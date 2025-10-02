Η Apple αφήνει στην άκρη το Vision Pro για να επενδύσει σε AI smart glasses

Η Apple φαίνεται πως αλλάζει στρατηγική στον χώρο της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, βάζοντας στον «πάγο» τα σχέδια για μια ριζική ανανέωση του Vision Pro. Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του Bloomberg και τον Mark Gurman, η εταιρεία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον και τους πόρους της στην ανάπτυξη έξυπνων γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να ανταγωνιστεί απευθείας προϊόντα της Meta.

Αν και η Apple είχε στα σκαριά μια πιο προσιτή και ελαφρύτερη εκδοχή του Vision Pro, η πορεία αυτού του project φαίνεται να αλλάζει. Το προσωπικό που δούλευε πάνω σε αυτήν την έκδοση μετακινείται πλέον για να ενισχύσει την ανάπτυξη smart glasses, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τον επόμενο μεγάλο σταθμό στις φορετές συσκευές της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Apple εργάζεται σε τουλάχιστον δύο εκδοχές έξυπνων γυαλιών. Το πρώτο μοντέλο, με κωδική ονομασία N50, θα συνδέεται με το iPhone και δεν θα διαθέτει δική του οθόνη. Πρόκειται για μια πιο «ελαφριά» συσκευή που θα βασίζεται στο smartphone για την επεξεργασία δεδομένων και την απεικόνιση. Η αποκάλυψή της αναμένεται το 2026, με πιθανή κυκλοφορία το 2027.

Το δεύτερο μοντέλο είναι σαφώς πιο φιλόδοξο, καθώς θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να σταθεί απέναντι στο Meta Ray-Ban Display, που παρουσιάστηκε μόλις τον περασμένο μήνα. Αρχικά, η Apple σκόπευε να κυκλοφορήσει τη συσκευή αυτή το 2028, ωστόσο οι εξελίξεις δείχνουν ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να επιταχυνθεί.

Η στροφή της Apple στα AI smart glasses δεν είναι τυχαία. Η Meta έχει ήδη μπει δυναμικά στον χώρο, παρουσιάζοντας το πρώτο της μοντέλο το 2021 και εξελίσσοντας τη σειρά Ray-Ban με στόχο να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στην καθημερινότητα. Έτσι, η Apple, παρότι θεωρείται «αργοπορημένη» σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τοποθετηθεί δυναμικά σε μια αγορά που προβλέπεται να έχει εκρηκτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση να μπει στο περιθώριο το project του φθηνότερου Vision Pro δεν σημαίνει απαραίτητα εγκατάλειψη της τεχνολογίας VR/AR. Ωστόσο, δείχνει πως η Apple θεωρεί πιο στρατηγικά σημαντική την ανάπτυξη προϊόντων που θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα και φορετά στην καθημερινότητα, χωρίς τους περιορισμούς και το υψηλό κόστος μιας συσκευής όπως το Vision Pro.

