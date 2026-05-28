Xiaomi 17T και 17T Pro: Επίσημα με Leica τηλεφακό 5x και μπαταρία έως 7000mAh

Σύνοψη

Η νέα σειρά Xiaomi 17T ενσωματώνει προηγμένη κάμερα τηλεφακού Leica 5x και στα δύο μοντέλα της γκάμας.

Το σύστημα τριπλής κάμερας διαθέτει κύριο αισθητήρα 50MP και υποστηρίζει τη νέα λειτουργία δυναμικής απεικόνισης Leica Live Moment.

Οι συσκευές εξοπλίζονται με οθόνη 1.5K AMOLED, η οποία επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα 3500 nits.

Το Xiaomi 17T Pro ενσωματώνει μπαταρία 7000mAh με ενσύρματη φόρτιση 100W , ενώ το 17T διαθέτει μπαταρία 6500mAh με φόρτιση 67W.

Στο εσωτερικό βρίσκονται οι νέοι επεξεργαστές MediaTek Dimensity 9500 (3nm) για το Pro και Dimensity 8500-Ultra (4nm) για την απλή έκδοση.

Οι τιμές στην ελληνική αγορά ξεκινούν από τα €749,00 για το Xiaomi 17T (12GB/256GB) και φτάνουν τα €999,00 για το Xiaomi 17T Pro (12GB/512GB).

Η Xiaomi προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση των νέων συσκευών της σειράς T, αποκαλύπτοντας τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro. Η νέα γκάμα έρχεται για πρώτη φορά σε δύο μεγέθη και ενσωματώνει προηγμένη κάμερα τηλεφακού Leica 5x, βελτιωμένες οθόνες προστασίας ματιών και μπαταρίες εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας.

Οι δύο νέες συσκευές ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της απεικόνισης, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Leica με τους προηγμένους αισθητήρες της Xiaomi. Η σειρά διαθέτει σύστημα τριπλής κάμερας με κύριο αισθητήρα ανάλυσης 50MP, σχεδιασμένο για την καταγραφή εικόνων κορυφαίας ευκρίνειας. Το Xiaomi 17T Pro χρησιμοποιεί έναν μεγάλο αισθητήρα μεγέθους 1/1,31 ιντσών, ενώ το Xiaomi 17T εξοπλίζεται με αισθητήρα 1/1,55 ιντσών. Και τα δύο smartphones αξιοποιούν τον οπτικό σχεδιασμό Leica UltraPure και την υβριδική δομή φακού Leica Summilux 1G + 6P. Το μεγάλο διάφραγμα των φακών εξασφαλίζει ανώτερο δυναμικό εύρος και βέλτιστο βάθος πεδίου.

Η καινοτομία του τηλεφακού και το Leica Live Moment

Η σειρά Xiaomi 17T φέρνει την κάμερα τηλεφακού Leica 5x και στα δύο διαθέσιμα μοντέλα. Ο συγκεκριμένος φακός προσφέρει εικόνες 50MP, υποστηρίζεται από σύστημα οπτικής σταθεροποίησης (OIS) και καλύπτει ένα τεράστιο εύρος λήψεων. Επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών macro από απόσταση 30 εκατοστών, οπτικό ζουμ 10x και ψηφιακή μεγέθυνση AI Ultra Zoom έως 120x. Αυτό δίνει στους χρήστες μέγιστη ευελιξία σε όλα τα εστιακά μήκη.

Πέρα από τη στατική φωτογραφία, το σύστημα τηλεφακού βελτιώνει αισθητά τη λήψη βίντεο. Το Xiaomi 17T Pro εισάγει την πρώτη κινηματογραφική καταγραφή 4K στα 60fps για τη σειρά συσκευών της Xiaomi, παρέχοντας φυσικό bokeh στο φόντο. Λειτουργίες όπως το Stage mode ενισχύουν την απόδοση σε απαιτητικές συνθήκες φωτισμού (π.χ. συναυλίες). Παράλληλα, κάνει το ντεμπούτο του το Leica Live Moment. Η λειτουργία αυτή καταγράφει την κίνηση και το συναίσθημα πριν από την τελική λήψη, διατηρώντας φευγαλέες εκφράσεις και κινήσεις. Είναι διαθέσιμο σε όλα τα εστιακά μήκη και διατηρεί το χαρακτηριστικό οπτικό στυλ της Leica. Επιπλέον, το Leica Live Portrait προσθέτει ένα φυσικό εφέ bokeh στα πορτρέτα χωρίς να θυσιάζει τη ρευστότητα της κίνησης.

Το Xiaomi 17T Pro διαθέτει επίσης αποκλειστικά τη λειτουργία Live cinematography, η οποία υποστηρίζει εγγραφή Ultra-HD Live Moment σε 4K και απρόσκοπτα εφέ ζουμ. Η εταιρεία έχει ενσωματώσει και νέα αποκλειστικά υδατογραφήματα (watermarks) της Leica ειδικά για τις λήψεις Live Moment.

Οθόνη 1.5K AMOLED με προηγμένη προστασία ματιών

Στον τομέα της απεικόνισης περιεχομένου, η σειρά εξοπλίζεται με οθόνη τεχνολογίας 1.5K AMOLED, η οποία επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα 3500 nits για κορυφαία χρωματική ακρίβεια ακόμα και υπό έντονη ηλιοφάνεια. Το Pro μοντέλο υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz, ενώ η βασική έκδοση φτάνει τα 120Hz, προσφέροντας ομαλή πλοήγηση. Το 17T Pro διαθέτει επίσης εξαιρετικά χαμηλή φωτεινότητα 1 nit σε επίπεδο hardware για άνετη νυχτερινή θέαση.

Η οθόνη εισάγει την τεχνολογία Xiaomi Vision Care, η οποία προσαρμόζεται αυτόματα στον περιβάλλοντα φωτισμό και διαχειρίζεται το μπλε φως, το τρεμόπαιγμα και το θόλωμα της κίνησης. Ως αποτέλεσμα, η σειρά Xiaomi 17T απέσπασε τετραπλή πιστοποίηση προστασίας ματιών από την TÜV Rheinland και την πρώτη πιστοποίηση Intelligent Eye Care για την εταιρεία.

Σχεδιαστικά, το 17T Pro αξιοποιεί την τεχνολογία LIPO για να επιτύχει συμμετρικά πλαίσια (bezels) μεγέθους 1,29 χιλιοστών και στις τέσσερις πλευρές. Το απλό Xiaomi 17T διατηρεί μια πιο συμπαγή και ελαφριά μορφή, ιδανική για χρήση με το ένα χέρι. Τα φινιρίσματα είναι βουρτσισμένα στα πλαϊνά, και το module της κάμερας είναι μικρότερο και χαμηλότερο, ενώ οι ακμές είναι μικρο-κυρτές για καλύτερο κράτημα.

Αρχιτεκτονική MediaTek και μπαταρίες Silicon-Carbon

Η απόδοση της σειράς καθορίζεται από τους προηγμένους επεξεργαστές της MediaTek. Το Xiaomi 17T Pro χρησιμοποιεί το ισχυρό Dimensity 9500 (αρχιτεκτονικής 3nm), ενώ το Xiaomi 17T βασίζεται στο Dimensity 8500-Ultra (αρχιτεκτονικής 4nm). Τα δύο chips προσφέρουν ραγδαίες αναβαθμίσεις σε CPU, GPU και επεξεργασία AI για βαρύ multitasking και gaming. Η απαγωγή θερμότητας επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος ψύξης Xiaomi 3D IceLoop.

Η αυτονομία αποτελεί ένα από τα δυνατότερα σημεία της νέας γενιάς, χάρη στην ενσωμάτωση τεχνολογίας μπαταριών silicon-carbon, η οποία προσφέρει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Το Xiaomi 17T Pro διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε smartphone της σειράς διεθνώς , με χωρητικότητα 7000mAh (αύξηση 27% σε σχέση με τον προκάτοχό του). Υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 100W HyperCharge και ασύρματη 50W. Σύμφωνα με την εταιρεία, εξασφαλίζει 1,88 ημέρες τυπικής χρήσης. Το πιο συμπαγές Xiaomi 17T διαθέτει μπαταρία 6500mAh (αύξηση 18%) και υποστηρίζει φόρτιση 67W. Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν το πρωτόκολλο PPS (100W και 50W αντίστοιχα) για συμβατότητα με φορτιστές τρίτων κατασκευαστών.

Τιμές, διαθεσιμότητα και προσφορές στην Ελλάδα

Τα νέα smartphones θα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, τον επίσημο διανομέα της Xiaomi σε Ελλάδα και Κύπρο. Η διάθεση γίνεται μέσω των Xiaomi Store (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος), διαδικτυακά στα mistore-greece.gr και mistore-cyprus.com.cy, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες στα χρώματα Black, Blue και Violet. Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής διαμορφώνονται ως εξής:

Xiaomi 17T (12GB RAM / 256GB ROM): € 749,00

Xiaomi 17T (12GB RAM / 512GB ROM): € 799,00

Xiaomi 17T Pro (12GB RAM / 512GB ROM): € 999,00

Πρόγραμμα Προπαραγγελιών (Early Bird): Για αγορές από τις 28 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου 2026 (ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων), προσφέρονται τα εξής δώρα:

Με την αγορά του Xiaomi 17T: Δώρο το νέο Xiaomi Watch S5 .

. Με την αγορά του Xiaomi 17T Pro: Δώρο η τηλεόραση QLED Xiaomi TV A Pro 43’’ (2026).

Επιπλέον, όλοι οι αγοραστές αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε 4 μήνες Spotify Premium , 3 μήνες YouTube Premium , 3 μήνες Google AI Pro (Gemini) , καθώς και περιορισμένη εγγύηση για σπασμένη οθόνη διάρκειας έξι (6) μηνών.