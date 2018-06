Η Huawei ακόμα πιο ψηλά στη λίστα των κορυφαίων brands του Forbes για το 2018

Οι επιδόσεις της Huawei είναι εξίσου εντυπωσιακές και σε άλλες λίστες αξιολόγησης εμπορικών σημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Huawei κατέλαβε την 70η θέση στο “ 2017 Best Global Brands Report ” της Interbrand, ενώ τον Φεβρουάριο του 2018, το Brand Finance παρουσίασε την έκθεση “ Global TOP 500 Brand Values in 2018 ” με τη Huawei να βρίσκεται στο No 25 με αξία 38 δισ. δολαρίων.

Η Huawei αποτελεί τη μοναδική κινεζική εταιρεία που συγκαταλέγεται στα κορυφαία brands του Forbes για το 2018 ( The World’s Most Valuable Brands List 2018 ). Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται στην 79η θέση με αξία 8,4 δισ. δολαρίων.

