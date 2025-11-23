Samsung Galaxy S25 FE Review: Σωστές αναβαθμίσεις, χτυπητές παραχωρήσεις

Όταν η Samsung έπαιρνε πριν από μερικά χρόνια την απόφαση να δημιουργήσει τη σειρά FE, η υπόσχεση ήταν να προσφέρει την ουσία της premium εμπειρίας της σειράς Galaxy S όπως τους κορυφαίους επεξεργαστές, την εξαιρετική οθόνη και την κορυφαία υποστήριξη λογισμικού, σε μια τιμή που να είναι πιο προσιτή για το ευρύ κοινό, για τους «οπαδούς» του brand.

Με το Galaxy S25 FE, η Samsung κάνει μια ακόμη προσπάθεια να βρει την τέλεια ισορροπία, ενσωματώνοντας μια σειρά από σημαντικές αναβαθμίσεις που αφορούν κυρίως την αυτονομία και τη μακροζωία, αλλά κρατώντας και πάλι το τμήμα της κάμερας σε σαφέστατα χαμηλότερο επίπεδο από τα κορυφαία μοντέλα της σειράς.

Από την πρώτη στιγμή που το Galaxy S25 FE βγαίνει από το κουτί, είναι σαφές ότι η Samsung έχει εστιάσει σε δύο βασικούς τομείς: τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (μπαταρία και φόρτιση) και την εμβάθυνση της εμπειρίας λογισμικού (Galaxy AI και υποστήριξη). Οι πρώτες εντυπώσεις δείχνουν ότι η συσκευή είναι πιο κοντά από ποτέ στα ακριβότερα μοντέλα S25, ειδικά όσον αφορά τον επεξεργαστή και το πάνελ της οθόνης. Ωστόσο, η διατήρηση παλαιότερων αισθητήρων κάμερας και η απουσία ορισμένων χαρακτηριστικών «πολυτελείας» αποτελούν τις βασικές παραμέτρους που διαχωρίζουν την έκδοση Fan Edition από τα αυθεντικά flagships.

Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε το Samsung Galaxy S25 FE για αρκετές ημέρες προκειμένου να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας σε αυτό το review και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν αυτή η νέα γενιά καταφέρνει να προσφέρει μια πραγματική εμπειρία «ναυαρχίδας» ή αν, τελικά, οι συμβιβασμοί που έγιναν για τη μείωση του κόστους είναι αρκετά ουσιαστικοί ώστε να αλλοιώσουν την εικόνα του.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Στο μέτωπο του σχεδιασμού, το Samsung Galaxy S25 FE παραμένει πιστό στην οπτική ταυτότητα που καθιέρωσε η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντας μια εμφάνιση που είναι σχεδόν δίδυμη με αυτή του ακριβότερου Galaxy S25 Plus. Πρόκειται για μια εμφάνιση που χαρακτηρίζεται από επίπεδες, λιτές επιφάνειες, συμμετρικά πλαίσια και την χαρακτηριστική τριπλή διάταξη των καμερών που «πλέουν» απευθείας στην πλάτη της συσκευής.

Η επιλογή υλικών διατηρεί τον premium χαρακτήρα, καθώς τόσο η πρόσοψη όσο και η πλάτη προστατεύονται από Corning Gorilla Glass Victus+, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από το ενισχυμένο Armor Aluminum. Αυτός ο συνδυασμός διασφαλίζει όχι μόνο την αντοχή σε καθημερινές φθορές, αλλά και την πιστοποίηση IP68, καθιστώντας το τηλέφωνο ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι δεδομένο σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Μία αξιοσημείωτη, αν και διακριτική, βελτίωση είναι το πιο λεπτό και ελαφρύ προφίλ του. Με πάχος μόλις 7.4 mm και βάρος 190gr, το S25 FE είναι πιο εύχρηστο και ξεκούραστο στο κράτημα σε σχέση με τους προκατόχους του, μια λεπτομέρεια που εκτιμάται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πολύωρης χρήσης.

Οθόνη

Η οθόνη αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Samsung και το Galaxy S25 FE δεν αποτελεί εξαίρεση. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα εντυπωσιακό πάνελ 6.7'' Dynamic AMOLED 2X, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο πάνελ που χρησιμοποιείται στο ακριβότερο Galaxy S25 Plus. Η ανάλυση FHD (2340 x 1080) είναι υπεραρκετή για εξαιρετικά ευκρινή εικόνα, με ζωντανά χρώματα, βαθύ μαύρο και άψογη αντίθεση, καθιστώντας την εμπειρία θέασης βίντεο και φωτογραφιών απολύτως καθηλωτική.

Το πάνελ υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz, εξασφαλίζοντας μεταξένια ομαλή κύλιση και ρευστότητα στα γραφικά, είτε πρόκειται για browsing είτε για gaming. Επιπλέον, η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει έως και τα 1900 nits (σε λειτουργία HDR και υπό έντονο ηλιακό φως), πράγμα που σημαίνει ότι η οθόνη παραμένει ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από τον δυνατό ήλιο. Ωστόσο, εδώ βρίσκεται και η μοναδική, τεχνολογική «περικοπή»: η οθόνη είναι τύπου LTPS και όχι LTPO. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός ανανέωσης δεν μπορεί να πέσει στο 1Hz (όπως στα ακριβότερα μοντέλα), αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 60Hz/120Hz περιορίζοντας ελαφρώς την εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρει η τεχνολογία LTPO. Παρόλα αυτά, η οθόνη του S25 FE παραμένει μια από τις καλύτερες στην κατηγορία του.

Hardware - Απόδοση

Στο Galaxy S25 FE έχει τοποθετηθεί ο επεξεργαστής Exynos 2400 κατασκευασμένος στα 4nm, δηλαδή ο ίδιος που τροφοδοτεί και την βασική σειρά Galaxy S25 σε πολλές αγορές. Σε καθημερινή χρήση, η συσκευή είναι εξαιρετικά γρήγορη και ανταποκρίνεται άψογα σε όλες τις εργασίες: το multitasking, το άνοιγμα εφαρμογών και η πλοήγηση στο One UI είναι ρευστά και άμεσα, χωρίς κανένα ίχνος καθυστέρησης.

Ωστόσο, η απόδοση υπό παρατεταμένο φόρτο εργασίας, όπως το απαιτητικό gaming ή η εγγραφή 4K, φανερώνει τον πρώτο ουσιαστικό περιορισμό του hardware. Παρά την ενσωμάτωση ενός μεγαλύτερου θαλάμου ψύξης για τη διαχείριση της θερμότητας, στις δοκιμές μας το S25 FE τείνει να θερμαίνεται αρκετά και να υποβαθμίζει την απόδοση του αρκετά νωρίτερα από τις αυθεντικές ναυαρχίδες. Αυτό σημαίνει ότι ενώ θα τρέξει άψογα όλα τα απαιτητικά παιχνίδια, οι φανατικοί gamers που παίζουν για πάνω από μία ώρα ίσως παρατηρήσουν μια πτώση στα frame rates. Για τους περισσότερους χρήστες, όμως, η ισχύς του Exynos 2400 είναι παραπάνω από επαρκής. Η βασική διαμόρφωση, πάντως, των 8GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου κρίνεται μέτρια, με δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός έχει προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα.

Σε ό,τι αφορά τον οπτικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, είναι μεν γρήγορος και ακριβής, αλλά δεν φτάνει την ταχύτητα και την ευκολία χρήσης του αισθητήρα υπερήχων που συναντάμε στα μοντέλα Ultra, ειδικά όταν τα δάχτυλα είναι υγρά. Επίσης, στον τομέα του ήχου η απόδοση είναι πολύ μέτρια για τα δεδομένα της εποχής, με τη Samsung να πηγαίνει όπως φαίνεται σε μια πολύ standard λύση.

Εκεί που υπάρχει σημαντική και σαφέστατα ευπρόσδεκτη αναβάθμιση είναι στον τομέα της μπαταρίας και της αυτονομίας. Η Samsung έχει τοποθετήσει μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 4900mAh (σχεδόν όσο του S25 Plus), η οποία βγάζει με άνεση μια ολόκληρη ημέρα έντονης χρήσης, ενώ οι πιο φυσιολογικοί χρήστες θα δουν ένα περίσσευμα της τάξης του 30% πριν έρθει η ώρα για ύπνο. Επίσης, το Galaxy S25 FE υποστηρίζει φόρτιση σε ισχύ 45W αντί των 25W του προκατόχου του, με αποτέλεσμα το πλήρες γέμισμα να ολοκληρώνεται σε περίπου 60 λεπτά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ό,τι ταχύτερο έχουμε δει σε Android smartphone, μιας και οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν ξεφύγει εδώ και χρόνια σε άλλα επίπεδα, αλλά για τα δεδομένα και τη φιλοσοφία της Samsung, είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Υποστηρίζεται και ασύρματη φόρτιση σε ισχύ 15W.

Λογισμικό

Το δυνατότερο επιχείρημα υπέρ της αγοράς του Samsung Galaxy S25 FE είναι, αναμφίβολα, η δέσμευση της εταιρείας για μακροχρόνια υποστήριξη λογισμικού. Η συσκευή κυκλοφορεί με το Android 16 και το ανανεωμένο One UI 8, φέρνοντας μια φρέσκια και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, με πιο ρευστά animations και βελτιστοποιημένη διάταξη. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η υπόσχεση της Samsung για επτά χρόνια ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος και ασφαλείας. Αυτή η άνευ προηγουμένου δέσμευση, που ταιριάζει με τα ακριβότερα μοντέλα και την αντίστοιχη πολιτική της Google, σημαίνει ότι το S25 FE είναι εγγυημένο ότι θα λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού μέχρι το 2032.

Το One UI 8 ενσωματώνει το πλήρες πακέτο λειτουργιών Galaxy AI, συμπεριλαμβανομένων των Circle to Search, Instant Slow Mo, Now Brief και Audio Eraser. Αυτές οι λειτουργίες, που τροφοδοτούνται από τον επεξεργαστή Exynos 2400, προσφέρουν πραγματική ευκολία και βελτίωση της παραγωγικότητας, για όσους έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν βέβαια. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε βασικές εφαρμογές είναι το στοιχείο που τελικά κάνει το λογισμικό του S25 FE να ξεχωρίζει περισσότερο από την αρχική χαμηλότερη τιμή του. Πρόκειται για μια εμπειρία λογισμικού που δεν έχει συμβιβασμούς σε σχέση με τις ναυαρχίδες, προσφέροντας το πιο ολοκληρωμένο Android πακέτο της αγοράς.

Κάμερες

Το σύστημα της κάμερας είναι το πεδίο όπου η Samsung επέλεξε να κάνει τη μεγαλύτερη και πιο αμφιλεγόμενη περικοπή κόστους, επαναχρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους αισθητήρες που είδαμε στις προηγούμενες γενιές FE. Η τριπλή διάταξη καμερών αποτελείται από τον κύριο ευρυγώνιο φακό των 50MP, τον υπερευρυγώνιο 12MP και τον τηλεφακό 8MP με 3x οπτικό zoom.

Ο κύριος αισθητήρας 50MP είναι, αναμφίβολα, ο καλύτερος της τριάδας. Χάρη στο pixel-binning και το f/1.8 διάφραγμα, παράγει σε συνθήκες καλού φωτισμού εξαιρετικές φωτογραφίες στα 12.5MP με πλούσια λεπτομέρεια, μεγάλο δυναμικό εύρος και την χαρακτηριστική, κορεσμένη χρωματική «ζωντάνια» της Samsung. Το ενσωματωμένο OIS (Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας) είναι καθοριστικό, καθώς βελτιώνει δραστικά την απόδοση σε χαμηλό φως, επιτρέποντας καθαρές λήψεις και σταθερά βίντεο. Ο υπερευρυγώνιος φακός 12MP είναι ικανός να συλλάβει τοπία με ευρύ οπτικό πεδίο 123º, όμως οι εικόνες του χαρακτηρίζονται από κάποια «μαλακότητα» στις άκρες, ενώ σε εσωτερικούς χώρους ή τη νύχτα, ο θόρυβος γίνεται πιο εμφανής λόγω του μικρότερου αισθητήρα.

Το μεγάλο «αγκάθι» του φωτογραφικού πακέτου είναι ο τηλεφακός, ο οποίος παραμένει επίμονα στα 8MP. Σε μια αγορά όπου οι ανταγωνιστές ανεβάζουν τον πήχη στα 50MP με περισκοπικούς τηλεφακούς ή προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερο οπτικό ζουμ, ο αισθητήρας 8MP του S25 FE φαντάζει πλέον παρωχημένος. Ενώ η λήψη σε 3x είναι χρήσιμη για πορτραίτα, οι εικόνες που παράγονται στερούνται της ευκρίνειας και της λεπτομέρειας που θα περίμενε κανείς από μια συσκευή «ναυαρχίδα». Το αποτέλεσμα είναι συχνά μια εικόνα που μοιάζει με «ζωγραφική» ή «ακουαρέλα», καθώς η ψηφιακή επεξεργασία προσπαθεί επιθετικά να εξομαλύνει τον θόρυβο και την έλλειψη οπτικής πληροφορίας. Αυτός ο συμβιβασμός καθιστά την ικανότητα zoom του S25 FE απλώς λειτουργική και όχι εντυπωσιακή.

Στον τομέα του βίντεο, η συσκευή προσφέρει εγγραφή σε ποιότητα 4K στα 30fps και 60fps μέσω του κύριου φακού, με εξαιρετική σταθεροποίηση. Ωστόσο, υπάρχει ένας περιορισμός που φανερώνει ξανά την περικοπή κόστους: δεν είναι δυνατή η εγγραφή 4K/60fps με τον υπερευρυγώνιο φακό ή τον τηλεφακό, κάτι που διατίθεται στα premium μοντέλα. Η selfie κάμερα αναβαθμίζεται ελαφρώς στα 12MP (από 10MP στον προκάτοχο), αλλά η επίμονη απουσία autofocus (αυτόματης εστίασης) παραμένει ένα σημαντικό μειονέκτημα για τους vloggers ή τους λάτρεις των ομαδικών selfies.

Παρά τις αδυναμίες στο hardware, η ισχύς του Exynos 2400 είναι αυτή που σώζει το πακέτο: οι λειτουργίες Galaxy AI όπως το Generative Edit (για την έξυπνη μετακίνηση/αφαίρεση αντικειμένων) και το Best Face (για την επιλογή της καλύτερης έκφρασης προσώπου σε σειρά λήψεων) προσθέτουν μια επιπλέον αξία στην εμπειρία επεξεργασίας, επιτρέποντας στον χρήστη να διορθώσει και να βελτιώσει τις λήψεις του.

Εν ολίγοις, η φωτογραφική εμπειρία του S25 FE είναι αξιόπιστη για τον μέσο χρήστη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες λύσεις της αγοράς σε επίπεδο λεπτομέρειας και απόδοσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα λέγαμε ότι υστερεί εμφανέστατα και απέναντι σε αρκετές ανταγωνιστικές συσκευές της ίδιας κατηγορίας τιμής.

Photo Gallery

Επίλογος

Το Samsung Galaxy S25 FE προσπαθεί να επαναλάβει την αποστολή των προηγούμενων FE συσκευών: να είναι η «ναυαρχίδα για τον λαό». Φέτος, η Samsung έκανε πολύ σωστές κινήσεις όπως η ενσωμάτωση του επεξεργαστή Exynos 2400, η ουσιαστική αναβάθμιση της μπαταρίας στα 4900 mAh και η υιοθέτηση της φόρτισης στα 45W, η εξαιρετική οθόνη, η πλήρης υποστήριξη του Galaxy AI και η πρωτοποριακή δέσμευση των επτά χρόνων υποστήριξης λογισμικού. Ωστόσο, υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ειδικά από τους gamers και τους φανατικούς της mobile φωτογραφίας (βλ. υπερθέρμανση και παρωχημένη κάμερα).

Σε τελική ανάλυση, το Galaxy S25 FE είναι ένα smartphone για όποιον θέλει να έχει εκπληκτική οθόνη, να αντέχει μια ολόκληρη μέρα, να φορτίζει γρήγορα και, κυρίως, να είναι θωρακισμένο απέναντι στον χρόνο χάρη στην 7ετή υποστήριξη. Αν η mobile φωτογραφία δεν είναι η βασική σας προτεραιότητα και η δυνατότητα να έχετε την πλήρη εμπειρία Galaxy AI σε προσιτή τιμή σας δελεάζει, τότε το S25 FE είναι μια δυνατή επιλογή.