Halloween: Ημερομηνία κυκλοφορίας και gameplay από το επερχόμενο horror game

Για τους λάτρεις του τρόμου, η ταινία Halloween του 1978 θεωρείται σημείο αναφοράς που όρισε το είδος του slasher. Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, ο θρύλος του Michael Myers επιστρέφει, αυτή τη φορά σε ψηφιακή μορφή. Η Gun Interactive, σε συνεργασία με τους Malek Akkad και Ryan Freimann, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου μεγάλου videogame βασισμένου στο Halloween, με ημερομηνία κυκλοφορίας την 8η Σεπτεμβρίου 2026 αποκλειστικά για το PlayStation 5.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την πρώτη παρουσίαση gameplay, επιβεβαιώνοντας ότι το παιχνίδι θα προσφέρει τόσο ένα αυτόνομο single-player σενάριο όσο και δυναμικές ασύμμετρες multiplayer αναμετρήσεις. Ο στόχος της ομάδας ανάπτυξης είναι να μεταφέρει στην οθόνη το κλειστοφοβικό κλίμα και τη νοσταλγία της δεκαετίας του ’70, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους σκηνές τρόμου.

Στον ρόλο του Michael Myers, οι παίκτες αναλαμβάνουν να κυνηγήσουν και να εξοντώσουν τους κατοίκους του Haddonfield προτού τελειώσει η νύχτα του Halloween. Οι NPC χαρακτήρες συνεχίζουν ανυποψίαστοι τις καθημερινές τους δραστηριότητες, μέχρι τη στιγμή που ο «Boogeyman» εμφανίζεται από το πουθενά, αξιοποιώντας την ικανότητα Shape Jump για να αιφνιδιάσει τα θύματά του. Οι δημιουργοί υπόσχονται έναν εντυπωσιακό αριθμό ευρηματικών και αιματηρών εκτελέσεων, σχεδιασμένων για να ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς fans του είδους.

Ωστόσο, η μοίρα των κατοίκων του Haddonfield δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν τον ρόλο ενός εκ των «Heroes of Haddonfield», ηρώων που έχουν αποστολή να προειδοποιήσουν τους συμπολίτες τους, να τους πείσουν να καλέσουν την αστυνομία, αλλά και να συγκεντρώσουν όπλα και αντικείμενα για να αντισταθούν. Αν και ο Michael δεν μπορεί να σκοτωθεί, είναι δυνατόν να καθυστερηθεί ή ακόμη και να συλληφθεί με αρκετή υποστήριξη από τις αρχές. Η στρατηγική και η συνεργασία με τους NPCs αποκτούν κρίσιμη σημασία, καθώς οι παίκτες μπορούν να οργανώσουν αποδράσεις ή να δώσουν μάχη σώμα με σώμα με το Κακό.

Η ομάδα ανάπτυξης υπόσχεται έναν ζωντανό και απρόβλεπτο κόσμο, όπου κάθε αναμέτρηση θα είναι διαφορετική. Οι δυναμικοί χάρτες, οι αληθοφανείς NPCs, οι επιλογές gameplay και η προσεγμένη αισθητική φιλοδοξούν να αναδείξουν το Haddonfield ως ένα ψηφιακό σκηνικό γεμάτο ένταση και αγωνία. Οι developers, με εμπειρία σε παρόμοια multiplayer horror projects, δηλώνουν ότι θέλουν να αποδώσουν κάτι αντάξιο της κληρονομιάς του Halloween, χωρίς να αφήσουν στην άκρη τους παίκτες που προτιμούν την εμπειρία single-player.

Στην αυτόνομη εκδοχή για έναν παίκτη, οι fans θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν τα γεγονότα της «νύχτας που γύρισε σπίτι» μέσα από τα μάτια του ίδιου του Michael Myers. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση που επιχειρεί να βάλει τον παίκτη στην ψυχολογία του χαρακτήρα, προσφέροντας μια εμπειρία τόσο αφηγηματική όσο και ανατριχιαστική.

Η πρώτη παρουσίαση του gameplay άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για ένα project με υψηλές φιλοδοξίες. Οι δημιουργοί αναγνωρίζουν τις μεγάλες προσδοκίες των παικτών και τονίζουν ότι το δείγμα που παρουσιάστηκε είναι μόνο η αρχή. Υπόσχονται περισσότερες αποκαλύψεις τους επόμενους μήνες, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια κυκλοφορία που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τα horror games.