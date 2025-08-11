Hello, Mario! Αυτή είναι η νέα εφαρμογή της Nintendo για παιδιά

Η Nintendo ανακοίνωσε μια νέα δωρεάν εφαρμογή για κινητά που θα κυκλοφορήσει σε iOS, Android και Nintendo Switch. Ο τίτλος της είναι Hello, Mario! και παρουσιάστηκε παράλληλα με μια ολοκαίνουργια συλλογή προϊόντων Mario, ειδικά σχεδιασμένων για παιδιά και βρέφη, που θα διατεθούν στην Ιαπωνία αργότερα μέσα στον μήνα.

Όπως και οι προηγούμενες εφαρμογές της Nintendo για κινητές συσκευές, το Hello, Mario! θα είναι διαθέσιμη δωρεάν. Αν και κάποιες εφαρμογές της εταιρείας περιλαμβάνουν αγορές εντός εφαρμογής ή, όπως το Nintendo Music, απαιτούν ενεργή συνδρομή στο Nintendo Switch Online, η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι σαφώς πιο απλή. Θυμίζει την εμβληματική οθόνη τίτλου του Super Mario 64 για το Nintendo 64, όπου οι παίκτες μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με ένα τρισδιάστατο μοντέλο του προσώπου του Mario. Στην περίπτωση του Hello, Mario!, τα παιδιά μπορούν να πειράζουν, να τραβούν ή να περιστρέφουν το πρόσωπο του Mario στην οθόνη, με τον χαρακτήρα να αντιδρά ποικιλοτρόπως σε κάθε κίνηση.

Παρότι η εφαρμογή πιθανότατα δεν θα ενθουσιάσει ιδιαίτερα το ενήλικο κοινό, η νέα συλλογή My Mario περιλαμβάνει αρκετά αντικείμενα που μπορεί να τραβήξουν την προσοχή των γονιών. Στη γκάμα περιλαμβάνονται λούτρινα παιχνίδια, σετ φαγητού ασφαλή για μικρά παιδιά, παιχνίδια οδοντοφυΐας, ρούχα και ένα διαδραστικό βιβλίο που επίσης επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Mario.

Αναμφίβολα, το αποκορύφωμα της συλλογής είναι τα ξύλινα σετ τουβλάκια. Το μικρότερο σετ κοστίζει ¥2.980 (περίπου 20 δολάρια) και περιλαμβάνει τρία κομμάτια: τον Mario, ένα μανιτάρι και ένα ερωτηματικό μπλοκ. Το μεγαλύτερο σετ, με τιμή ¥19.980 (περίπου 135 δολάρια), προσφέρει 30 κομμάτια, στα οποία προστίθενται οι Luigi, Peach και Yoshi, καθώς και μια πράσινη σωλήνα-πύλη και άλλα δομικά στοιχεία. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μπλοκ-χαρακτήρες διαθέτουν λειτουργία Amiibo, επιτρέποντας τη χρήση τους στο Nintendo Switch αντί για τις κλασικές φιγούρες Amiibo των αντίστοιχων χαρακτήρων.

Η συλλογή My Mario θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στα ιαπωνικά καταστήματα της Nintendo στο Τόκιο, την Οσάκα και το Κιότο στις 26 Αυγούστου. Την ίδια μέρα, η εφαρμογή Hello, Mario! θα είναι διαθέσιμη για λήψη, αλλά προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει αν θα κυκλοφορήσει αγγλική έκδοση της εφαρμογής.