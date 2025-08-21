Το Halloween γίνεται βιντεοπαιχνίδι με την υπογραφή του John Carpenter

Οι λάτρεις του τρόμου έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς στο πλαίσιο του Future Game Show αποκαλύφθηκε το νέο βιντεοπαιχνίδι Halloween, βασισμένο στην εμβληματική ταινία του 1978. Το παιχνίδι υπόσχεται να μεταφέρει τη φρίκη και την αγωνία της πρώτης κινηματογραφικής εμφάνισης του Michael Myers σε κονσόλες και PC, με την κυκλοφορία του να προγραμματίζεται για το 2026.

Την παραγωγή του παιχνιδιού υπογράφει ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ιστορία του horror, ο ίδιος ο John Carpenter, που για δεκαετίες έχει ταυτιστεί με τον μύθο του Halloween. Το στούντιο ανάπτυξης IllFonic έχει αναλάβει το δημιουργικό κομμάτι, και πρόκειται για μια ομάδα με πλούσια εμπειρία στο είδος, καθώς έχει ήδη μεταφέρει στη gaming σκηνή γνωστά φιλμ τρόμου όπως το Friday the 13th, το Killer Clowns from Outer Space, αλλά και το Predator Hunting Grounds και το Ghostbusters Spirits Unleashed. Με αυτή τη «βαριά» προϊστορία, οι προσδοκίες των fans είναι ήδη υψηλές.

Η νέα προσπάθεια δεν θα περιοριστεί σε μία μόνο μορφή παιχνιδιού. Το Halloween θα συνδυάζει single-player και multiplayer εμπειρίες, ώστε να καλύψει διαφορετικά γούστα. Η IllFonic αξιοποιεί τη μεγάλη της τεχνογνωσία στο ασύμμετρο multiplayer για να φέρει αντιμέτωπους τους παίκτες σε ατμόσφαιρες γεμάτες ένταση, ενώ στο single-player κομμάτι έχει τη συμβολή της και η Pollard, δημιουργός του KARMA: The Dark World, που αναλαμβάνει τη σκηνοθετική επιμέλεια των κινηματογραφικών σκηνών και της αφήγησης.

Η υπόθεση παραμένει πιστή στο αρχικό φιλμ. Βρισκόμαστε και πάλι στη μοιραία νύχτα στο Haddonfield, εκεί όπου ο Michael Myers περιφέρεται ελεύθερος σκορπώντας τον θάνατο σε όποιον βρεθεί στον δρόμο του. Οι δημιουργοί έχουν υποσχεθεί ότι θα μείνουν απόλυτα πιστοί στο ύφος του 1978, με την αισθητική, τη μουσική, την ατμόσφαιρα και τις τοποθεσίες να σχεδιάζονται με στόχο να αναπαράγουν το πρωτότυπο όσο πιο αυθεντικά γίνεται.

Ο πυρήνας του gameplay είναι το stealth horror. Οι παίκτες καλούνται να κινηθούν στις σκιές, να αποφύγουν τον εντοπισμό και να αξιοποιήσουν το σκοτάδι. Ωστόσο, η εμπειρία αλλάζει δραματικά ανάλογα με τον ρόλο που αναλαμβάνουν. Όσοι παίζουν ως Michael Myers πρέπει να κυνηγήσουν τα θύματά τους, να σκορπίσουν τον τρόμο και ταυτόχρονα να αποφεύγουν την αστυνομία που προσπαθεί να τους σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες που ενσαρκώνουν απλούς πολίτες πρέπει να παλέψουν για την επιβίωση, να βοηθήσουν όσους κινδυνεύουν και να βρουν τρόπους να ειδοποιήσουν τις αρχές πριν να είναι αργά.

Αυτή η διττή εμπειρία δίνει στο Halloween μια μοναδική δυναμική, καθώς κάθε επιλογή αλλάζει την πορεία της ιστορίας και τον τρόπο που ξετυλίγεται η δράση. Ενώ οι multiplayer μάχες υπόσχονται έντονες αναμετρήσεις με φίλους ή αγνώστους online, το single-player κομμάτι φαίνεται πως θα δώσει έμφαση στη δημιουργία μιας πιο κινηματογραφικής εμπειρίας, με αφήγηση που θα αναδεικνύει τον ψυχολογικό τρόμο και θα αναπαριστά τη σιωπηλή, απειλητική παρουσία του Myers.

Το Halloween θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026 για PC, PS5 και Xbox Series X.