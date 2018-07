Οι μισές φορητές συσκευές δεν προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, κάνοντας πιο εύκολη τη δουλειά των… πορτοφολάδων

Τα προγράμματα Kaspersky Security Cloud και Kaspersky Internet Security for Android έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τα άτομα να προστατεύουν τις φορητές τους συσκευές. Το Kaspersky Security Cloud, για παράδειγμα, προσαρμόζεται αυτόματα στις συμπεριφορές των χρηστών, παρέχοντας έτσι ισχυρή προστασία ανεξάρτητα από τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκονται. Επιπλέον, το Kaspersky Internet Security for Android προτρέπει τους χρήστες να προστατεύσουν με κωδικό τις συσκευές τους, προστατεύοντας τους επιτυχώς τόσο από online όσο και από offline απειλές – είτε αυτές είναι κλοπή, κακόβουλο λογισμικό ή και από τα αδιάκριτα μάτια των ξένων.

This entry was posted in Mobiles Security and tagged Kaspersky Lab . Bookmark the permalink