Huawei MatePad 11.5 (2025) Review: Ο «βασιλιάς» της μεσαίας κατηγορίας στα tablets

Σε μια αγορά tablet που για χρόνια φαινόταν να κυριαρχείται από έναν απόλυτο μονάρχη, η Huawei έχει χαράξει με πείσμα και ανθεκτικότητα τη δική της πορεία. Παρά τις γνωστές προκλήσεις, η εταιρεία έχει επανειλημμένα αποδείξει την αδιαμφισβήτητη μαεστρία της στον σχεδιασμό και την κατασκευή hardware, προσφέροντας συσκευές που αποπνέουν ποιότητα και καινοτομία.

Το Huawei MatePad 11.5 2025 δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα προσθήκη σε αυτή τη μακρά σειρά επιτυχιών. Είναι η πιο τολμηρή και εύστοχη δήλωση της Huawei στη μεσαία κατηγορία, μια συσκευή που σχεδιάστηκε με έναν και μόνο στόχο: να προσφέρει μια εμπειρία που αγγίζει τα όρια του premium, σε μια εξαιρετική τιμή. Με μια οθόνη που υπόσχεται μεταξένια ομαλότητα, ένα σώμα που θα ζήλευαν πολύ ακριβότεροι ανταγωνιστές και ένα οικοσύστημα αξεσουάρ που το μεταμορφώνει σε έναν ικανότατο σταθμό παραγωγικότητας, το MatePad 11.5 έρχεται για να αφήσει το στίγμα του.

Εμείς το έχουμε στα χέρια μας εδώ και σχεδόν ένα μήνα για τις ανάγκες αυτού του review, προκειμένου να σας μεταφέρουμε τα συμπεράσματα μας από την εμπειρία χρήσης. Και τώρα που μεγάλωσε αρκετά ο γιος, έχουμε feedback και από εκείνον, διότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια...

Από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα κρατήσει κανείς στα χέρια του το MatePad 11.5, γίνεται σαφές ότι η Huawei δεν έκανε τον παραμικρό συμβιβασμό στην ποιότητα κατασκευής. Η συσκευή είναι σμιλεμένη από ένα ενιαίο κομμάτι κράματος αλουμινίου, προσφέροντας μια αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας που σπάνια συναντάμε σε αυτή την κατηγορία τιμής. Με πάχος μόλις 6.1 χιλιοστά και βάρος που δεν ξεπερνά τα 515 γραμμάρια, το tablet είναι εντυπωσιακά λεπτό και ελαφρύ, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση εν κινήσει, είτε στο σακίδιο ενός φοιτητή είτε στον χαρτοφύλακα ενός επαγγελματία. Οι καμπύλες του είναι απαλές, η ματ υφή της πλάτης είναι κομψή και ανθεκτική στις δαχτυλιές, και η συνολική συναρμογή είναι αψεγάδιαστη, χωρίς κανένα σημείο που να προδίδει την προσιτή του φύση.

Η τοποθέτηση των τεσσάρων ηχείων, δύο σε κάθε πλευρά (όταν κρατιέται σε οριζόντιο προσανατολισμό), και της θύρας USB-C είναι μελετημένη για να μην εμποδίζεται η χρήση, ενώ η απουσία υποδοχής ακουστικών 3.5mm είναι πλέον αναμενόμενη σε αυτό το επίπεδο σχεδιαστικής λιτότητας. Το MatePad 11.5 δεν προσπαθεί απλώς να μοιάσει με premium tablet. Είναι ένα premium tablet στην κατασκευή, μια απόδειξη ότι η προσοχή στη λεπτομέρεια δεν χρειάζεται να είναι προνόμιο μόνο των ναυαρχίδων.

Το κεντρικό στοιχείο κάθε tablet είναι η οθόνη του, και σε αυτόν τον τομέα το MatePad 11.5 κυριολεκτικά θριαμβεύει, θέτοντας νέα πρότυπα για την κατηγορία του. Η συσκευή διαθέτει ένα εντυπωσιακό πάνελ IPS LCD 11.5 ιντσών, τεχνολογίας FullView, με ανάλυση 2456 x 1600 pixels. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής, ωστόσο, είναι ο ρυθμός ανανέωσης των 120Hz. Η ομαλότητα που προσφέρει στην κύλιση των ιστοσελίδων, στην πλοήγηση στο μενού και στα συμβατά παιχνίδια είναι απλά απολαυστική, δημιουργώντας μια αίσθηση αμεσότητας και απόκρισης που μέχρι πρότινος ήταν αποκλειστικότητα πολύ ακριβότερων μοντέλων.

Η αναλογία διαστάσεων 3:2 είναι μια ακόμα εξαιρετικά εύστοχη επιλογή, καθώς παρέχει περισσότερο κάθετο χώρο σε σχέση με τις πιο κινηματογραφικές οθόνες 16:9, καθιστώντας την ιδανική για παραγωγικότητα, όπως η επεξεργασία εγγράφων, η ανάγνωση άρθρων και η περιήγηση στο διαδίκτυο. Η χρωματική απόδοση είναι ζωντανή και ακριβής, καλύπτοντας το 100% της χρωματικής γκάμας sRGB, ενώ η φωτεινότητα είναι επαρκής για άνετη χρήση στους περισσότερους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Στην καρδιά του MatePad 11.5 2025 χτυπά ο επεξεργαστής Kirin 8020, ένα chipset που αποδεικνύεται παραπάνω από ικανό να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του σύγχρονου χρήστη. Σε συνδυασμό με τα 8GB μνήμης RAM, η απόδοση της συσκευής στην καθημερινή χρήση είναι άψογη. Οι εφαρμογές ανοίγουν γρήγορα, η εναλλαγή μεταξύ τους γίνεται χωρίς καθυστερήσεις, και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών παραθύρων, ένα από τα δυνατά σημεία του HarmonyOS, εκτελείται με αξιοσημείωτη ευκολία. Το tablet μπορεί να διαχειριστεί άνετα την αναπαραγωγή βίντεο 4Κ, την ελαφριά επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο, και φυσικά, τις περισσότερες εφαρμογές παραγωγικότητας χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στον τομέα του gaming, το MatePad 11.5 αποδίδει αξιοπρεπώς, ικανό να τρέξει δημοφιλείς τίτλους με ομαλό ρυθμό καρέ, αν και οι πιο απαιτητικοί σε γραφικά τίτλοι μπορεί να απαιτήσουν κάποιους συμβιβασμούς στις ρυθμίσεις για να διατηρηθεί η απόλυτη ομαλότητα των 120Hz. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μια συσκευή που στοχεύει να ανταγωνιστεί τις επιδόσεις των κορυφαίων ναυαρχίδων, αλλά για την τιμή του, προσφέρει μια ισορροπημένη και αξιόπιστη απόδοση που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των χρηστών.

Σε ό,τι αφορά το λογισμικό, το MatePad 11.5 2025 τρέχει το HarmonyOS 4.3, ένα λειτουργικό σύστημα που έχει ωριμάσει εντυπωσιακά, προσφέροντας ένα περιβάλλον χρήσης που είναι ταυτόχρονα όμορφο, λειτουργικό και γεμάτο έξυπνες δυνατότητες. Η αισθητική του είναι καθαρή, με προσεγμένα εικονίδια, χρήσιμα widgets και ένα σύστημα ελέγχου που θυμίζει έντονα iPadOS, κάνοντας την πλοήγηση οικεία και εύκολη. Οι λειτουργίες παραγωγικότητας είναι το πραγματικό του ατού: η δυνατότητα ανοίγματος έως και τεσσάρων εφαρμογών ταυτόχρονα στην οθόνη (δύο σε split-screen και δύο σε αιωρούμενα παράθυρα) και η λειτουργία App Multiplier, που προσαρμόζει τις εφαρμογές για καλύτερη χρήση σε μεγάλη οθόνη, είναι εξαιρετικά υλοποιημένες.

Ωστόσο, ο "ελέφαντας στο δωμάτιο" παραμένει η απουσία των Google Mobile Services (GMS). Αυτό σημαίνει ότι εφαρμογές όπως το Gmail, το Google Maps, το YouTube και το Google Drive δεν είναι προεγκατεστημένες. Η Huawei προσφέρει ως εναλλακτική το δικό της κατάστημα, το AppGallery, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς, και την Petal Search για την εύρεση αρχείων APK από τρίτες πηγές. Επιπλέον, εργαλεία όπως το GBox επιτρέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία πολλών εφαρμογών της Google, συχνά με εντυπωσιακή επιτυχία. Παρόλα αυτά, η εμπειρία δεν είναι πάντα απρόσκοπτη. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να έχουν προβλήματα με τις ειδοποιήσεις ή να μην λειτουργούν καθόλου, και η διαδικασία μπορεί να φανεί περίπλοκη για έναν αρχάριο χρήστη. Αυτός είναι ο θεμελιώδης συμβιβασμός που καλείται να κάνει ο αγοραστής: να αποκτήσει ένα εκπληκτικό κομμάτι hardware, αποδεχόμενος ότι θα χρειαστεί να αφιερώσει λίγο χρόνο για να προσαρμόσει το λογισμικό στις ανάγκες του.

Η πραγματική δύναμη του MatePad 11.5 ως εργαλείο παραγωγικότητας ξεκλειδώνεται πλήρως με τα προαιρετικά αξεσουάρ του. Το αποσπώμενο μαγνητικό πληκτρολόγιο (Smart Magnetic Keyboard) μεταμορφώνει το tablet σε έναν συμπαγή και ικανότατο φορητό υπολογιστή. Η σύνδεσή του είναι άμεση, η ποιότητα πληκτρολόγησης είναι εξαιρετική για το μέγεθός του, με καλή απόσταση και αίσθηση στα πλήκτρα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο συνδεδεμένο όσο και αποσπασμένο, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία. Σε συνδυασμό με την προεγκατεστημένη σουίτα WPS Office, η οποία προσφέρει μια εμπειρία εφάμιλλη με αυτή ενός desktop υπολογιστή, το MatePad γίνεται ένας αξιόπιστος σύντροφος για τη σύνταξη κειμένων, τη δημιουργία παρουσιάσεων και τη διαχείριση λογιστικών φύλλων. Το M-Pencil, η γραφίδα της Huawei, συμπληρώνει το πακέτο, προσφέροντας υψηλή ευαισθησία στην πίεση και χαμηλή καθυστέρηση, καθιστώντας το ιδανικό για χειρόγραφες σημειώσεις, σκίτσα ή την υπογραφή εγγράφων. Αυτό το ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξεσουάρ αναβαθμίζει το tablet από μια απλή συσκευή κατανάλωσης περιεχομένου σε έναν πραγματικό σταθμό εργασίας, προσφέροντας μια αξία που είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί αλλού σε αυτή την τιμή.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, το MatePad 11.5 συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Το σύστημα των τεσσάρων ηχείων, βελτιστοποιημένο με τον αλγόριθμο ήχου Histen 9.0 της Huawei, παράγει έναν ήχο που είναι εκπληκτικά πλούσιος, δυνατός και καθαρός. Η στερεοφωνική αίσθηση είναι εξαιρετική, δημιουργώντας ένα ευρύ ηχητικό πεδίο που κάνει την παρακολούθηση ταινιών και σειρών μια απολαυστική εμπειρία.

Όσον αφορά τις κάμερες, η οπίσθια κάμερα των 13MP είναι απόλυτα ικανή για τη σάρωση εγγράφων και για περιστασιακές φωτογραφίες σε καλές συνθήκες φωτισμού. Η πραγματική αξία, όμως, βρίσκεται στην εμπρόσθια υπερευρυγώνια κάμερα των 8MP, η οποία είναι ιδανική για βιντεοκλήσεις, προσφέροντας ένα ευρύ οπτικό πεδίο και έξυπνες λειτουργίες όπως το FollowCam, που κρατά το χρήστη πάντα στο κέντρο του κάδρου.

Τέλος, η μπαταρία των 10100mAh αποδεικνύεται αντάξια των περιστάσεων, προσφέροντας άνετα μια πλήρη ημέρα μικτής χρήσης, που μπορεί να μεταφραστεί σε πάνω από 10 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο. Η φόρτιση στα 40W δεν είναι η ταχύτερη της αγοράς, αλλά είναι επαρκής για να γεμίσει τη μεγάλη μπαταρία σε λογικό χρονικό διάστημα.

Συνοψίζοντας, το Huawei MatePad 11.5 (2025) είναι μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη της μηχανικής δεινότητας της Huawei. Έχουμε ένα tablet που σε επίπεδο hardware όχι απλώς ανταγωνίζεται, αλλά συχνά ξεπερνά συσκευές διπλάσιας τιμής. Η ποιότητα κατασκευής του είναι αψεγάδιαστη, η οθόνη των 120Hz είναι ένα όνειρο, και το οικοσύστημα των αξεσουάρ του το καθιστά ένα απίστευτα ευέλικτο εργαλείο παραγωγικότητας. Από τον φοιτητή που αναζητά μια προσιτή λύση "2-σε-1", τον επαγγελματία που θέλει μια δεύτερη συσκευή για συναντήσεις και ταξίδια, ή την οικογένεια που επιθυμεί ένα υψηλής ποιότητας tablet για ψυχαγωγία – το Huawei MatePad 11.5 (2025) είναι, χωρίς αμφιβολία, η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην αγορά σήμερα.