Η Apple εξαγόρασε τη Sonera για να φέρει παρακολούθηση νευρομυϊκών παθήσεων στα Apple Watch

Σύνοψη

Η Apple ολοκλήρωσε την εξαγορά της startup Sonera, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εταιρεία από την Καλιφόρνια αναπτύσσει βιομαγνητικά τσιπ τα οποία μπορούν να αναλύουν νευρικά δεδομένα χωρίς την ανάγκη άμεσης επαφής με το δέρμα του χρήστη.

Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει τη μέτρηση της εγκεφαλικής και μυϊκής δραστηριότητας με την ίδια ευκολία που τα σημερινά wearables καταγράφουν τους καρδιακούς παλμούς.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αναμένεται να προσφέρει κορυφαίες λειτουργίες παρακολούθησης νευρομυϊκών παθήσεων, ελέγχου προσθετικών μελών και ανάλυσης αθλητικής απόδοσης στα μελλοντικά Apple Watch.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Apple προχώρησε αθόρυβα στην εξαγορά της Sonera νωρίτερα μέσα στο τρέχον έτος. Πρόκειται για μια πρωτοπόρο εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια η οποία έχει αφιερώσει τους πόρους της στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης, εστιάζοντας στην καινοτόμο μέτρηση των μαγνητικών πεδίων που παράγονται από το ανθρώπινο σώμα και τον εγκέφαλο.

Η τεχνολογία της Sonera βασίζεται σε ένα καινοτόμο βιομαγνητικό τσιπ το οποίο μετρά μη επεμβατικά τα μαγνητικά πεδία του εγκεφάλου και του σώματος. Αντίθετα με τους παραδοσιακούς ηλεκτρικούς αισθητήρες, το νέο σύστημα λειτουργεί χωρίς την παραμικρή άμεση επαφή με το δέρμα, επιτρέποντας από το 2026 στα μελλοντικά Apple Watch να καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τη νευρομυϊκή δραστηριότητα και προηγμένους ιατρικούς βιοδείκτες.

Η λειτουργία των σημερινών αισθητήρων που βρίσκονται στο πίσω μέρος των έξυπνων ρολογιών απαιτεί την άψογη επαφή με το δέρμα του χρήστη για να καταγράψει ηλεκτρικά σήματα, γεγονός που συχνά προκαλεί προβλήματα ακρίβειας λόγω ιδρώτα, τριχοφυΐας ή κακής εφαρμογής του λουριού. Η προσέγγιση της Sonera εξαλείφει εντελώς την ανάγκη για άμεση φυσική επαφή, αξιοποιώντας την ανάλυση των ελάχιστων μαγνητικών διακυμάνσεων που προκαλούνται από τις νευρικές ώσεις στο εσωτερικό του σώματος.

Οι μηχανικοί της αμερικανικής startup είχαν ήδη δηλώσει δημόσια το 2023 ότι η αποκλειστική τους τεχνολογία κατέχει το κλειδί για να καταστεί η μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας εξίσου απλή διαδικασία με τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού ή της θερμοκρασίας του σώματος. Η παρακολούθηση αυτών των δεδομένων ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας κατηγορίας καταναλωτικών προϊόντων που θα βασίζονται στην άμεση ανάλυση της μυϊκής δραστηριότητας.

Η εξέλιξη των ιατρικών αισθητήρων και οι νευρομυϊκές εφαρμογές

Η εξέλιξη των αισθητήρων στο οικοσύστημα των smartwatches έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία τα τελευταία δέκα χρόνια, ξεκινώντας από την απλή μέτρηση των καρδιακών παλμών μέσω οπτικών αισθητήρων και φτάνοντας μέχρι την πιστοποιημένη λειτουργία ηλεκτροκαρδιογραφήματος και τη μέτρηση του οξυγόνου στο αίμα. Η αναζήτηση νέων μεθόδων ανίχνευσης αναπόφευκτα οδήγησε την ομάδα ανάπτυξης υλισμικού της εταιρείας στην εξερεύνηση εναλλακτικών τεχνολογιών οι οποίες δεν περιορίζονται από τα ανατομικά εμπόδια του ανθρώπινου σώματος.

Τα βιομαγνητικά πεδία προσφέρουν το τεράστιο πλεονέκτημα της διαπερατότητας, καθώς διαπερνούν τους ιστούς χωρίς να υφίστανται την αντίσταση που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά σήματα στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Οι μελέτες πάνω στις οποίες βασίστηκε η δημιουργία του τσιπ της Sonera αποδεικνύουν ότι η ανάλυση αυτών των πεδίων προσφέρει κλινικά αποτελέσματα εξαιρετικής σαφήνειας, ελαχιστοποιώντας το στατιστικό σφάλμα που προκύπτει από τις περιβαλλοντικές παρεμβολές ή την εφίδρωση κατά τη διάρκεια της έντονης σωματικής άσκησης.

Η ανάπτυξη ενός μικροσκοπικού βιομαγνητικού τσιπ επιτρέπει την ενσωμάτωση εργαλείων κλινικής ακρίβειας στο πλαίσιο μιας καθημερινής συσκευής που ο χρήστης φοράει στον καρπό του. Η συνεχής παρακολούθηση των νευρομυϊκών παθήσεων αποτελεί ίσως την πιο κρίσιμη εφαρμογή της νέας αρχιτεκτονικής, δίνοντας στους επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για ασθενείς με κινητικές δυσκολίες ή νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Παράλληλα, η δυνατότητα ανακάλυψης νέων βιοδεικτών ασθενειών μέσα από την καθημερινή χρήση υπογραμμίζει τη σταθερή στόχευση της Apple να μετατρέψει το smartwatch της στο απόλυτο διαγνωστικό εργαλείο της αγοράς.

Επεκτείνοντας τις εφαρμογές πέρα από τον καθαρά ιατρικό τομέα, ο προηγμένος έλεγχος προσθετικών μελών μέσω της επεξεργασίας των μαγνητικών σημάτων του εγκεφάλου προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στον τομέα της προσβασιμότητας. Το οικοσύστημα λογισμικού της εταιρείας διαθέτει ήδη εκτεταμένες ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρίες, ενώ η προσθήκη αυτού του αισθητήρα αναμένεται να αναβαθμίσει κατακόρυφα την αλληλεπίδραση των χρηστών με το ψηφιακό περιβάλλον χωρίς την παραμικρή φυσική επαφή με οθόνες ή κουμπιά.

Αξιόλογη είναι επίσης η προοπτική της ενσωμάτωσης λειτουργιών παρακολούθησης της αθλητικής απόδοσης υψηλού επιπέδου. Οι αθλητές θα μπορούν να λαμβάνουν αναλυτικές αναφορές για την κόπωση των μυών τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης, καθώς η καταγραφή της νευρομυϊκής τους κατάστασης θα μεταφράζεται άμεσα σε συστάσεις για ξεκούραση ή αύξηση της έντασης προτού επέλθει μυϊκός τραυματισμός.

Ενεργειακές προκλήσεις και ιδιωτικότητα

Η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη συνεχή λειτουργία ενός τόσο εξελιγμένου αισθητήρα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που καλούνται να υπερβούν οι μηχανικοί της Apple. Η καταγραφή εγκεφαλικών και μυϊκών μαγνητικών σημάτων διαρκώς στο παρασκήνιο προϋποθέτει την ανάπτυξη εξαιρετικά αποδοτικών μικροεπεξεργαστών που θα διαχειρίζονται τα εισερχόμενα δεδομένα χωρίς να εξαντλούν τη μπαταρία της φορετής συσκευής. Οι επεξεργαστές που τροφοδοτούν τα σημερινά ρολόγια της εταιρείας διαθέτουν ήδη εξειδικευμένους πυρήνες για την εκτέλεση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, παρέχοντας τη βάση πάνω στην οποία θα τρέξουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Sonera για το φιλτράρισμα του θορύβου και την απομόνωση των χρήσιμων βιομαγνητικών μετρήσεων από τις παρεμβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η μετατροπή ενός έξυπνου ρολογιού σε εργαλείο παρακολούθησης εγκεφαλικής δραστηριότητας γεννά επίσης κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ψηφιακή ιδιωτικότητα. Τα νευρικά πρότυπα ενός ατόμου συνιστούν τον πιο απόλυτο τύπο βιομετρικής ταυτοποίησης που διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Η διασφάλιση ότι η επεξεργασία αυτών των μετρήσεων παραμένει αυστηρά τοπική, εκτελούμενη αποκλειστικά εντός των ασφαλών υποσυστημάτων του επεξεργαστή χωρίς να μεταφέρεται σε απομακρυσμένους διακομιστές, είναι απολύτως επιβεβλημένη για την εμπορική επιτυχία του εγχειρήματος.