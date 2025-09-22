Grok 4 Fast: Το νέο AI μοντέλο της xAI είναι πιο γρήγορο και φθηνότερο

Μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Grok 4, που είχε συνοδευτεί από έντονες αντιδράσεις εξαιτίας ενός επεισοδίου με αντισημιτικά σχόλια του chatbot, η xAI του Elon Musk επανέρχεται με μια νέα πρόταση, το Grok 4 Fast. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα έκδοση συνδυάζει ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος, χωρίς να υστερεί σε απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Η xAI υποστηρίζει ότι το Grok 4 Fast πετυχαίνει αντίστοιχη απόδοση με το Grok 4 χρησιμοποιώντας κατά μέσο όρο 40% λιγότερα thinking tokens. Με απλά λόγια, το σύστημα «σκέφτεται» πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας λιγότερους υπολογιστικούς πόρους για να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό μεταφράζεται σε πιο άμεσες αποκρίσεις, αλλά και σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας.

Η εταιρεία μάλιστα κάνει λόγο για εντυπωσιακή εξοικονόμηση: το Grok 4 Fast προσφέρει «98% μείωση στο κόστος» για να επιτευχθεί η ίδια απόδοση με το Grok 4 σε δύσκολα benchmarks. Είτε πρόκειται για σύνθετα αιτήματα που αφορούν συγγραφή κώδικα είτε για απλά queries κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο, το νέο μοντέλο υπόσχεται ταχύτερες και πιο οικονομικές λύσεις.

Το Grok 4 Fast ενσωματώνει μια ενοποιημένη αρχιτεκτονική που του επιτρέπει να εναλλάσσεται ανάμεσα σε δύο «προσωπικότητες»: το reasoning μοντέλο, που αναλαμβάνει πιο περίπλοκες εργασίες με αναλυτική σκέψη, και το non-reasoning μοντέλο, που δίνει άμεσες, συνοπτικές απαντήσεις. Η προσέγγιση αυτή θυμίζει τη στρατηγική της OpenAI με το GPT-5, το οποίο επίσης συνδυάζει διαφορετικά επίπεδα βάθους στη λειτουργία του.

Σε δοκιμές που έγιναν μέσω της πλατφόρμας LMArena, η οποία φέρνει αντιμέτωπα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τα συγκρίνει απευθείας, το Grok 4 Fast κατέλαβε την πρώτη θέση στις αναζητήσεις και την όγδοη θέση σε εργασίες που σχετίζονται με κείμενο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η xAI έχει βελτιώσει αισθητά την αποτελεσματικότητα του μοντέλου της, ιδιαίτερα σε τομείς που απαιτούν ταχύτητα και ακρίβεια στις αναζητήσεις.

Ένα ακόμα στοιχείο που δίνει πλεονέκτημα στο Grok 4 Fast είναι η διαθεσιμότητά του. Η xAI ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες – ακόμη και στους δωρεάν – σε web, iOS και Android.

