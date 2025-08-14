Η Apple ετοιμάζει νέα Studio Display με επεξεργαστή A19 Pro

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει μια σημαντική αναβάθμιση για την επόμενη γενιά του Studio Display, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που εντοπίστηκαν σε κώδικα της εταιρείας, η νέα έκδοση της οθόνης θα εξοπλιστεί με το ολοκαίνουργιο τσιπ A19 Pro. Το συγκεκριμένο chip δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επίσημα και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max τον επόμενο μήνα.

Μόλις μία ημέρα πριν, είχαν εντοπιστεί για πρώτη φορά αναφορές στον κώδικα της Apple για το δεύτερης γενιάς Studio Display με κωδική ονομασία J427. Τώρα, γίνεται σαφές ότι η εταιρεία σκοπεύει να ενσωματώσει το A19 Pro, ένα chip που θα δώσει νέα δυναμική στην οθόνη και θα την φέρει πιο κοντά στις κορυφαίες φορητές συσκευές της Apple σε επίπεδο επεξεργαστικής ισχύος.

Το τρέχον Studio Display κυκλοφόρησε το 2022, εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή A13 Bionic – το ίδιο chip που είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στη σειρά iPhone 11 το 2019. Παρά την ηλικία του, ο A13 Bionic υποστηρίζει ήδη λειτουργίες όπως το Center Stage, που προσαρμόζει την κάμερα για να διατηρεί το πρόσωπο του χρήστη στο κέντρο του κάδρου, το Spatial Audio για τρισδιάστατη εμπειρία ήχου και την ενεργοποίηση του Siri με φωνητικές εντολές.

Με την προσθήκη του A19 Pro, το νέο Studio Display αναμένεται να απογειώσει την απόδοση και τις δυνατότητές του. Το νέο chip, αν κρίνουμε από την παρουσία του στα επερχόμενα iPhone 17 Pro, πιθανότατα θα προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην επεξεργασία εικόνας, στην αποδοτικότητα και στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για προηγμένες εφαρμογές τόσο στον τομέα της επικοινωνίας όσο και της δημιουργίας περιεχομένου.

Αν και η Apple δεν έχει δώσει επίσημες λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της νέας οθόνης, οι φήμες υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να υιοθετήσει τεχνολογία mini-LED στον οπίσθιο φωτισμό. Αυτή η αναβάθμιση θα βελτιώσει σημαντικά τη φωτεινότητα, το κοντράστ και την ακρίβεια χρωμάτων, φέρνοντας την ποιότητα εικόνας πιο κοντά σε αυτήν των κορυφαίων Pro Display XDR.

Η κυκλοφορία του νέου Studio Display τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2026, περίοδο κατά την οποία αναμένεται η Apple να παρουσιάσει και νέα μοντέλα Mac. Η σύμπτωση αυτή μπορεί να μην είναι τυχαία, καθώς η εταιρεία συχνά επιλέγει να παρουσιάζει μαζί προϊόντα που συμπληρώνουν το ένα το άλλο, προσφέροντας στους χρήστες ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υψηλών επιδόσεων.

