Huawei nova 16 Series: Επίσημα με τρία εξαιρετικά λεπτά μοντέλα και μπαταρίες 7000mAh

Σύνοψη

Η Huawei παρουσίασε τα nova 16, nova 16 Pro και nova 16 Ultra, τα οποία βασίζονται στον επεξεργαστή Kirin 9010S και τρέχουν το HarmonyOS 6.1.

Όλα τα μοντέλα της σειράς διαθέτουν μπαταρία 7.000mAh με ενσύρματη φόρτιση 100W, διατηρώντας το πάχος των συσκευών στα 7.1 με 7.3 χιλιοστά.

Το κορυφαίο nova 16 Ultra ενσωματώνει κύριο αισθητήρα 200MP, περισκοπικό τηλεφακό 50MP (3.7x οπτικό zoom) και υπερευρυγώνιο φακό 50MP.

Η κυκλοφορία ξεκινά στην Κίνα στις 6 Ιουνίου 2026. Οι αρχικές τιμές μεταφράζονται σε περίπου 380€ για το απλό μοντέλο και 600€ για την έκδοση Ultra, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η επίσημη έλευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Huawei προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της σειράς nova 16, ενισχύοντας τη θέση της στην premium mid-range κατηγορία. Η νέα οικογένεια συσκευών απαρτίζεται από τρία μοντέλα: το βασικό Huawei nova 16, το αναβαθμισμένο nova 16 Pro και το κορυφαίο της σειράς, το nova 16 Ultra. Η παρουσίαση των συσκευών στην Κίνα επιβεβαιώνει τις πρόσφατες διαρροές, φέρνοντας στο προσκήνιο τεχνικά χαρακτηριστικά που συνήθως συναντάμε σε σημαντικά ακριβότερα smartphones, όπως οι μπαταρίες των 7.000mAh και οι κύριοι αισθητήρες κάμερας των 200MP.

Η σειρά Huawei nova 16 έρχεται εξοπλισμένη με τον επεξεργαστή Kirin 9010S, ταχεία φόρτιση 100W και λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 6.1. Το κορυφαίο μοντέλο Ultra διαθέτει οθόνη LTPO OLED 6.84 ιντσών, κάμερα 200MP και αισθητήρα περισκοπικού zoom 50MP, ανεβάζοντας τον πήχη για τη μεσαία κατηγορία τιμής.

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2026 εστιάζει στην εξάλειψη των συμβιβασμών μεταξύ αυτονομίας και σχεδιασμού. Αν και η χωρητικότητα των 7.000mAh παραπέμπει συνήθως σε ογκώδη τηλέφωνα κατηγορίας rugged, η Huawei κατάφερε να περιορίσει το πάχος του nova 16 Ultra στα μόλις 7.1 χιλιοστά και το βάρος του στα 220 γραμμάρια. Το απλό nova 16 είναι ακόμα πιο λεπτό, στα 7.3 χιλιοστά, με βάρος 199 γραμμάρια. Η αξιοποίηση υλικών υψηλής πυκνότητας για τις μπαταρίες επιτρέπει αυτό το τεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο πλαισιώνεται από γυαλί Kunlun Glass για την προστασία της οθόνης και vegan δέρμα ή γυαλί για την πλάτη της συσκευής.

Οθόνες, επεξεργαστής και απόδοση

Στο εσωτερικό των νέων συσκευών χτυπά ο Kirin 9010S. Πρόκειται για έναν επεξεργαστή της Huawei που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη διαχείριση της θερμότητας μέσω ενός προηγμένου συστήματος ψύξης vapor chamber. Και τα τρία μοντέλα διαθέτουν 12GB μνήμης RAM, προσφέροντας παραλλαγές αποθηκευτικού χώρου από 256GB έως 1TB (για την έκδοση Ultra).

Όσον αφορά την απεικόνιση, το nova 16 Ultra και το nova 16 Pro φέρουν εντυπωσιακές οθόνες LTPO OLED 6.84 ιντσών με προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Η ανάλυση ανέρχεται στα 1320 x 2856 pixels, ενώ υποστηρίζεται PWM dimming στα 2.160Hz για μειωμένη καταπόνηση των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η φωτεινότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αγγίζει τα 6.000 nits σε τοπικό επίπεδο (peak brightness) για το μοντέλο Ultra. Το βασικό nova 16 διαφοροποιείται ελαφρώς, διαθέτοντας μικρότερη οθόνη 6.68 ιντσών, με τυπικό OLED panel (σταθερό 120Hz) και ανάλυση 1280 x 2800 pixels.

Φωτογραφικές δυνατότητες: Αισθητήρας 200MP και RYYB Matrix

Το Huawei nova 16 Ultra αναλαμβάνει να ηγηθεί στον τομέα της φωτογραφίας. Το πίσω camera module, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη διάταξη δύο κυκλικών νησίδων, φιλοξενεί έναν κύριο αισθητήρα 200MP (μεγέθους 1/1.28 ιντσών) με διάφραγμα f/1.8 και Οπτικό Σύστημα Σταθεροποίησης Εικόνας (OIS). Η υψηλή ανάλυση συνδυάζεται με τη γνωστή τεχνολογία RYYB (Red-Yellow-Yellow-Blue) της εταιρείας, η οποία αντικαθιστά τα πράσινα pixels με κίτρινα, αυξάνοντας δραματικά την πρόσληψη φωτός στον αισθητήρα κατά τις νυχτερινές λήψεις.

Δίπλα στον κύριο αισθητήρα, συναντάμε έναν υπερευρυγώνιο φακό 50MP (f/2.2) που λειτουργεί και ως macro, καθώς και έναν περισκοπικό τηλεφακό 50MP. Ο τελευταίος υποστηρίζει οπτικό zoom 3.7x (ισοδύναμο εστιακό μήκος 88mm) με ενσωματωμένο OIS, εξασφαλίζοντας καθαρές λήψεις από απόσταση.

Στον αντίποδα, το Huawei nova 16 και nova 16 Pro υιοθετεί μια διαφορετική αλλά ικανότατη προσέγγιση με κύρια κάμερα 50MP. Στην πρόσοψη, ολόκληρη η σειρά μοιράζεται τον ίδιο ultrawide αισθητήρα 50MP για selfies, ο οποίος στο Ultra υποστηρίζει και Dual Pixel PDAF για ταχύτερη εστίαση.

Αυτονομία που ορίζει την κατηγορία

Η ενσωμάτωση μπαταριών 7.000mAh σε όλο το φάσμα της σειράς nova 16 αποτελεί το ισχυρότερο τεχνικό πλεονέκτημα των νέων συσκευών. Με βάση την κατανάλωση ενέργειας του λειτουργικού συστήματος HarmonyOS 6.1 και τη διαχείριση του LTPO panel, η χωρητικότητα αυτή επαρκεί με ευκολία για δύο πλήρεις ημέρες απαιτητικής χρήσης χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε πρίζα.

Στον τομέα της φόρτισης, υποστηρίζεται τεχνολογία ενσύρματης φόρτισης Huawei SuperCharge στα 100W για όλα τα μοντέλα. Το μοντέλο Ultra διαφοροποιείται προσθέτοντας υποστήριξη για ταχεία ασύρματη φόρτιση 50W, καθώς και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 7.5W, επιτρέποντας την αναπλήρωση ενέργειας σε περιφερειακά όπως ασύρματα ακουστικά ή smartwatches. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τηλέφωνα διαθέτουν πιστοποίηση IP65 για την προστασία από νερό και σκόνη, με την έκδοση Ultra να αναβαθμίζεται σε IP69, προσφέροντας αντοχή ακόμα και σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης.

Συνδεσιμότητα, δορυφορικές επικοινωνίες και ευρωπαϊκή αγορά

Η σειρά υποστηρίζει πλήρως τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (με LDAC και L2HC) και NFC. Για την εγχώρια αγορά της Κίνας, τα μοντέλα Pro και Ultra υποστηρίζουν αμφίδρομη δορυφορική επικοινωνία μέσω του δικτύου BeiDou, επιτρέποντας την αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η θύρα USB-C, ωστόσο, παραμένει τεχνολογίας USB 2.0, περιορίζοντας τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, οι συσκευές αναμένονται στα ράφια των κινεζικών καταστημάτων στις 6 Ιουνίου 2026, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν και πότε θα έρθουν στην Ευρώπη.