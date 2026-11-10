Η Anthropic μπαίνει στο χρηματιστήριο με στόχο το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια!

Σύνοψη

Η Anthropic ξεκινά τις παρουσιάσεις στους επενδυτές (roadshow) ενόψει της Αρχικής Δημόσιας Εγγραφής της (IPO), επιδιώκοντας συνολική αποτίμηση 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αρχική τιμή της μετοχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 70 και 78 δολαρίων, με στόχο την άντληση κεφαλαίων που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 64 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της διάθεσης 825 εκατομμυρίων μετοχών.

Στο πλαίσιο του IPO, η εταιρεία έχει δρομολογήσει την εξασφάλιση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες όπως η Google, η Nvidia (οι οποίες συνεισφέρουν από κοινού 20 δισ.), η Microsoft, η TSMC, η AMD και η Broadcom.

Η απόφαση της Anthropic έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη στάση της ανταγωνιστικής OpenAI, η οποία αποφεύγει την είσοδο στις δημόσιες αγορές, προτιμώντας τους ιδιωτικούς γύρους χρηματοδότησης.

Η Anthropic επιταχύνει τις διαδικασίες για την είσοδό της στο αμερικανικό χρηματιστήριο, προχωρώντας επίσημα στο καθιερωμένο επενδυτικό roadshow. Στόχος της είναι να πείσει τους θεσμικούς επενδυτές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, διεκδικώντας μια τελική αποτίμηση που θα αγγίζει τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι παρουσιάσεις αυτές λειτουργούν ως το τελικό στάδιο δοκιμής του επενδυτικού ενδιαφέροντος πριν από τον καθορισμό της οριστικής τιμής διάθεσης των μετοχών, η οποία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία θα κινηθεί στο εύρος των 70 έως 78 δολαρίων ανά μετοχή.

Μέσα από την πώληση περίπου 825 εκατομμυρίων μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους της, η εταιρεία ελπίζει να αντλήσει κεφάλαια που φτάνουν τα 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το εγχείρημα ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά IPOs στην ιστορία των χρηματαγορών. Η αποτίμηση των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων υπολείπεται των αρχικών προσδοκιών που είχαν διαμορφωθεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα και άγγιζαν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο, εξακολουθεί να ενσωματώνει ένα τεράστιο "premium" σε σχέση με την τελευταία ιδιωτική αποτίμηση των 965 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Μάιο.

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια άντλησης ρευστότητας, αλλά τον πυρήνα μιας ευρύτερης στρατηγικής κεφαλαιακής θωράκισης. Παράλληλα με το IPO, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξασφάλιση επιπλέον 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ένα συνδικάτο τεχνολογικών κολοσσών που περιλαμβάνει την Advanced Micro Devices (AMD), την Broadcom, τη Micron, τη Microsoft και την TSMC. Στην κορυφή αυτής της επενδυτικής κίνησης βρίσκονται η Google και η Nvidia, οι οποίες προτίθενται να αποκτήσουν από κοινού μετοχές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες αναδεικνύουν την απόλυτη αλληλεξάρτηση των δημιουργών μοντέλων AI με τους παρόχους υπολογιστικής ισχύος και υποδομών cloud, καθώς τα απαιτούμενα ποσά για την εκπαίδευση επόμενης γενιάς μοντέλων είναι δυσθεώρητα.

Ενδεικτικό των λειτουργικών εξόδων που συνεπάγεται η ανάπτυξη του Claude είναι οι δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων που έχει αναλάβει η εταιρεία για τα επόμενα χρόνια. Τα έγγραφα δείχνουν συμφωνίες για δαπάνες τουλάχιστον 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οικοσύστημα της Microsoft έως τον Μάιο του 2033, 114,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Google και 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon. Για να αντιμετωπίσει τις πρωτοφανείς ανάγκες σε hardware, η Broadcom έχει ήδη εξασφαλίσει 63 δισεκατομμύρια δολάρια από αμερικανικές τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσει την παραγωγή AI chips αποκλειστικά για την Anthropic.

Παρ' όλα αυτά, το οικονομικό τοπίο παραμένει απαιτητικό. Οι αναφορές δείχνουν ότι οι λειτουργικές ζημιές της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του έτους μειώθηκαν στο 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια (από 5,2 δισεκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα), παρά τον τετραπλασιασμό των εξόδων της, γεγονός που δείχνει μια βελτίωση στα έσοδα, αλλά υπενθυμίζει τη δυσκολία επίτευξης καθαρής κερδοφορίας στο άμεσο μέλλον.

Η επιλογή της Anthropic να διαβεί το κατώφλι της Wall Street έρχεται σε απόλυτη αντιδιαστολή με τη στάση της OpenAI. Η εταιρεία του Sam Altman, παρά το γεγονός ότι παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς, επέλεξε πρόσφατα να σηκώσει νέα ιδιωτικά κεφάλαια ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό αποτίμηση 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αποφεύγοντας τον αυστηρό οικονομικό έλεγχο και τις τριμηνιαίες αναφορές που επιβάλλει η δημόσια αγορά. Η απόφαση της Anthropic να προχωρήσει στο IPO μεταφράζεται ως μια προσπάθεια επιτάχυνσης της ρευστότητας για τους πρώτους επενδυτές της, αλλά και ως δέσμευση απέναντι στους αυστηρούς κανόνες διαφάνειας. Το στοίχημα πλέον για την ηγεσία της Anthropic είναι να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των μετόχων της ενώ αντιμετωπίζει τη διαρκή ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές.

Για τον απλό χρήστη, η έκβαση του IPO αναμένεται να ορίσει το ρυθμό με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα τιμολογούνται τα επόμενα χρόνια. Οι τεράστιες ανάγκες σε ρευστότητα πιθανότατα θα οδηγήσουν σε σταδιακές αναπροσαρμογές στα συνδρομητικά πακέτα του Claude για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.