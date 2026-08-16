Η 2K ετοιμάζει την απάντηση της στο EA Sports FC - Θα δούμε το FIFA 2K;

Σύνοψη

Η 2K ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση της Small Axe Studios, μιας νέας ομάδας ανάπτυξης με έδρα το Βανκούβερ του Καναδά, η οποία θα αναλάβει τη δημιουργία του επόμενου μεγάλου AAA αθλητικού franchise της εταιρείας.

Επικεφαλής του νέου εγχειρήματος τίθεται ο Aaron McHardy, βετεράνος της βιομηχανίας και πρώην executive producer της σειράς FIFA, ο οποίος αποχώρησε από την Electronic Arts το 2023 έπειτα από 17 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Η ονομασία του στούντιο αποτελεί μια σαφή, συμβολική δήλωση προθέσεων, υπογραμμίζοντας την πεποίθηση της ομάδας ότι «ένα μικρό τσεκούρι μπορεί να ρίξει ένα μεγάλο δέντρο», στοχεύοντας άμεσα στην απόλυτη κυριαρχία του EA Sports FC.

Παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το άθλημα, το εξειδικευμένο ιστορικό του επικεφαλής, η γεωγραφική τοποθεσία του στούντιο και η έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού στο ψηφιακό ποδόσφαιρο, καθιστούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός FIFA 2K ως το πλέον πιθανό σενάριο.

Η ανακοίνωση της δημιουργίας ενός νέου στούντιο ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών από την 2K Sports δεν αποτελεί απλώς μια τυπική επιχειρηματική απόφαση επέκτασης, αλλά ερμηνεύεται ως μια ξεκάθαρη και στοχευμένη στρατηγική αμφισβήτησης της απόλυτης κυριαρχίας που διατηρεί η Electronic Arts στον χώρο των ποδοσφαιρικών simulations.

Η Take-Two Interactive, η μητρική εταιρεία της 2K, παρακολουθούσε στενά την εξέλιξη της ρήξης μεταξύ της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και της EA, αναγνωρίζοντας το τεράστιο εμπορικό κενό που δημιουργήθηκε μετά την οριστική διακοπή της συνεργασίας τους και τη μετονομασία του κορυφαίου franchise σε EA Sports FC.

Η 2K ίδρυσε την Small Axe Studios με έδρα το Βανκούβερ του Καναδά, αναθέτοντας την ηγεσία στον Aaron McHardy, τον πρώην executive producer της σειράς FIFA της Electronic Arts. Το στούντιο έχει λάβει την επίσημη εντολή να δημιουργήσει το επόμενο AAA αθλητικό franchise της εταιρείας, στοχεύοντας ευθέως στο EA Sports FC, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία βετεράνων του χώρου.

Η επιλογή του Βανκούβερ ως έδρας της Small Axe Studios δεν στερείται στρατηγικής σημασίας, καθώς η συγκεκριμένη πόλη του Καναδά αποτελεί το παραδοσιακό επαγγελματικό «κάστρο» της Electronic Arts και τον τόπο όπου σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και συντηρείται το EA Sports FC, επιτρέποντας πρακτικά στην 2K να αντλήσει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό απευθείας από την αυλή του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της.

Ο Aaron McHardy, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας, διαθέτει στο βιογραφικό του δεκαεπτά χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ανάπτυξη αθλητικών τίτλων της EA, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του καριέρας ενορχηστρώνοντας την εξέλιξη των βασικών μηχανισμών του FIFA πριν την τελική αποχώρησή του το 2023. Η επίσημη δήλωση του στο LinkedIn αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία του νέου εγχειρήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το όνομα του στούντιο αντικατοπτρίζει την πεποίθηση πως ένα μικρό τσεκούρι, όταν καθοδηγείται από όραμα, πείνα και απόλυτη προσήλωση, διαθέτει τη δυναμική να γκρεμίσει ένα πελώριο δέντρο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη τοποθετείται χρονικά στο σημείο ακριβώς όπου η βιομηχανία των αθλητικών video games έχει απόλυτη ανάγκη τον υγιή ανταγωνισμό, δεδομένου ότι η άλλοτε θρυλική σειρά Pro Evolution Soccer της Konami, η οποία μεταλλάχθηκε στο free-to-play eFootball, αντιμετώπισε τεράστια δομικά προβλήματα κατά την αρχική της κυκλοφορία το 2021 και, παρά τη σταδιακή βελτίωσή της και την προσέλκυση ενός αξιοπρεπούς κοινού, αδυνατεί να κοιτάξει στα μάτια το εμπορικό μεγαθήριο της EA σε επίπεδο κλίμακας, αδειοδοτήσεων και συνολικών εσόδων. Το χαρτοφυλάκιο της 2K καλύπτει ήδη με τεράστια επιτυχία το μπάσκετ μέσα από το NBA 2K, το επαγγελματικό wrestling με το WWE 2K, το γκολφ μέσω του PGA Tour 2K και το τένις με την πρόσφατη αναβίωση του Top Spin, αφήνοντας το ποδόσφαιρο ως το μοναδικό, αλλά και μακράν το πιο προσοδοφόρο πεδίο στο οποίο η εταιρεία απουσιάζει ηχηρά.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού simulation από το απόλυτο μηδέν αποτελεί έναν κολοσσιαίο τεχνικό άθλο ο οποίος απαιτεί τη ριζική ανοικοδόμηση πολύπλοκων μηχανισμών φυσικής της μπάλας, τεχνητής νοημοσύνης για την τακτική συμπεριφορά είκοσι δύο ψηφιακών αθλητών ταυτόχρονα και ρεαλιστικών συστημάτων animations που πρέπει να ανταποκρίνονται με απόλυτη φυσικότητα στις εντολές του χρήστη. Σε αντίθεση με την EA, η οποία αξιοποιεί και βελτιώνει σταδιακά τον ίδιο βασικό κώδικα και τη μηχανή γραφικών Frostbite εδώ και αρκετά χρόνια, η Small Axe Studios καλείται να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και άρτια πρόταση που δεν θα θυμίζει πειραματικό πρωτότυπο αλλά έναν πλήρως ανταγωνιστικό AAA τίτλο ικανό να δικαιολογήσει την πλήρη τιμολόγηση ενός σύγχρονου παιχνιδιού.

Η προέλευση της Small Axe Studios δεν είναι απολύτως πρόσφατη, καθώς γεννήθηκε μέσα από το 2K Sports Lab, ένα εσωτερικό πειραματικό τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε με ξεκάθαρο στόχο να διερευνήσει και να αποκρυπτογραφήσει το μέλλον του ψηφιακού αθλητισμού. Το γεγονός ότι η εταιρεία επιλέγει τώρα να αποκαλύψει επίσημα τη μετεξέλιξη αυτού του project σε ένα πλήρως στελεχωμένο AAA στούντιο ανάπτυξης, υποδηλώνει ότι η φάση του αρχικού σχεδιασμού και του pre-production έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και η ομάδα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ενεργούς παραγωγής του τίτλου, φέρνοντας την ενδεχόμενη κυκλοφορία του πολύ πιο κοντά από όσο υπολογίζουν οι αναλυτές.

Το ζήτημα των επίσημων αδειών (licensing) αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση αυτού του εγχειρήματος, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εθνικών πρωταθλημάτων, των συλλόγων και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεσμεύεται μέσω πολυετών αποκλειστικών συμβολαίων με την Electronic Arts, δημιουργώντας τεράστια νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για οποιονδήποτε νέο παίκτη επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του ίδιου του ονόματος FIFA και η διακηρυγμένη πρόθεση της παγκόσμιας ομοσπονδίας να βρει έναν νέο, ισχυρό συνεργάτη για να στεγάσει το επίσημο βιντεοπαιχνίδι της, προσφέρει στην 2K μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει άμεσα το πιο αναγνωρίσιμο brand name στην ιστορία του ψηφιακού αθλητισμού.

Ένας επιπλέον παράγοντας που θα καθορίσει την έκβαση αυτής της επερχόμενης αναμέτρησης είναι το μοντέλο δημιουργίας εσόδων το οποίο θα επιλέξει να εφαρμόσει η 2K. Το Ultimate Team της EA αποτελεί την πιο προσοδοφόρα μηχανή παραγωγής κέρδους στη σύγχρονη ιστορία του gaming, συνεισφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα ταμεία της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, η 2K διαθέτει την απόλυτη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα συστήματα μέσω των modes MyTeam και MyCareer του NBA 2K, τα οποία, μολονότι εξαιρετικά επιτυχημένα εμπορικά, δέχονται συνεχώς σφοδρή κριτική από την κοινότητα για τις επιθετικές τους τακτικές. Ο τρόπος με τον οποίο το νέο στούντιο θα ισορροπήσει την ανάγκη για συνεχή ροή εσόδων με τον σεβασμό προς τον καταναλωτή θα αποτελέσει το απόλυτο κριτήριο βιωσιμότητας του νέου τίτλου.

Ακόμη, ο ανταγωνισμός στον τομέα των γραφικών απεικονίσεων και της τηλεοπτικής παρουσίασης αναμένεται αμείλικτος, καθώς η 2K φημίζεται για την ικανότητα της να αναπαράγει με υψηλότατη ακρίβεια την ατμόσφαιρα των πραγματικών γηπέδων, τον ιδρώτα των αθλητών και τις λεπτομερείς εκφράσεις των προσώπων, στοιχεία που προσδίδουν πρωτοφανή ρεαλισμό. Οι παίκτες απαιτούν πλέον αληθοφανή φυσική στις συγκρούσεις, δυναμικά συστήματα καιρού που επηρεάζουν άμεσα τον έλεγχο της μπάλας και έξυπνη προσαρμογή της τακτικής από την πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης.