Η Apple κοντά σε συμφωνία με την Ε.Ε. για τους κανόνες του App Store

Η Apple φαίνεται να πλησιάζει σε μια πολυαναμενόμενη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να κλείσει ένα κύμα ερευνών που διεξάγονται εις βάρος της βάσει του Digital Markets Act (DMA). Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η συμφωνία αυτή στοχεύει να αποτρέψει την επιβολή νέων ημερήσιων προστίμων που, αν κλιμακωθούν, θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 5% των μέσων παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας – ποσό που μεταφράζεται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ρίζες της υπόθεσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες την πίεση προς τους τεχνολογικούς κολοσσούς που θεωρούνται «gatekeepers» της ψηφιακής οικονομίας – δηλαδή εταιρείες με ισχυρό έλεγχο στις αγορές και στις πλατφόρμες τους. Η Apple και η Meta βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, με τις δύο εταιρείες να έχουν ήδη δεχθεί συνολικά πρόστιμα ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ τον Απρίλιο του 2025 για παραβίαση των κανονισμών του DMA.

Για την Apple, η κύρια διαμάχη αφορά τις πολιτικές του App Store και τη στάση της απέναντι στους ανεξάρτητους προγραμματιστές. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ε.Ε. διαπίστωσαν ότι η εταιρεία παραβίασε τις λεγόμενες «anti-steering» διατάξεις του νόμου, απαγορεύοντας στους δημιουργούς εφαρμογών να ενημερώνουν τους χρήστες για προσφορές ή εναλλακτικές επιλογές πληρωμής εκτός του App Store. Για αυτή την πρακτική, η εταιρεία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ και έλαβε εντολή να προσαρμόσει τη λειτουργία της.

Οι αλλαγές στο οικοσύστημα του App Store

Σε μια προσπάθεια να δείξει συμμόρφωση, η Apple ανακοίνωσε τον Ιούνιο μια σειρά αλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας του App Store εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, επιτρέπει πλέον στους προγραμματιστές να προωθούν εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, αλλά και να διανέμουν εφαρμογές iOS μέσω εξωτερικών αγορών, πέρα από το δικό της οικοσύστημα. Πρόκειται για μια ιστορική στροφή στην επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας, η οποία μέχρι σήμερα διατηρούσε πλήρη έλεγχο στην εγκατάσταση και τις συναλλαγές εφαρμογών για iPhone και iPad.

Ωστόσο, οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένουν ανοιχτές. Οι ρυθμιστές εξετάζουν αν οι νέοι όροι συνεργασίας της Apple με τους προγραμματιστές πράγματι αίρουν τα εμπόδια στον ανταγωνισμό ή αν διατηρούν, έστω έμμεσα, προνόμια υπέρ της εταιρείας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στο αν η Apple επιτρέπει στους προγραμματιστές να επικοινωνούν ελεύθερα με τους χρήστες τους, προωθώντας τιμές ή προσφορές εκτός του App Store, χωρίς να υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις ή περιορισμούς.

Το βάρος του Digital Markets Act

Το Digital Markets Act θεωρείται μια από τις πιο φιλόδοξες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Ο νόμος επιβάλλει στις εταιρείες που χαρακτηρίζονται «gatekeepers» –όπως η Apple, η Google, η Meta, η Amazon και η Microsoft– να μην προωθούν τις δικές τους υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών και να επιτρέπουν δίκαιη πρόσβαση στις πλατφόρμες τους.

Οι παραβάσεις του DMA δεν αντιμετωπίζονται ελαφρά. Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τεράστια ημερήσια πρόστιμα που φτάνουν έως και το 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας, ενώ σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Η Επιτροπή έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να εφαρμόσει τον νόμο αυστηρά, ώστε να αποτρέψει πρακτικές μονοπωλιακού τύπου στις ψηφιακές αγορές.

Η στάση της Apple και η πιθανή συμφωνία

Η Apple υποστηρίζει πως ήδη συμμορφώνεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και έχει προσφύγει κατά της αρχικής απόφασης της Επιτροπής. Η εταιρεία θεωρεί ότι οι ερμηνείες των ρυθμιστικών αρχών υπερβαίνουν το γράμμα του νόμου και περιορίζουν υπερβολικά την επιχειρηματική της ελευθερία. Παράλληλα, τονίζει ότι οι πρόσφατες αλλαγές της στο App Store ενισχύουν τον ανταγωνισμό χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εμπειρία των χρηστών.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να συγκεντρώνει απόψεις από προγραμματιστές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να αξιολογήσει αν οι προτάσεις της Apple είναι πράγματι επαρκείς. Παρότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις συζητήσεις εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει σύντομα λύση.

Πέρα από το App Store – τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη

Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ της Apple και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στη λειτουργία του App Store, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τις υπηρεσίες της στην Ευρώπη συνολικά. Ενδέχεται να καθορίσει το πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες στο μέλλον, επηρεάζοντας τόσο τους προγραμματιστές όσο και εκατομμύρια χρήστες.

