Αναφορά: Η Apple ετοιμάζει νέο λειτουργικό σύστημα

Σύνοψη

Η Apple αναπτύσσει ένα εντελώς νέο λειτουργικό σύστημα με την πιθανή ονομασία homeOS, το οποίο συνδυάζει σχεδιαστικά και πρακτικά στοιχεία από το tvOS, το watchOS και το iOS.

Το νέο λογισμικό προορίζεται για ένα επερχόμενο έξυπνο οικιακό κέντρο ελέγχου (smart home hub) που θα ενσωματώνει ηχείο υψηλής πιστότητας με τετράγωνη οθόνη αφής 6 έως 7 ιντσών.

Η συσκευή θα διαθέτει κάμερα με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, επιτρέποντας την αυτόματη προβολή εξατομικευμένων πληροφοριών ανάλογα με τον χρήστη που βρίσκεται στον χώρο.

Το περιβάλλον χρήσης θα προσαρμόζεται δυναμικά στον θεατή, αλλάζοντας το μέγεθος των στοιχείων και των εικονιδίων της οθόνης καθώς εκείνος πλησιάζει ή απομακρύνεται από τη συσκευή.

Η ανακοίνωση αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, προσφέροντας επιτέλους στο οικοσύστημα του HomeKit μια κεντρική οθόνη διαχείρισης και ελέγχου των συνδεδεμένων συσκευών με πυρήνα την τεχνητή νοημοσύνη Siri AI.

Η επέκταση της Apple στον χώρο του έξυπνου σπιτιού αποτελούσε για αρκετά χρόνια ένα στρατηγικό αίνιγμα, καθώς η εταιρεία αρκέστηκε κυρίως στην κυκλοφορία των έξυπνων ηχείων HomePod και HomePod mini, αφήνοντας ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο το ραγδαία αναπτυσσόμενο τμήμα των οικιακών οθονών ελέγχου.

Οι ισορροπίες στην αγορά πρόκειται να τροποποιηθούν ριζικά μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς οι νεότερες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές της βιομηχανίας επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία του Κουπερτίνο προετοιμάζει την παρουσίαση μιας ολοκαίνουργιας συσκευής η οποία θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαχείρισης για το έξυπνο σπίτι. Το νέο hardware δεν θα φτάσει αυτόνομο στα ράφια των καταστημάτων, αφού αναμένεται να πλαισιωθεί από ένα εντελώς νέο λειτουργικό σύστημα, το οποίο πιθανότατα θα φέρει την ονομασία homeOS και θα αναλάβει τον ρόλο του ψηφιακού ενορχηστρωτή για κάθε συνδεδεμένη συσκευή στο οικιακό δίκτυο.

Η ανάπτυξη του homeOS αναδεικνύει την πρόθεση της Apple να δημιουργήσει μια απόλυτα προσαρμοσμένη εμπειρία χρήσης για τους καταναλωτές, η οποία θα δανείζεται τα καλύτερα και πιο λειτουργικά στοιχεία από τα ήδη επιτυχημένα λογισμικά της. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα υβριδικό σύστημα που θα συνδυάζει την απλότητα του watchOS, την οπτική προσέγγιση του tvOS και την τεράστια ευελιξία του iOS, προσφέροντας έναν συνδυασμό οικείου σχεδιασμού και πρωτοποριακών λειτουργιών. Στην κεντρική οθόνη του software οι χρήστες θα αντικρίζουν ένα αυστηρά δομημένο πλέγμα εφαρμογών, πλαισιωμένο από διαδραστικά γραφικά στοιχεία (widgets) και πλήρως παραμετροποιήσιμες προσόψεις ρολογιού που θα μπορούν να προσαρμοστούν άμεσα στην αισθητική του εκάστοτε δωματίου.

Η εμφάνιση του ονόματος homeOS δεν αποτελεί τυχαία μαντεψιά, καθώς προκύπτει από πρόσφατες καταθέσεις εμπορικών σημάτων μέσω εταιρειών-βιτρινών που συνδέονται άμεσα με την Apple, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το νέο λογισμικό θα πάρει σύντομα τη θέση του δίπλα στα καθιερωμένα iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS και visionOS.

Εστιάζοντας στο καθαρά τεχνικό κομμάτι του επερχόμενου hardware, οι διαρροές περιγράφουν έναν υβριδικό σχεδιασμό που ενώνει ένα ηχείο με κορυφαία ακουστική απόδοση και μια τετράγωνη οθόνη αφής 6-7’’. Η επιλογή αυτού του μεγέθους επιτρέπει στη συσκευή να παραμένει διακριτική πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας ή σε ένα κομοδίνο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει επαρκή επιφάνεια για την άνετη αλληλεπίδραση με τα μενού. Η οθόνη δεν θα περιορίζεται απλώς στον ρόλο ενός στατικού μέσου προβολής, αλλά θα ενσωματώνει προηγμένους αισθητήρες και κάμερες που θα αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν διαρκώς τον περιβάλλοντα χώρο και τους ανθρώπους που κινούνται μέσα σε αυτόν. Μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος αναγνώρισης προσώπου, η συσκευή θα είναι σε θέση να κατανοεί με ακρίβεια ποιο μέλος της οικογένειας βρίσκεται μπροστά της, προβάλλοντας αυτόματα τις αντίστοιχες εξατομικευμένες πληροφορίες, όπως προσωπικά ημερολόγια, σημειώσεις, υπενθυμίσεις και προτιμήσεις αναπαραγωγής μουσικής.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος αφορά την ικανότητα της διεπαφής να προσαρμόζεται μηχανικά και δυναμικά ανάλογα με τη φυσική απόσταση του χρήστη από την οθόνη. Καθώς ο ιδιοκτήτης πλησιάζει προς το smart hub, τα γραφικά στοιχεία και τα εικονίδια θα μικραίνουν προκειμένου να προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικές επιλογές ελέγχου, ενώ όταν απομακρύνεται, τα βασικά στοιχεία της οθόνης θα μεγεθύνονται αυτόματα για να παραμένουν ευανάγνωστα από την άλλη άκρη του δωματίου. Η έξυπνη χωρική συμπεριφορά του λογισμικού λύνει ουσιαστικά ένα από τα μεγαλύτερα πρακτικά προβλήματα των σημερινών smart displays, τα οποία απαιτούν από τον χρήστη να βρίσκεται σε πολύ συγκεκριμένη απόσταση για να μπορέσει να διαβάσει απρόσκοπτα τις πληροφορίες που εμφανίζονται.

Στον πυρήνα της λειτουργίας του επερχόμενου hub θα εδρεύει η ανανεωμένη τεχνητή νοημοσύνη Siri AI, η οποία θα αναλάβει με αυξημένες αρμοδιότητες τον ρόλο του βασικού διαχειριστή για όλες τις φωνητικές εντολές και τις περίπλοκες ρουτίνες αυτοματισμού. Η Apple έχει αναπτύξει μια ολοκαίνουργια εφαρμογή Siri ειδικά για το homeOS, η οποία θα επιτρέπει πολύ πιο φυσικές, αμφίδρομες συζητήσεις και θα κατανοεί σε βάθος το θεματικό πλαίσιο των ερωτήσεων χωρίς να απαιτεί συνεχή επανάληψη δεδομένων. Μαζί με τον αναβαθμισμένο ψηφιακό βοηθό, το λειτουργικό σύστημα θα περιλαμβάνει μια ευρεία σειρά από προεγκατεστημένες εφαρμογές που έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά για τη μορφολογία της οθόνης. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν το Calendar, η Camera για πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων υψηλής ανάλυσης μέσω FaceTime, το Apple Music, τα Apple Podcasts, το Apple News, καθώς και οι γνώριμες εφαρμογές των Reminders και Notes. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα θα υποστηρίζει πλήρως την εναλλαγή πολλαπλών προφίλ, εξασφαλίζοντας ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη παραμένουν διαχωρισμένα και προστατευμένα με ισχυρή κρυπτογράφηση.

Η διαχείριση των περιφερειακών συσκευών μέσω του οικοσυστήματος HomeKit αποκτά πλέον το δικό της αποκλειστικό και μόνιμο κέντρο ελέγχου, απαλλάσσοντας οριστικά τους χρήστες από την ανάγκη να ανοίγουν διαρκώς την εφαρμογή στο iPhone ή το iPad τους για να ανάψουν τα φώτα, να ρυθμίσουν τον έξυπνο θερμοστάτη ή να ελέγξουν τις συνδεδεμένες πρίζες. Η κεντρική οθόνη θα λειτουργεί παράλληλα και ως τερματικό παρακολούθησης για την ασφάλεια του σπιτιού, προσφέροντας άμεση ζωντανή εικόνα από τις εξωτερικές κάμερες και την κατάσταση των έξυπνων κλειδαριών, ενώ σε περιόδους αδράνειας θα μετατρέπεται σε μια ψηφιακή κορνίζα υψηλής αισθητικής προβάλλοντας επιλεγμένες συλλογές φωτογραφιών από το iCloud.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Apple, τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου smart home hub και του λειτουργικού συστήματος homeOS αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, πιθανότατα κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης ειδικής εκδήλωσης που θα επικεντρωθεί εξίσου στην παρουσίαση των ανανεωμένων υπολογιστών Mac με τους νέους επεξεργαστές της εταιρείας.