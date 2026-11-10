GTA VI: Ένα ακόμη trailer λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη πρεμιέρα

Σύνοψη

Η Rockstar Games επιβεβαίωσε αποκλειστικές τεχνικές βελτιώσεις για το PlayStation 5 Pro, οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη PSSR και ray-traced σκιές.

Οι κάτοχοι Xbox One διατηρούν πρόσβαση στον τίτλο μέσω του Xbox Cloud Gaming (δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα), με το οπτικό προφίλ να κλειδώνει στις ρυθμίσεις του Xbox Series S.

Το παιχνίδι αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της τρέχουσας γενιάς μέσω haptic feedback,3D ήχου και ταχύτατων χρόνων φόρτωσης.

Ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος αγγίζει τα 212 GB, δημιουργώντας σοβαρές προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων για τους παίκτες ενόψει της κυκλοφορίας σε εννέα ημέρες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του GTA VI έχει μπει στην τελική της ευθεία, με τη Rockstar να ανεβάζει κατακόρυφα τους ρυθμούς προώθησης.

Μόλις εννέα ημέρες πριν η Vice City ανοίξει ξανά τις πύλες της για το κοινό, το νέο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν προσφέρει απλώς μερικές επιπλέον σκηνές κινηματογραφικής δράσης, αλλά εστιάζει στις ουσιαστικές τεχνικές παραμέτρους της εμπειρίας που θα βιώσουν οι παίκτες.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εταιρεία διατηρούσε ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις μεγαλοστομίες. Πλέον, ο μηχανισμός του marketing λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, ρίχνοντας φως σε φλέγοντα τεχνικά ζητήματα, όπως οι αναβαθμίσεις στο hardware της Sony, η αξιοποίηση των συστημάτων της Microsoft και οι λύσεις που προσφέρονται για όσους διαθέτουν εξοπλισμό προηγούμενης γενιάς.

Στο PlayStation 5 Pro, ο τίτλος ενσωματώνει τεχνολογία PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) για κορυφαία καθαρότητα εικόνας και αποκλειστικές σκιές τεχνολογίας ray-tracing. Η εγκατάσταση απαιτεί έως και 212 GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ οι παίκτες επωφελούνται από ταχύτατους χρόνους φόρτωσης μέσω SSD, βελτιωμένο χωρικό ήχο και haptic feedback στο χειριστήριο DualSense.

Η αξιοποίηση του PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) επιτρέπει στο σύστημα να αποδίδει υψηλό ρυθμό καρέ χωρίς καμία έκπτωση στην ανάλυση της εικόνας, δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που υπερτερεί έναντι της βασικής κονσόλας του 2020. Με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, η κονσόλα ανακατασκευάζει τα pixels σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας την οξύτητα των υφών σε μικρές λεπτομέρειες όπως τα μεταλλικά πλέγματα, οι αντανακλάσεις του νερού και οι επιγραφές νέον, χωρίς να προσθέτει θόρυβο ή τεχνητή θολούρα (ghosting).

Παράλληλα, οι βελτιώσεις στον τομέα του φωτισμού, μέσω των αποκλειστικών σκιών ιχνηλάτησης ακτίνας (ray tracing), αναμένεται να προσδώσουν πρωτοφανή ρεαλισμό. Αντί για στατικές, προ-υπολογισμένες σκιές, οι φωτεινές πηγές θα αλληλεπιδρούν ρεαλιστικά με τη γεωμετρία του περιβάλλοντος, αλλάζοντας δυναμικά ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις καιρικές συνθήκες. Η προσοχή στη λεπτομέρεια επεκτείνεται και στον ηχητικό σχεδιασμό, όπου ο τρισδιάστατος ήχος υπόσχεται να αποδώσει τον παλμό μιας ζωντανής μητρόπολης, βοηθώντας τον παίκτη να αντιλαμβάνεται τη θέση των περιπολικών ή τον ήχο της βροχής με απόλυτη ακρίβεια στον χώρο.

Όλα τα παραπάνω τεχνικά επιτεύγματα έρχονται με ένα σοβαρό αντίτιμο όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Ο όγκος δεδομένων που φτάνει τα 212 GB καθιστά την αγορά ενός επιπλέον δίσκου σχεδόν επιβεβλημένη για όσους διατηρούν εκτεταμένη βιβλιοθήκη, αφού το αρχείο εγκατάστασης δεσμεύει πολύ μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εσωτερικού δίσκου τόσο στο PlayStation όσο και στο Xbox.

Οι κάτοχοι Xbox One και Xbox One X θα μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι μέσω της υπηρεσίας Xbox Cloud Gaming, η οποία δυστυχώς ακόμα δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα μας. Το streaming θα βασίζεται αυστηρά στις ρυθμίσεις γραφικών του Xbox Series S, προσφέροντας μια λειτουργική αλλά τεχνικά υποδεέστερη εναλλακτική.



Αυτή η προσέγγιση γεφυρώνει το χάσμα του hardware, επιτρέποντας στον παλαιότερο εξοπλισμό να λειτουργήσει ως απλός δέκτης εικόνας και ήχου, μεταφέροντας τον τεράστιο φόρτο της επεξεργασίας στους απομακρυσμένους servers. Αντί να αφήσει εντελώς εκτός εξίσωσης μια τεράστια βάση καταναλωτών που κατέχει ακόμη το Xbox One, η εταιρεία τους δίνει μια άμεση, συνδρομητική διέξοδο.

Οι αναπόφευκτες υποχωρήσεις είναι, ωστόσο, εμφανείς. Η ροή του βίντεο αποδίδει γραφικά που αντιστοιχούν στην ψηφιακή έκδοση της κονσόλας Series S, η οποία εξ ορισμού στερείται αναλύσεων 4K και υφών υψηλής ευκρίνειας, προκειμένου να διατηρήσει έναν λειτουργικό ρυθμό απόδοσης. Στον αντίποδα, οι κάτοχοι του Xbox Series X θα απολαύσουν μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία και απόδοση εφάμιλλη με αυτήν του PlayStation.