Huawei Pura X View: Το νέο passport smartphone με οθόνη 16:9.5 και μπαταρία 7000mAh

Σύνοψη

Η Huawei παρουσίασε επίσημα το Pura X View, ένα smartphone με σχεδιασμό «διαβατηρίου» (passport format) που υιοθετεί την ευρεία αναλογία οθόνης 16:9.5, παραμένοντας ωστόσο μια αυστηρά ενιαία, μη αναδιπλούμενη συσκευή.

Ενσωματώνει μια εντυπωσιακά μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 7.000mAh, την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία κατάφερε να περιορίσει σε ένα εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο πάχους μόλις 6.68 χιλιοστών, διατηρώντας το συνολικό βάρος στα 201 γραμμάρια.

Στο μπροστινό τμήμα κυριαρχεί ένα OLED πάνελ 6.39 ιντσών (ανάλυσης 2232 x 1320), το οποίο αγγίζει τα 6.500 nits τοπικής μέγιστης φωτεινότητας και διαθέτει συμμετρικά, σχεδόν ανύπαρκτα περιθώρια 1.05 χιλιοστών για αναλογία οθόνης προς σώμα που φτάνει το 96.1%.

Αποτελεί την πρώτη εμπορικά διαθέσιμη συσκευή που ενσωματώνει εξ ορισμού το νέο λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 7, με αναβαθμισμένο τρισδιάστατο περιβάλλον χρήσης.

Η περίοδος των επίσημων προπαραγγελιών ξεκινά στις 28 Αυγούστου 2026, οπότε και θα γίνει γνωστή η τελική τιμολόγηση για τις εκδόσεις με 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει έως και το 1TB.

Το Huawei Pura X View είναι ένα συμβατικό smartphone το οποίο ενσωματώνει μια ιδιόμορφη OLED οθόνη 6.39 ιντσών με αναλογία πλευρών 16:9.5, μιμούμενο πρακτικά το ευρύ σχήμα ενός διαβατηρίου (passport format). Αν και σχεδιαστικά παραπέμπει έντονα στις εξωτερικές οθόνες των μεγάλων αναδιπλούμενων συσκευών, πρόκειται για έναν σταθερό κορμό που φιλοξενεί μια κολοσσιαία μπαταρία 7.000mAh, προσφέρεται με μνήμη RAM 12GB, αποθηκευτικό χώρο έως 1TB και τρέχει το ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 7.

Η επιστροφή στο πλάτος και η εργονομία της καθημερινής χρήσης

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία των φορητών συσκευών έχει εστιάσει σχεδόν εμμονικά στην κατασκευή ολοένα και ψηλότερων συσκευών, φτάνοντας σε αναλογίες 20:9 ή και 21:9 προκειμένου να διατηρηθεί το πλάτος σε επίπεδα που επιτρέπουν το σταθερό κράτημα με το ένα χέρι.

Η Huawei προσεγγίζει την κατανάλωση περιεχομένου με μια εντελώς διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία μέσω του Pura X View. Η επιλογή της αναλογίας 16:9.5 δεν έγινε τυχαία, καθώς η κινεζική εταιρεία στοχεύει στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο και την αλληλεπίδραση με σύγχρονες εφαρμογές.

Το συγκεκριμένο πλάτος προσφέρει μια επιφάνεια εργασίας που ευνοεί άμεσα την ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων και εκτενών κειμένων, προσομοιάζοντας την εμπειρία ενός μικρού e-reader. Επιπλέον, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε ροές εικόνων και βίντεο πολλαπλών στηλών μπορούν πλέον να απεικονίσουν περισσότερη πληροφορία χωρίς να απαιτούν διαρκές κάθετο scrolling, ενώ τα έγγραφα γραφείου και τα υπολογιστικά φύλλα γίνονται επιτέλους διαχειρίσιμα εν κινήσει. Για τους καταναλωτές multimedia, το συγκεκριμένο κάδρο ταιριάζει απόλυτα με τα εγγενή 16:9 βίντεο των περισσότερων πλατφορμών, εξαλείφοντας τις τεράστιες μαύρες μπάρες που παρατηρούνται στις ψηλόλιγνες οθόνες του σύγχρονου ανταγωνισμού.

Τεχνική υπεροχή στην απεικόνιση και μηχανικά επιτεύγματα

Εξετάζοντας τα αναλυτικά χαρακτηριστικά της οθόνης, γίνεται απολύτως σαφές πως η Huawei εξόπλισε το Pura X View με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα. Μιλάμε για ένα OLED πάνελ 6.39’’ το οποίο αποδίδει ανάλυση 2232 x 1320 pixels, εξασφαλίζοντας εξαιρετική οξύτητα στα κείμενα και τα γραφικά. Ο τοπικός μέγιστος φωτισμός ικανοποιεί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές HDR φτάνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 6.500 nits, γεγονός που εγγυάται απρόσκοπτη αναγνωσιμότητα ακόμη και υπό το έντονο φως του μεσημεριανού ήλιου. Προκειμένου να προστατεύσει τα μάτια των χρηστών από την πολύωρη έκθεση, το σύστημα χρησιμοποιεί υψηλής συχνότητας PWM dimming στα 2.160Hz, μειώνοντας δραστικά το ανεπαίσθητο τρεμόπαιγμα που ταλαιπωρεί πολλούς χρήστες OLED οθονών στις χαμηλές ρυθμίσεις φωτεινότητας.



Το πιο αξιοσημείωτο μηχανικό επίτευγμα ωστόσο κρύβεται πίσω από την οθόνη και αφορά τη διαχείριση του εσωτερικού χώρου. Η εγκατάσταση μιας θηριώδους μπαταρίας 7.000mAh σε ένα σασί με πάχος μόλις 6.68 χιλιοστών αποτελεί μια πραγματική επίδειξη τεχνογνωσίας, η οποία πιθανότατα βασίζεται σε νέας γενιάς κυψέλες ανόδου πυριτίου-άνθρακα, παρόμοιες με αυτές που η Huawei παρουσίασε πρόσφατα στα premium powerbanks της με κεραμική μόνωση. Το συνολικό βάρος των 201 γραμμαρίων κρίνεται εξαιρετικά χαμηλό για αυτά τα επίπεδα αυτονομίας, καθιστώντας τη συσκευή ιδανική για χρήστες που απαιτούν ολοήμερη, βαριά χρήση χωρίς την παραμικρή εξάρτηση από φορτιστές και καλώδια.

Το περιβάλλον του HarmonyOS 7 και η αισθητική προσέγγιση

Το Pura X View αναλαμβάνει το βάρος της εισαγωγής του νέου λειτουργικού συστήματος HarmonyOS 7 στο καταναλωτικό κοινό. Το βελτιωμένο λογισμικό της Huawei υπόσχεται έναν επανασχεδιασμένο τρισδιάστατο χώρο αλληλεπίδρασης, όπου ο φωτισμός και οι σκιές του περιβάλλοντος χρήσης αντιδρούν δυναμικά στα αγγίγματα και τις κινήσεις του χρήστη, δημιουργώντας μια αίσθηση ρευστότητας και οπτικού βάθους. Το λειτουργικό έχει φυσικά παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να εκμεταλλεύεται πλήρως το αυξημένο πλάτος της οθόνης, προσφέροντας παράλληλη προβολή περιεχομένου και βελτιστοποιημένη διάταξη εικονιδίων.

Σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης, η κατασκευάστρια επέλεξε μια χρωματική παλέτα που κινείται ανάμεσα στον επαγγελματισμό και την υψηλή αισθητική. Η συσκευή θα γίνει διαθέσιμη στις αποχρώσεις Leap Shadow Red, Linen Gray, Zero Degree White και Phantom Night Black, συνοδευόμενη από τις κατάλληλες σχεδιαστικές πινελιές στην περιοχή των φωτογραφικών αισθητήρων για τις οποίες η σειρά Pura φημίζεται.

Διαθεσιμότητα

Οι επίσημες προπαραγγελίες ξεκινούν στις 28 Αυγούστου και τότε θα έχουμε μια σαφή εικόνα για την τιμολόγηση, η οποία αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ελκυστικότητα του προϊόντος απέναντι στις καθιερωμένες ναυαρχίδες της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις δυτικές αγορές, δεν έχουμε καμία ένδειξη μέχρι στιγμής σχετικά με το ενδεχόμενο κυκλοφορίας.