Η αποστολή εστιάζει στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων κτιρίων, την υποστήριξη των εναπομεινάντων κατοίκων και την εκτέλεση δεκάδων νέων αποστολών στον ευρύτερο χάρτη. Η περιήγηση στις διάφορες περιοχές θα διευκολύνεται από την προσθήκη ενός νέου, πιο λειτουργικού χάρτη πόλης, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο άσκοπης μετακίνησης που αποτελούσε ένα από τα βασικά παράπονα στο πρώτο παιχνίδι.

Ενώ το πρώτο παιχνίδι ενσωμάτωνε ένα εξαιρετικά απλοϊκό σύστημα μάχης στα μπουντρούμια, το sequel μεταμορφώνεται προσθέτοντας εκτεταμένους μηχανισμούς δράσης και στρατηγικής. Η άμυνα της πόλης δεν αφήνεται στην τύχη. Οι παίκτες καλούνται να συλλέξουν πόρους, να σφυρηλατήσουν ισχυρές πανοπλίες και όπλα, και να οργανώσουν τη δική τους ομάδα μάχης η οποία θα μεταβεί στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Η ενσωμάτωση στοιχείων tower defense απαιτεί την κατασκευή πύργων, οχυρώσεων και αμυντικών δομών για την προστασία των συνόρων της πόλης από τα αντίπαλα ζόμπι. Αν οι επιχειρήσεις στεφθούν με επιτυχία, οι παίκτες θα επιστρέφουν με πολύτιμα λάφυρα (loot) και θα απελευθερώνουν νέες ζώνες της πόλης, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω επέκταση της οικονομικής τους αυτοκρατορίας.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά του Graveyard Keeper 2 είναι η εμβάθυνση στα συστήματα αυτοματοποίησης. Όσοι ασχολήθηκαν εντατικά με τον προκάτοχό του, γνωρίζουν ότι η συνεχής χειρονακτική συλλογή πόρων απαιτούσε εκατοντάδες ώρες. Η Lazy Bear Games απαντά σε αυτό το ζήτημα προσφέροντας βιομηχανικά εργαλεία.

Στο νέο εργαστήριο του παίκτη, επαναπρογραμματισμένα ζόμπι μπορούν να τεθούν σε καταναγκαστικά έργα, από την παραγωγή ενέργειας γυρνώντας τεράστιους ξύλινους τροχούς, μέχρι τη λειτουργία κυλιόμενων ιμάντων που μεταφέρουν τα υλικά απευθείας στους πάγκους κατασκευής. Αυτή η μετάβαση από τη χειρωνακτική εργασία στη μαζική παραγωγή επιτρέπει στον παίκτη να επικεντρωθεί στη μακρο-διαχείριση της πόλης, δημιουργώντας μια αλυσίδα παραγωγής που παράγει καθαρό κέρδος και αμυντικό εξοπλισμό χωρίς συνεχή μικροδιαχείριση.

Η διανομή του τίτλου επιβεβαιώνει την τάση των δημιουργών να προσφέρουν τα παιχνίδια τους ταυτόχρονα σε πολλαπλά οικοσυστήματα. Το Graveyard Keeper 2 θα κυκλοφορήσει για PC μέσω των Steam, Epic Games Store και GOG, καθώς και στις κονσόλες PlayStation 5, Xbox Series X|S και Nintendo Switch 2.

Το πρώτο Graveyard Keeper διαθέσιμο δωρεάν

Για να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην ανακοίνωση, η tinyBuild αποφάσισε να διαθέσει το πρώτο Graveyard Keeper εντελώς δωρεάν. Η προσφορά είναι ήδη ενεργή και θα διαρκέσει αυστηρά έως τις 13 Απριλίου 2026!

Η διαδικασία προσθήκης είναι απλή και αφορά όλους τους κατόχους λογαριασμών στα αντίστοιχα οικοσυστήματα. Οι χρήστες PC μπορούν να μεταβούν στη σελίδα του παιχνιδιού στο Steam και να το προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους μόνιμα.

Αντίστοιχα, οι κάτοχοι κονσολών PlayStation (PS4/PS5) και Xbox (One/Series) αρκεί να επισκεφθούν το PlayStation Store και το Xbox Store αντίστοιχα από την κονσόλα τους ή μέσω web browser, επιλέγοντας το "Λήψη" ή "Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη". Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το παιχνίδι παραμένει στην κατοχή σας για πάντα, χωρίς να απαιτείται ενεργή συνδρομή σε υπηρεσίες όπως το PS Plus.

