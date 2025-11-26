HUAWEI Mate X7: Επίσημα το νέο foldable που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία

Η μάχη των foldables όχι μόνο δεν κοπάζει, αλλά φαίνεται να φουντώνει περισσότερο με κάθε νέα κυκλοφορία. Η HUAWEI παρουσιάζει στην Κίνα το νέο Mate X7, ένα foldable που δεν περιορίζεται σε μικρές βελτιώσεις, αλλά εισάγει χαρακτηριστικά που αλλάζουν επίπεδο, με πρώτη και σημαντικότερη την εντυπωσιακή αντοχή στη σκόνη και στο νερό.

Η συσκευή έρχεται με δύο ελαφρώς μεγαλύτερες οθόνες σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η εξωτερική οθόνη έχει διάμετρο 6,49 ίντσες και ανάλυση 2.444 × 1.080 pixels, ενώ η εσωτερική φτάνει τις 8 ίντσες με ανάλυση 2.416 × 2.210 pixels. Και οι δύο υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης 1–120Hz μέσω LTPO τεχνολογίας και 1440Hz PWM dimming, προσφέροντας ευελιξία ανάμεσα σε χαμηλή κατανάλωση και ομαλή εμπειρία πλοήγησης. Παρά το μέγεθος, το Mate X7 καταφέρνει να ζυγίζει μόλις 236 γραμμάρια, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο ελαφριά foldables της κατηγορίας του.

Εκεί όπου το νέο μοντέλο διαφοροποιείται πραγματικά είναι στην αντοχή. Η HUAWEI εξοπλίζει το Mate X7 με πιστοποίηση IP58 και IP59, κάτι που μεταφράζεται σε προστασία απέναντι σε ισχυρά πίδακα νερού, αλλά και σε αντοχή κατά την εμβάπτιση. Το δίδυμο IP58 + IP59 δεν αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό σε καμία σύγχρονη foldable συσκευή και υπερβαίνει όχι μόνο το IPX8 του Mate X6, αλλά και το IP48 του Galaxy Z Fold 7.

Στον τομέα της κάμερας η εταιρεία συνεχίζει την ίδια επιθετική προσέγγιση. Η βασική αναβάθμιση έρχεται στο τηλεφακό, ο οποίος πλέον διαθέτει αισθητήρα 50MP με διάφραγμα f/2.2, RYYB τεχνολογία και OIS για 3,5x οπτικό zoom. Στην πράξη, αυτό σημαίνει φωτεινότερες και καθαρότερες λήψεις σε σχέση με τον προηγούμενο τηλεφακό των 48MP και f/3.0 του Mate X6. Η συνολική διάταξη παραμένει εντυπωσιακή: 50MP κύρια κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα f/1.49–f/4 και OIS, 40MP ultrawide RYYB και αισθητήρας δεύτερης γενιάς για χρωματική ακρίβεια. Στην εξωτερική και εσωτερική οθόνη βρίσκεται από μια κάμερα 8MP για κλήσεις και selfies.

Στο εσωτερικό του Mate X7 συναντάμε το νέο Kirin 9030 SoC. Αν και η HUAWEI δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πολλά τεχνικά στοιχεία, το chipset υπόσχεται βελτιωμένες επιδόσεις και καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά. Η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε διαμορφώσεις με 12GB ή 16GB RAM και χώρο αποθήκευσης 256GB, 512GB ή 1TB — επιλογές που απευθύνονται σε power users και όσους θέλουν να χρησιμοποιούν το foldable ως υποκατάστατο laptop.

Πολύ δυνατή είναι και η εικόνα στην αυτονομία. Η μπαταρία ανεβαίνει στα 5.600mAh, μια χωρητικότητα που ξεπερνά τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η φόρτιση πραγματοποιείται με 66W ενσύρματα και 50W ασύρματα, ενώ το λειτουργικό σύστημα είναι το Harmony OS 6 — ένα ακόμη βήμα της HUAWEI προς την πλήρη τεχνολογική ανεξαρτησία.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, το Mate X7 θα κυκλοφορήσει αρχικά μόνο στην Κίνα σε πέντε χρώματα: Black, Purple, White, Light Blue και Red. Η τιμή εκκίνησης είναι 12.999 γιουάν, δηλαδή περίπου 1600 ευρώ, για τη βασική έκδοση με 12GB RAM και 256GB storage. Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Το αν το Mate X7 θα φτάσει ποτέ επίσημα στη διεθνή αγορά παραμένει άγνωστο.