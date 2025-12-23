Huawei Nova 15: Επίσημη πρεμιέρα με design «διπλού δακτυλίου», πανίσχυρες κάμερες και μπαταρίες-μαμούθ

Η Huawei συνεχίζει την επιθετική της στρατηγική στην κατηγορία των premium mid-range smartphones, αποκαλύπτοντας επίσημα τη νέα σειρά Nova 15 στην Κίνα. Η οικογένεια αποτελείται από τρία μοντέλα – το «απλό» Nova 15, το Nova 15 Pro και την κορυφαία έκδοση Nova 15 Ultra – τα οποία έρχονται να επαναπροσδιορίσουν τις προσδοκίες των χρηστών, κυρίως στον τομέα της αυτονομίας και της φωτογραφίας.

Η κινεζική εταιρεία φαίνεται να δίνει έμφαση σε τρεις βασικούς πυλώνες με τη νέα σειρά: τον ανανεωμένο σχεδιασμό "dual-ring" (διπλού δακτυλίου) στο πίσω μέρος, την ενσωμάτωση προηγμένων αισθητήρων κάμερας και τη χρήση μπαταριών πυριτίου-άνθρακα που αγγίζουν χωρητικότητες ρεκόρ για την κατηγορία.

Nova 15 Ultra και Pro: Επιδόσεις και Φωτογραφία στο επίκεντρο

Τα φώτα στρέφονται αναπόφευκτα στα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της σειράς, το Nova 15 Ultra και το Nova 15 Pro, τα οποία μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν μια εντυπωσιακή οθόνη LTPO OLED 6,84 ιντσών, με ανάλυση 1320 x 2856 pixels και προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης 1-120Hz. Η Huawei υπόσχεται κορυφαία εμπειρία θέασης ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως, καθώς η φωτεινότητα κορυφώνεται στα 4.000 nits, ενώ η προστασία εξασφαλίζεται από το ανθεκτικό γυαλί Kunlun Glass.

Στο κομμάτι της φωτογραφίας, το Nova 15 Ultra ξεχωρίζει με ένα σετ τριών αισθητήρων των 50MP ο καθένας. Η κύρια κάμερα διαθέτει τον χαρακτηριστικό RYYB αισθητήρα της εταιρείας με μεταβλητό διάφραγμα f/1.4 – f/4.0 και οπτική σταθεροποίηση (OIS), επιτρέποντας επαγγελματικό έλεγχο του βάθους πεδίου. Το πακέτο συμπληρώνεται από έναν τηλεφακό περισκοπίου με οπτικό ζουμ 3.7x και έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό 118 μοιρών.

Το Nova 15 Pro, αν και ελαφρώς πιο «γήινο», διατηρεί την κύρια κάμερα των 50MP (με σταθερό διάφραγμα f/1.8), συνοδευόμενη από έναν τηλεφακό 12MP και έναν υπερ-ευρυγώνιο 13MP. Στο μπροστινό μέρος, και οι δύο συσκευές φιλοξενούν σε εγκοπή σχήματος χαπιού μια selfie κάμερα 50MP μαζί με έναν αισθητήρα 1.5MP για βελτιωμένη ανάλυση χρωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην ανθεκτικότητα, καθώς τα μοντέλα Pro και Ultra φέρουν πιστοποίηση IP68 και IP69, προσφέροντας μέγιστη προστασία απέναντι σε νερό, σκόνη και πίδακες νερού υψηλής πίεσης.

Επεξεργαστική ισχύς και HarmonyOS

Στο εσωτερικό των Pro και Ultra συναντάμε το νέο chipset Kirin 9010S, το οποίο υπόσχεται αύξηση απόδοσης κατά 18% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά (Kirin 8020). Το λειτουργικό σύστημα δεν είναι άλλο από το HarmonyOS 6.0, το οποίο φέρνει βελτιώσεις στη διαχείριση πόρων και τη συνδεσιμότητα, ενώ δεν λείπει και η υποστήριξη δορυφορικής επικοινωνίας, ένα χαρακτηριστικό που τείνει να γίνει στάνταρ στις ναυαρχίδες της εταιρείας.

Nova 15: Η «χρυσή υομή»

Το βασικό μοντέλο, Huawei Nova 15, δεν αποτελεί τον φτωχό συγγενή, αλλά μια ισορροπημένη πρόταση. Διαθέτει οθόνη OLED 6,7 ιντσών (FHD+, 120Hz) και τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Kirin 8020 – το ίδιο chip που φορούσαν τα Pro μοντέλα της προηγούμενης γενιάς (Nova 14). Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό μεταφράζεται σε 42% καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το απλό Nova 14.

Φωτογραφικά, διαθέτει κύριο αισθητήρα 50MP και τηλεφακό 12MP, ενώ διατηρεί την ίδια selfie κάμερα των 50MP. Η ανθεκτικότητά του περιορίζεται στο πρότυπο IP65.

Αυτονομία που εντυπωσιάζει

Εκεί που η σειρά Nova 15 πραγματικά λάμπει είναι η τεχνολογία μπαταρίας. Τα μοντέλα Pro και Ultra ενσωματώνουν μπαταρίες πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 6.500mAh, ενώ το απλό μοντέλο ακολουθεί με 6.000mAh. Όλες οι συσκευές υποστηρίζουν ταχεία ενσύρματη φόρτιση 100W, με το Ultra να προσφέρει επιπλέον ασύρματη φόρτιση 50W. Πρόκειται για μεγέθη που σπάνια συναντάμε σε τόσο λεπτά smartphones, λύνοντας ουσιαστικά το άγχος της ημερήσιας φόρτισης.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η σειρά Huawei Nova 15 είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία στην Κίνα, με τις αποστολές να ξεκινούν στις 27 Δεκεμβρίου. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής για την τοπική αγορά:

Nova 15: Από 2.699 CNY (περίπου €360)

Από 2.699 CNY (περίπου €360) Nova 15 Pro: Από 3.499 CNY (περίπου €470)

Από 3.499 CNY (περίπου €470) Nova 15 Ultra: Από 3.999 CNY (περίπου €540)

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κυκλοφορία των συσκευών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, η σειρά Nova παραδοσιακά βρίσκει τον δρόμο της προς τις δυτικές αγορές λίγους μήνες μετά το ντεμπούτο της στην Ασία.