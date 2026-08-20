Samsung Galaxy S26 FE: Επίσημη παρουσίαση στις 27 Αυγούστου με εστίαση στο Galaxy AI

Σύνοψη

Η Samsung επιβεβαίωσε την πραγματοποίηση ειδικού Galaxy Event στις 27 Αυγούστου 2026, το οποίο θα επικεντρωθεί στην αποκάλυψη του νέου Galaxy S26 FE.

Η συσκευή αναμένεται να εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή Exynos 2600 (ή Snapdragon 8 Gen 4 σε συγκεκριμένες αγορές), οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6.4 ιντσών στα 120Hz και μπαταρία 4700mAh.

Η πλατφόρμα Galaxy AI αποτελεί τον πυρήνα της εμπειρίας χρήσης, φέρνοντας προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου, εικόνας και μετάφρασης απευθείας στη συσκευή.

Η κυκλοφορία στην ελληνική αγορά υπολογίζεται μέσα στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου.

Η Samsung προχώρησε στην επίσημη επιβεβαίωση των φημών που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα, ανακοινώνοντας ένα νέο διαδικτυακό Galaxy Event το οποίο έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί ζωντανά την Τρίτη, 27 Αυγούστου 2026.

Η ημερομηνία τοποθετείται χρονικά αρκετά νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς Fan Edition, γεγονός που υποδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να καταλάβει ένα κρίσιμο μερίδιο αγοράς πριν από την ανακοίνωση ανταγωνιστικών προτάσεων κατά την καθιερωμένη φθινοπωρινή περίοδο λανσαρισμάτων συσκευών υψηλής κατηγορίας.

Η σειρά Fan Edition έχει αποδείξει ιστορικά ότι συγκεντρώνει τα πλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά της κύριας σειράς Galaxy S, αφαιρώντας στοιχεία πολυτέλειας που δεν επηρεάζουν την καθαρή υπολογιστική απόδοση ή τη χρηστικότητα, ώστε να διατηρηθεί το κόστος σε επίπεδα που προσελκύουν ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Το νέο smartphone αναμένεται να ενσωματώνει πάνελ οθόνης Dynamic AMOLED 2X διαγωνίου 6.7 ιντσών, υποστηρίζοντας δυναμικό ρυθμό ανανέωσης 120Hz για ομαλότερη πλοήγηση. Στο εσωτερικό της συσκευής που προορίζεται για την ευρωπαϊκή και κατά συνέπεια την ελληνική αγορά, θα συναντήσουμε τον μικροεπεξεργαστή Exynos 2500 (3nm), συνοδευόμενο από ελάχιστη μνήμη RAM 8GB και εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 256GB τεχνολογίας UFS 4.0.

Η μπαταρία αναμένεται στα 4900mAh με υποστήριξη φόρτισης στα 45W, ενώ στην κάμερα περιμένουμε κάθετη διάταξη με κύριο αισθητήρα 50MP (OIS), έναν υπερευρυγώνιο φακό ανάλυσης 12MP και έναν τηλεφακό 8MP που προσφέρει οπτική εστίαση επιπέδου 3x. Οι σημαντικότερες αναβαθμίσεις εντοπίζονται στον τομέα της υπολογιστικής φωτογραφίας και στον ανανεωμένο αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας.

Η τεχνητή νοημοσύνη Galaxy AI αποτελεί το σημαντικότερο λογισμικό πλεονέκτημα του Galaxy S26 FE, ενσωματώνοντας το σύνολο των προηγμένων λειτουργιών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο λειτουργικό σύστημα One UI. Η ικανότητα της συσκευής να συνοψίζει μακροσκελή κείμενα από ιστοσελίδες ή έγγραφα, να μορφοποιεί πρόχειρες σημειώσεις σε οργανωμένες λίστες και να προτείνει βελτιώσεις στο ύφος γραφής μέσω του ενσωματωμένου πληκτρολογίου, αποδεικνύει την ωρίμανση του λογισμικού που βασίζεται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Τέλος, η Samsung παραδοσιακά δεσμεύεται για εκτεταμένη υποστήριξη αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος, που αναμένεται να διαρκέσει έως και επτά χρόνια.