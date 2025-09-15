Hades II: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο sequel

Η Nintendo ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του Hades II, της πολυαναμενόμενης συνέχειας του επιτυχημένου roguelike της Supergiant Games. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει για Switch και PC στις 25 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας τους παίκτες αντιμέτωπους με τον ίδιο τον Chronos, τον θεό του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Nintendo Direct, παρουσιάστηκε ένα νέο εντυπωσιακό animated trailer που θυμίζει το πρώτο trailer του Hades. Σε αυτό βλέπουμε την Melinoë, πρωταγωνίστρια του Hades II και αδελφή του Zagreus, του πρίγκιπα του Κάτω Κόσμου που πέρασε το πρώτο παιχνίδι προσπαθώντας να διαφύγει από την Κόλαση. Αυτή τη φορά, η Melinoë δεν επιδιώκει να φύγει, αλλά να εισβάλει στην Κόλαση για να φέρει θάνατο στον παππού της, τον ίδιο τον Chronos. Όπως και στον πρώτο τίτλο, η Melinoë λαμβάνει βοήθεια από τους θεούς και ήρωες της μυθολογίας, ενώ αξιοποιεί την καταστροφική δύναμη των χεριών της.

Το Hades II βρίσκεται σε early access για PC εδώ και λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιχνίδι έχει λάβει αρκετές σημαντικές ενημερώσεις, προσθέτοντας σταδιακά νέο περιεχόμενο, όπλα και μηχανισμούς. Οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν αυτή τη φάση για να δοκιμάσουν και να τελειοποιήσουν την εμπειρία, ώστε οι παίκτες να βρουν ένα πλήρως ολοκληρωμένο προϊόν στην τελική του μορφή.

Η πλήρης κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμη σε Switch, Switch 2 και PC στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η φυσική έκδοση του παιχνιδιού προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για κυκλοφορία στις κονσόλες Xbox και PlayStation.