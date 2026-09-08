Huawei Mate XT 2 Ultimate Design: Ανακοινώθηκε το νέο Tri-Fold με οθόνη 10.2'' και Kirin 9050 Pro

Σύνοψη

Σχεδιασμός Tri-Fold: Το νέο μοντέλο της Huawei υιοθετεί εσωτερικό μηχανισμό αναδίπλωσης (G-shaped hinge), προσφέροντας μια εξωτερική οθόνη 6.5 ιντσών και μια τεράστια εσωτερική οθόνη 10.2 ιντσών με προηγμένη προστασία από basalt glass.

Το νέο μοντέλο της Huawei υιοθετεί εσωτερικό μηχανισμό αναδίπλωσης (G-shaped hinge), προσφέροντας μια εξωτερική οθόνη 6.5 ιντσών και μια τεράστια εσωτερική οθόνη 10.2 ιντσών με προηγμένη προστασία από basalt glass. Επιδόσεις και μπαταρία: Εξοπλίζεται με τον νέο επεξεργαστή Kirin 9050 Pro, ο οποίος παρέχει 46% ταχύτερη απόδοση από τον προκάτοχό του, ενώ η μπαταρία των 5600mAh υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 66W και ασύρματη 50W.

Εξοπλίζεται με τον νέο επεξεργαστή Kirin 9050 Pro, ο οποίος παρέχει 46% ταχύτερη απόδοση από τον προκάτοχό του, ενώ η μπαταρία των 5600mAh υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 66W και ασύρματη 50W. Ιδιωτικότητα και AI: Ενσωματώνει προαιρετική τεχνολογία Lingdun για προστασία της ιδιωτικότητας στην οθόνη μέσω hardware, καθώς και την NPU Da Vinci, η οποία διαχειρίζεται on-device μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έως και 30 δισεκατομμυρίων παραμέτρων.

Ενσωματώνει προαιρετική τεχνολογία Lingdun για προστασία της ιδιωτικότητας στην οθόνη μέσω hardware, καθώς και την NPU Da Vinci, η οποία διαχειρίζεται on-device μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έως και 30 δισεκατομμυρίων παραμέτρων. Σύστημα καμερών: Διαθέτει κύριο αισθητήρα 50MP με μεταβλητό διάφραγμα, υπερευρυγώνιο 40MP και τηλεφακό 50MP, μαζί με τεχνολογία ανίχνευσης χρωμάτων Red Maple.

Διαθέτει κύριο αισθητήρα 50MP με μεταβλητό διάφραγμα, υπερευρυγώνιο 40MP και τηλεφακό 50MP, μαζί με τεχνολογία ανίχνευσης χρωμάτων Red Maple. Τιμολόγηση: Η τιμή εκκίνησης στην Κίνα ορίζεται στα 19.999 γουάν (περίπου 2.500 ευρώ), με την κορυφαία έκδοση να αγγίζει τα 29.999 γουάν (περίπου 3.800 ευρώ), καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα smartphones της αγοράς.

Η Huawei ανακοίνωσε επίσημα το Mate XT 2 Ultimate Design, ένα tri-fold smartphone που ξεχωρίζει χάρη στην εσωτερική οθόνη 10.2 ιντσών, τον επεξεργαστή Kirin 9050 Pro και την τεχνολογία ιδιωτικότητας Lingdun. Η συσκευή λανσάρεται στρατηγικά ώστε να ανταγωνιστεί ευθέως το φημολογούμενο αναδιπλούμενο iPhone Ultra της Apple, προσφέροντας ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, μπαταρία 5600mAh και εξελιγμένο σύστημα κάμερας 50MP με μεταβλητό διάφραγμα.

Η επίσημη αποκάλυψη της συσκευής στην κινεζική αγορά αποτελεί μια σαφή επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής από τον κατασκευαστή, ο οποίος επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση του στην κατηγορία των υπερ-πολυτελών αναδιπλούμενων τηλεφώνων. Καθώς οι πληροφορίες για την είσοδο της Apple στην αγορά των foldables μέσω του iPhone Ultra πληθαίνουν, η Huawei επιχειρεί να κατοχυρώσει τον τίτλο της πιο καινοτόμου εταιρείας στην κατασκευή πολύπλοκων μηχανισμών αναδίπλωσης. Αντί να ακολουθήσει την πεπατημένη των παραδοσιακών book-style smartphones, η εταιρεία επιλέγει τον εξαιρετικά απαιτητικό δρόμο του tri-fold σχεδιασμού, ο οποίος προσφέρει λειτουργικότητα tablet μεγάλων διαστάσεων χωρίς να θυσιάζεται η φορητότητα ενός συμβατικού τηλεφώνου όταν αυτό παραμένει διπλωμένο.

Επαναπροσδιορίζοντας τον σχεδιασμό με τον μηχανισμό G-Shaped και τις διπλές οθόνες

Οπτικά και κατασκευαστικά, το Mate XT 2 Ultimate Design υιοθετεί έναν πρωτοποριακό μηχανισμό μεντεσέ τύπου «G» που επιτρέπει στην εύκαμπτη οθόνη να αναδιπλώνεται προς τα μέσα, προστατεύοντας το ευαίσθητο πάνελ από φθορές και γρατζουνιές κατά την καθημερινή μεταφορά. Όταν η συσκευή είναι πλήρως ανοιγμένη, το πάχος της περιορίζεται στα 3.5 mm, καθιστώντας την πιο λεπτή από τα περισσότερα συμβατικά smartphones της αγοράς, ενώ στην κλειστή της μορφή το πάχος φτάνει τα 12.3 mm, διατηρώντας το συνολικό βάρος στα 299 gr. Η εξωτερική οθόνη προστατεύεται από ενισχυμένο basalt glass, το οποίο προσφέρει αυξημένη αντοχή στις πτώσεις, με τη συσκευή να φέρει επιπλέον πιστοποίηση IP58 και IP59 για υψηλή αντοχή στη σκόνη και σε νερό υπό πίεση.

Η αλληλεπίδραση του χρήστη βασίζεται σε δύο κορυφαίας ποιότητας οθόνες, με την εσωτερική να ενσωματώνει ένα LTPO OLED πάνελ 10.2 ιντσών ανάλυσης 3K (3184 x 2232 pixels) με δυναμικό ρυθμό ανανέωσης 1–90 Hz και τεχνολογία ελέγχου φωτεινότητας 1440 Hz PWM. Παράλληλα, η εξωτερική οθόνη των 6.5 ιντσών υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και καταγράφει εντυπωσιακή μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 6.500 nits. Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της συσκευής εντοπίζεται στην προαιρετική τεχνολογία Lingdun, ένα σύστημα hardware-based προστασίας της ιδιωτικότητας το οποίο, αξιοποιώντας μια δομή διπλών pixels, αποκρύπτει το περιεχόμενο της οθόνης από όσους βρίσκονται σε γωνία θέασης με ένα απλό διπλό πάτημα, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους.

Επιδόσεις, Τεχνητή Νοημοσύνη και η πλατφόρμα Kirin 9050 Pro

Στο εσωτερικό της συσκευής φιλοξενείται το νέο chipset Kirin 9050 Pro, το οποίο υπόσχεται αυξημένη απόδοση κατά 46% σε σύγκριση με τον προηγούμενο Kirin 9030 Pro, εξασφαλίζοντας κορυφαία ανταπόκριση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες multitasking. Η επεξεργαστική ισχύς πλαισιώνεται από τη μονάδα γραφικών Ma Liang, η οποία φέρνει δυνατότητες real-time ray tracing στις φορητές συσκευές, και τη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας Da Vinci, ειδικά σχεδιασμένη για να διαχειρίζεται τοπικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (on-device AI) εκατομμυρίων παραμέτρων χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Για τη διαχείριση της εκλυόμενης θερμότητας κατά τη διάρκεια έντονου φόρτου εργασίας, οι μηχανικοί της Huawei ενσωμάτωσαν έναν πρωτοποριακό θάλαμο ατμού γραφενίου σταυρωτού άξονα, ο οποίος κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμοκρασία σε ολόκληρη την επιφάνεια του λεπτού πλαισίου. Το σύστημα συμπληρώνεται από μνήμη RAM 16GB σε όλες τις εκδόσεις, με τις επιλογές αποθηκευτικού χώρου να ξεκινούν από τα 256GB και να φτάνουν έως και τα 2TB για την ειδική έκδοση που περιλαμβάνει και το ψηφιακό στιλό M-Pen 3. Το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 7.0 εκμεταλλεύεται πλήρως την τεράστια οθόνη μέσω της εγγενούς υποστήριξης για διαχωρισμό παραθύρων σε τρία διαφορετικά τμήματα (three-way split-screen), προσφέροντας μια εμπειρία χρήσης που προσεγγίζει εκείνη ενός παραδοσιακού φορητού υπολογιστή.

Σύστημα καμερών με μεταβλητό διάφραγμα και RYYB αισθητήρες

Το φωτογραφικό σύστημα του Mate XT 2 Ultimate Design ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Huawei που βασίζεται στη διάταξη RYYB για αυξημένη πρόσληψη φωτός, ενσωματώνοντας μια κύρια κάμερα 50MP με μεταβλητό διάφραγμα που κυμαίνεται από f/1.49 έως f/4.0 και οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS). Αυτή η ευελιξία στο διάφραγμα επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν το βάθος πεδίου και την έκθεση με φυσικό τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

Ο κύριος αισθητήρας συνοδεύεται από έναν υπερευρυγώνιο φακό 40MP και έναν τηλεφακό 50MP περισκοπικής αρχιτεκτονικής που προσφέρει οπτικό ζουμ 3.5x, διατηρώντας την υψηλή ευκρίνεια στα μακρινά κάδρα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη χρωματική ακρίβεια σε κάθε λήψη, η συσκευή ενσωματώνει έναν πολυφασματικό αισθητήρα χρωμάτων Red Maple 1.5MP, ο οποίος αναλύει τις φωτεινές συνθήκες και προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. Για τις ανάγκες των βιντεοκλήσεων και των selfies, υπάρχουν δύο ξεχωριστές κάμερες των 8MP, μία ενσωματωμένη στην εξωτερική οθόνη και μία στην εσωτερική, καλύπτοντας κάθε πιθανό σενάριο χρήσης.

Αυτονομία, αντοχή και δορυφορική επικοινωνία

Η τροφοδοσία του τεράστιου εσωτερικού πάνελ εξασφαλίζεται από μια μπαταρία χωρητικότητας 5600mAh, η οποία καταφέρνει να χωρέσει στο λεπτό σώμα της συσκευής χάρη στη χρήση κυψελών υψηλής πυκνότητας, υποστηρίζοντας ταχύτατη ενσύρματη φόρτιση στα 66W και ασύρματη φόρτιση στα 50W. Ο εξοπλισμός συνδεσιμότητας είναι κορυφαίος, περιλαμβάνοντας υποστήριξη 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 LE, καθώς και διπλό σύστημα δορυφορικής επικοινωνίας (Tiantong για κλήσεις και BeiDou για μηνύματα), επιτρέποντας την επικοινωνία σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση ενός πιστοποιημένου αισθητήρα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) Class II στα πλαϊνά κουμπιά της συσκευής ενισχύει τον προσανατολισμό του μοντέλου προς την παρακολούθηση της υγείας του χρήστη.

Τιμές, εκδόσεις και διαθεσιμότητα για την Ευρώπη

Σε επίπεδο τιμολόγησης, το Mate XT 2 Ultimate Design επιβεβαιώνει τον premium χαρακτήρα του, με τη βασική έκδοση των 16GB/256GB να κοστολογείται στην Κίνα στα 19.999 γουάν (αντιστοιχεί σε περίπου 2.500 ευρώ βάσει τρέχουσας ισοτιμίας). Η έκδοση του 1TB που περιλαμβάνει την οθόνη ιδιωτικότητας Lingdun φτάνει τα 24.999 γουάν (περίπου 3.100 ευρώ), ενώ η κορυφαία Special Edition των 2TB με το συνοδευτικό kit του stylus αγγίζει τα 29.999 γουάν (περίπου 3.800 ευρώ).

Αυτή τη στιγμή η συσκευή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για την κινεζική αγορά, ωστόσο η πιθανή έλευση της στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντική αύξηση στην τελική λιανική τιμή λόγω των αυξημένων φόρων εισαγωγής και του ΦΠΑ.