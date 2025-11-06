Η Apple δίνει 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον χρόνο στη Google για να «αναστήσει» τη Siri

Σε μια κίνηση που κανείς δεν θα περίμενε πριν λίγα χρόνια, η Apple στρέφεται στη Google για βοήθεια με την τεχνητή νοημοσύνη της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Apple σκοπεύει να πληρώνει στην Alphabet, τη μητρική εταιρεία της Google, περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, ώστε να χρησιμοποιεί το πανίσχυρο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini για να αναβαθμίσει τη Siri.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Apple θα αξιοποιεί το Gemini αποκλειστικά για τις λειτουργίες “summarizer” και “planner” της Siri – δηλαδή για τη σύνοψη πληροφοριών και τον προγραμματισμό σύνθετων εργασιών. Ουσιαστικά, η Google θα λειτουργεί ως τεχνολογικός προμηθευτής που δρα στο παρασκήνιο, χωρίς οι χρήστες των iPhone να γνωρίζουν ότι η αγαπημένη τους φωνητική βοηθός τροφοδοτείται από την ίδια εταιρεία που φτιάχνει το Android.

Η νέα εκδοχή της Siri θα βασίζεται σε ένα εξατομικευμένο μοντέλο Gemini με 1,2 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, ένα άλμα τεραστίων διαστάσεων από το σημερινό cloud-based σύστημα Apple Intelligence, που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μόλις 150 δισεκατομμυρίων παραμέτρων. Με τόσο υψηλή υπολογιστική ισχύ, η Siri αναμένεται να γίνει σημαντικά πιο «έξυπνη» και ευέλικτη, ικανή να κατανοεί συμφραζόμενα, να συνθέτει δεδομένα από διαφορετικές εφαρμογές και να εκτελεί πολύπλοκες αλληλουχίες ενεργειών.

Η Apple σχεδιάζει να παρουσιάσει τη νέα εκδοχή της Siri την άνοιξη του 2026, στο πλαίσιο της αναβάθμισης iOS 26.4. Εσωτερικά, το project φέρει την κωδική ονομασία “Glenwood”, ενώ η ίδια η ανανεωμένη βοηθός αποκαλείται “Linwood”. Το ενδιαφέρον είναι πως το deal με τη Google θεωρείται από την Apple μια προσωρινή λύση, μια «γέφυρα» που θα της επιτρέψει να καλύψει το χαμένο έδαφος στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία από το Cupertino γνωρίζει καλά ότι έχει μείνει πίσω. Ενώ ανταγωνιστές όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic τρέχουν ήδη με προηγμένα multimodal μοντέλα, η Apple είχε μέχρι πρόσφατα περιοριστεί σε πιο εσωστρεφείς υλοποιήσεις, με έμφαση στην ιδιωτικότητα αλλά μικρότερη ευφυΐα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της συμφωνίας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί. Αν και το Gemini προέρχεται από τη Google, το μοντέλο δεν θα τρέχει στους servers της. Αντίθετα, η Apple θα το εγκαταστήσει στο δικό της Private Cloud Compute — μια υποδομή που η εταιρεία παρουσίασε φέτος για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραμένουν υπό τον έλεγχό της.

Αυτό σημαίνει ότι η Google, στην προκειμένη περίπτωση, θα παρέχει μόνο την τεχνολογία και την εκπαίδευση του μοντέλου, χωρίς να έχει πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών ή φωνητικά ερωτήματα. Πρόκειται για μια προσπάθεια της Apple να διατηρήσει τη φήμη της ως πρωταθλήτριας της ιδιωτικότητας, ακόμα κι αν συνεργάζεται με τον πιο παραδοσιακό της αντίπαλο.

Παρά τη συνεργασία με τη Google, η Apple δεν σκοπεύει να μείνει για πάντα εξαρτημένη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εργάζεται ήδη πάνω σε ένα δικό της AI μοντέλο με περίπου 1 τρισεκατομμύριο παραμέτρους, σχεδιασμένο να λειτουργεί στο cloud. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το εγχείρημα αυτό θα είναι έτοιμο για κατανάλωση μέσα στο 2026, αντικαθιστώντας σταδιακά το Gemini.

